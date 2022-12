Huawei si arrende, è pronta ad abbandonare il mercato europeo

Fino al 2018 la crescita di Huawei, azienda cinese leader nel settore della tecnologia consumer e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, era inarrestabile. La società era pronta a divenire il più grande marchio tech al mondo nell’ambito degli smartphone.

Huawei saluta l’Europa

Poi è arrivato il ben – o meglio, i fan (al plurale) che ha rallentato la società tale fino ad arrivare ad oggi. Alla compagnia è stato proibito di fare affari con realtà americane. Di fatto, non ha avuto più accesso alla partnership con Google per Android e il suo Play Store ma anche alla realtà consociate agli USA come TSMC per la realizzazione di chipset. Fra le altre cose, era evidente il piano di rallentare la società nello sviluppo di infrastrutture; ora infatti ha possibilità di usare i processori di Qualcomm o MediaTek ma senza il modem 5G all’interno. Da quanto Huawei è stata definita “un pericolo per la sicurezza mondiale”, è iniziato un lento ma doloroso declino. Tutti ci siamo domandati quando sarebbe fallita la compagnia ma per ora, per fortuna, questo momento è ancora lontano.

Infine, ha dovuto interrompere la creazione di chip Kirin della sua divisione HiSilicon e ha venduto a terzi il suo sub-brand Honor. Oggi, nel corso di un’intervista esclusiva, yu Chengdong ha detto che la società non lotta più con gli altri marchi nel mondo della telefonia mobile; ora vuole solo sopravvivere. Mentre in Cina questa impresa si rivela facile, in altri mercati non sembra valerne più la pena, Europa compresa.

Ovviamente i fan statunitensi hanno effetto sui mercati internazionali; in Cina ad esempio, con gli utenti che non hanno mai usato i Google Mobile Services (Play Store, Gmail e altro), cambia poco e niente. Certo, il 5G è una bella mancanza, ma questo da la possibilità alla società di sviluppare ancora di più la sua rete 4.5G+ LTE.

Al di fuori della Cina è un campo minato. Noi facciamo davvero fatica ad usare device senza il Play Store di Google, sebbene ci sia la possibilità e nonostante i dispositivi di Huawei ora siano ricchi di app grazie asll’AppGallery. Ecco che quindi, secondo la compagnia, sembra che gli utenti preferiscano puntare su altri brand che sposare la filosofia del marchio interno. La presenza dell’azienda in Europa diminuisce sempre più e non c’è possibilità di vedere un recupero. Bisogna lavorare in maniera più efficiente ma ad oggi non ci sono le risorse per farlo.

È davvero giunto il momento di salutare i telefoni Huawei per sempre dal nostro mercato, proprio come è successo con LG Electronics?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.