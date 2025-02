Migliori VPN Streaming 2025 (Film, Serie e Sport)

Una VPN per lo streaming non solo consente di fruire di contenuti nella totale sicurezza, ma anche di accedere ai cataloghi internazionali delle varie piattaforme, diversi per ogni Paese. Parliamo non soltanto di cinema e serie tv, ma anche di sport, con il calcio in primis. Il connubio VPN e streaming consente quindi di aggirare le geo-restrizioni applicate dalle varie piattaforme, continuando però a garantire la privacy dell’utente e senza sacrificare la sicurezza.

Inoltre, chi risiede fuori dal Belpaese e soffre la nostalgia di casa può usare una VPN per vedere i canali italiani all’estero. In questa guida spiegheremo come usare una VPN per lo streaming, presenteremo i migliori provider presenti sul mercato, nonché i fattori da tenere in considerazione nella scelta del servizio a cui affidarsi.

Come si usa la VPN per lo Streaming

Una VPN per lo streaming è uno strumento essenziale per guardare film, serie TV e sport senza alcun limite geografico e con una connessione stabile e sicura. Una volta installata e attivata, la VPN reindirizza il proprio traffico lungo un server nella posizione geografica selezionata. In questo modo, il proprio indirizzo IP viene mascherato e sostituito da uno legato alla posizione del server scelto. Ad esempio, collegandosi a un server del Regno Unito, un utente di NowTV con una VPN potrà accedere in totale libertà al catalogo offerto dal servizio in UK. Questo perché il dispositivo dell’utente verrà riconosciuto come situato nel Regno Unito, e dunque autorizzato ad accedere ai contenuti disponibili nel Paese.

Oltre all’accesso a canali e cataloghi esteri dei servizi di streaming, una VPN consente di aggirare il throttling. Si tratta di una pratica adottata dagli ISP che riduce in modo intenzionale la velocità di connessione in caso di attività che richiedono molta banda, come appunto lo streaming. Tale limitazione è applicata per gestire il traffico, ma può pregiudicare la qualità dello streaming, con fenomeni come buffering continui o scarsa risoluzione dei video. Mascherando l’indirizzo IP del device dell’utente, una VPN impedisce agli ISP di identificarne l’attività e, dunque, di rallentarne la connessione.

Infine, una VPN garantisce la massima privacy grazie alla crittografia dei dati, proteggendo gli utenti anche in caso di connessioni a reti pubbliche e impedendo a terzi di monitorarne le attività online.

Classifica VPN per lo Streaming (2025)

In questa sezione della nostra guida analizzeremo le migliori VPN per lo streaming oggi disponibili sul mercato. Tutti i servizi sono stati esaminati secondo rigidi criteri che illustreremo più avanti. Per ogni VPN presenteremo le funzionalità principali nell’ambito dello streaming, nonché i vari pro e contro, così da offrirne una valutazione completa.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma, Milano e Palermo 🌍 Server: 7000+ server in 118 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx, WireGuard, NordWhisper 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 72% PROVALA SUBITO

NordVPN si rivela una delle migliori scelte nell’ambito delle VPN per lo streaming. La sua tecnologia SmartPlay integrata garantisce lo sblocco dei cataloghi internazionali in modo semplice, immediato e automatico, assicurando al contempo la privacy dei dati e la massima velocità di connessione. Abilitata in tutte le app NordVPN, la funzione SmartPlay è la risposta alla domanda su come vedere HBO in Italia e non solo. Il servizio offerto permette infatti l’accesso immediato ai cataloghi internazionali di servizi come Netflix, Prime Video, Disney+ e così via.

La rete di oltre 7100 server dislocati in 118 Paesi garantisce una copertura globale, permettendo così all’utente di accedere ovunque a contenuti aggirando le restrizioni geografiche. Il provider offre inoltre server ottimizzati per lo streaming che garantiscono velocità ideali per lo streaming HD o 4K, senza alcun buffering o interruzione. L’ampia copertura geografica e la presenza di server ottimizzati per lo streaming consentono anche di guardare eventi sportivi in streaming senza rallentamenti e in totale sicurezza, rendendo così NordVPN la miglior VPN per lo sport.

Oltre a garantire la massima protezione della privacy dei propri utenti, grazie all’uso della crittografia avanzata e a una rigida politica di no-log, NordVPN protegge dal throttling, evitando così i rallentamenti imposti dagli ISP.

NordVPN è compatibile con smart TV, Fire Stick, console, dispositivi mobili e router, offrendo la massima flessibilità d’uso ai propri utenti. Inoltre, come visto, questo provider rappresenta la soluzione ideale per vedere la Serie A con una VPN in tutto il mondo.

Pro Funzione SmartPlay per l'accesso immediato ai cataloghi internazionali delle piattaforme

Ampia rete di server, dislocata in 118 Paesi

Velocità elevate e server ottimizzati per lo streaming

Possibilità di connettere fino a 10 dispositivi allo stesso momento

Sicurezza garantita da crittografia AES a 256 bit e politica no-log

Compatibilità con smart TV, Fire Stick e console Contro Prezzo di poco superiore rispetto alla concorrenza

Configurazione su router non proprio intuitiva

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Paesi Bassi 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’86% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Grazie a funzionalità avanzate, prezzo accessibile e velocità elevate, Surfshark si propone come una delle migliori VPN per lo streaming. Tra i principali vantaggi di questo provider citiamo la possibilità di usufruire di connessioni illimitate, così da poter sbloccare i cataloghi internazionali su tutti i device del proprio nucleo familiare, senza alcuna limitazione.

Con una rete di oltre 3200 server in 100 Paesi, Surfshark offre una copertura globale, perfetta per accedere ai cataloghi internazionali di Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv e così via.

Sfrutta anche la funzionalità Smart DNS, che modifica gli indirizzi DNS del dispositivo dell’utente in quelli di Surfshark situati negli Stati Uniti. Ciò consente di accedere in modo immediato al catalogo USA di svariati servizi di streaming. Tuttavia, non maschera il proprio indirizzo IP né crittografa i dati della connessione, ma si limita a modificare i DNS del device in modo che sembri ubicato negli Stati Uniti. Questa funzionalità è compatibile solo con Netflix, Disney+ e Hulu ed è utile ad aggirare i blocchi alle VPN applicati dalle piattaforme di streaming in questione. Inoltre, consente di utilizzare NordVPN sui dispositivi che non supportano l’uso di VPN.

Surfshark è compatibile con smart TV, console, Fire Stick e offre inoltre la funzione CleanWeb, che blocca annunci pubblicitari e malware, rendendo così più piacevole e sicura l’esperienza di streaming.

Pro Possibilità di connettere un numero illimitato di device allo stesso momento

Funzione Smart DNS per accedere ai cataloghi USA anche da device non compatibili con VPN

Prezzo competitivo rispetto alla concorrenza

Funzione CleanWeb per il blocco di annunci pubblicitari e malware

Elevata velocità e stabilità della connessione

3200 server in 100 Paesi, per la massima copertura Contro Assenza di server ottimizzati per lo streaming o lo sport

Velocità variabile su alcuni server

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN, Lightway 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 61% + 4 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è la soluzione ideale per chi è in cerca della miglior VPN per Netflix. Il provider infatti offre una vasta rete server, dislocata in ben 105 Paesi. L’ampia rete vanta al contempo server ottimizzati per lo streaming, ideali per la fruizione nella massima sicurezza di contenuti in HD o 4K dai cataloghi internazionali.

Il punto di forza di ExpressVPN nell’ambito dello streaming è la funzione MediaStreamer. Si tratta di una funzione Smart DNS che consente di accedere ai contenuti Netflix di tutto il mondo anche su device che non supportano app VPN, come le smart TV più datate, il tutto in modo semplice e intuitivo. ExpressVPN offre velocità di connessione ottimali, per uno streaming fluido e senza lag, immune ai rallentamenti imposti dai vari ISP.

In termini di sicurezza, la crittografia AES a 256 bit e la politica no-log garantiscono la massima privacy dell’utente durante la fruizione dei contenuti in streaming.

Pro Migliore VPN per sbloccare i cataloghi globali, specie di Netflix

Velocità elevate e costanti

Funzione MediaStreamer per accedere ai cataloghi globali su dispositivi non compatibili con VPN

Vasta rete di server, alcuni dei quali ottimizzati per lo streaming

Interfaccia intuitiva e supporto a più dispositivi

Sicurezza totale grazie alla crittografia AES a 256 bit e alla politica no-log Contro Prezzo più alto rispetto alla concorrenza

Connessioni simultanee limitate a otto dispositivi

PrivateVPN

PrivateVPN 4.4 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

PrivateVPN si presenta come una VPN streaming affidabile ed economica, con una rete server di dimensioni ridotte rispetto ad alcuni competitor, ma comunque in grado di offrire ottime prestazioni. Infatti, i suoi 200 server dislocati in 63 Paesi presentano server dedicati allo streaming, per una visione più fluida dei contenuti in streaming dei vari cataloghi internazionali.

La funzione Stealth Mode sfrutta server “offuscati” per camuffare e proteggere in modo ulteriore il traffico dati dell’utente. In questo modo, PrivateVPN è in grado di superare anche le geo-restrizioni più ostiche, specie nei Paesi con severe limitazioni all’uso di Internet.

Nonostante la rete server di dimensioni ridotte, PrivateVPN si distingue per il costo competitivo, la crittografia avanzata e la rigida politica di no-log, per la massima privacy degli utenti. Oltre a essere compatibile con smart TV, console, router e Fire Stick, il provider consente di connettere fino a 10 dispositivi allo stesso momento.

Pro Server dedicati allo streaming per una fruizione ottimale dei contenuti

Funzione Stealth Mode, ideale per superare le restrizioni geografiche, anche nei Paesi con stringenti limitazioni su Internet

Prezzo competitivo rispetto a molti concorrenti

Possibilità di connettere alla VPN 10 dispositivi allo stesso momento

Sicurezza e privacy garantiti dalla crittografia AES 256 bit di livello militare e dalla politica no-log

Compatibile con diversi dispositivi, tra cui smart TV e console Contro Rete server limitata, con soli 200 server in 63 Paesi

Possibili variazioni nella velocità di connessione a causa del numero limitato di server

Proton

Proton 4.4 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano e Palermo 🌍 Server: 11.000+ in 117 Paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: ✔ 💻 Compatibilità: Phone, Android, Mac, Windows, Linux, Fire TV Stick, Chromebook, Android TV, Apple TV 🔐 Sicurezza: AES-256 o ChaCha20 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ (ma solo negli abbonamenti più costosi) 🏢 Sede legale: Svizzera 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 64% PROVALA SUBITO

ProtonVPN si conquista un posto nella nostra classifica grazie alla particolare enfasi posta dal provider sulla sicurezza e sulla privacy dell’utente. Oltre a consentire l’accesso ai cataloghi internazionali di piattaforme come Netflix, Disney+ e Prime Video, ProtonVPN ha una rete di oltre 8633 server in 117 Paesi.

Offre agli utenti server Secure Core, che reindirizzano il traffico lungo server situati in Paesi con leggi sulla privacy rigorose, così da aggiungere un ulteriore layer di protezione ai dati dell’utente. ProtonVPN offre anche la funzione VPN Accelerator, che consente di aumentare la velocità di connessione fino al 400%, per una fruizione senza buffering dei propri contenuti in streaming preferiti. L’app di ProtonVPN è compatibile con smart TV, console, Fire Stick e Apple TV.

Pro Forte enfasi sulla sicurezza dell'utente, anche grazie ai server Secure Core

Funzionalità VPN Accelerator per aumentare la velocità di connessione fino al 400%

Piano gratuito con dati illimitati

Compatibilità con più dispositivi, tra cui Apple TV

Buona rete di server, ideale per sbloccare contenuti in svariati Paesi

Velocità stabili per lo streaming in HD e 4K grazie alla vasta rete di server Contro Piano gratuito con limiti in termini di funzionalità e velocità

Assenza di funzioni Smart DNS per l'uso su device non compatibili con VPN

CyberGhost

CyberGhost 4.1 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 11.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

Chiudiamo la nostra classifica con una VPN intuitiva e al contempo dotata di ottime caratteristiche per lo streaming. CyberGhost vanta infatti server dedicati alle varie piattaforme di streaming, così da poter accedere ai cataloghi internazionali di Netflix, Disney+, Dazn e così via mediante server ottimizzati per la piattaforma di intrattenimento scelta.

La copertura globale dei server situati in oltre 100 Paesi consente di a immergersi nei propri contenuti preferiti in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, la funzione di ottimizzazione automatica seleziona i server migliori per la piattaforma di entertainment a cui si desidera accedere, in modo da garantire velocità elevate e uno streaming senza buffering.

Oltre alla fluidità della connessione, il servizio protegge la privacy dell’utente grazie a funzioni di crittografia avanzata. CyberGhost è installabile su smart TV, router Fire Stick, console e Apple TV e consente la connessione simultanea di 7 dispositivi, per la massima flessibilità d’uso.

Pro Server dedicati allo streaming, ottimizzati per specifiche piattaforme

Ampia rete di server, dislocata in 100 Paesi

Facilità d'uso, anche grazie alla selezione automatica dei server ottimizzati

Compatibilità con svariati dispositivi, per la massima flessibilità

Possibilità di connettere fino a 7 dispositivi allo stesso momento

Prezzi convenienti rispetto ad alcuni competitor Contro Velocità variabile specie sui server non ottimizzati

Meno efficace nell'aggirare le limitazioni più severe su Internet applicate da alcuni Paesi

Come vedere Canali Esteri in Streaming con VPN

L’uso di una VPN non solo protegge la propria connessione, ma consente anche di aggirare i blocchi geografici imposti da molte piattaforme di streaming e canali esteri. In questo modo, sarà possibile accedere ai cataloghi internazionali delle piattaforme già presenti in Italia, come Netflix e Disney+, ma anche a canali e servizi esteri non ancora sbarcati nel nostro Paese, come BBC iPlayer, Hulu e addirittura canali sportivi internazionali.

Per vedere canali esteri in streaming con una VPN, occorre installare la VPN sul device di propria scelta. Una volta attivata la connessione VPN, basterà connettersi a un server situato nel Paese desiderato, in modo da ottenere un indirizzo IP locale e aggirare le restrizioni geografiche.

Quindi, per vedere un canale disponibile solo negli Stati Uniti, ad esempio, sarà sufficiente connettersi a un server americano tramite la VPN e accedere al sito del canale per godersi i suoi contenuti in streaming.

Come vedere lo Sport con VPN

Una VPN è la soluzione ideale per vedere eventi sportivi trasmessi su piattaforme o canali stranieri, non accessibili dall’Italia.

Come visto, l’uso di una VPN consente di connettersi a un server in un altro Paese, ottenere un indirizzo IP di quel Paese e accedere a contenuti in streaming esclusivi, aggirando le geo-restrizioni. Lo stesso meccanismo si applica anche alla visione di eventi sportivi trasmessi in streaming all’estero.

Inoltre, gli amanti del calcio possono guardare tutta la Serie A con una VPN. Basterà installare e avviare una VPN ideale per lo streaming del calcio, trovare una piattaforma estera che trasmetta le partite del campionato italiano, sottoscrivere un abbonamento e usare un server della VPN scelta dislocato nel Paese della piattaforma in questione. Tuttavia, prima di usare una VPN per la Serie A, è sempre bene leggere le condizioni del fornitore del servizio, onde evitare di incappare in pratiche non consentite.

Piattaforme Streaming da usare con VPN

Tra le piattaforme di streaming principali da usare con VPN come non citare Netflix. Il celeberrimo servizio di streaming offre cataloghi diversificati per ogni Paese, così come Disney+. Allo stesso modo, Prime Video offre film e serie TV diversi in base al Paese di origine degli utenti.

L’uso di una VPN consente inoltre di accedere a servizi come Hulu, HBO Max e BBC iPlayer, al momento non disponibili nel nostro Paese e quindi non accessibili senza l’uso di una Virtual Private Network.

Infine, una VPN permette anche di guardare eventi sportivi su piattaforme e canali esteri come ESPN+ o beIN Sports. Ad esempio, una VPN è perfetta per tutti gli amanti del football americano che desiderano guardare ulteriori partite rispetto a quelle offerte nell’abbonamento DAZN.

Criteri di valutazione delle VPN per lo Streaming

Questa sezione della guida presenta i criteri utilizzati per stilare la nostra classifica, così da aiutare i lettori nella scelta del servizio a cui affidarsi per fruire al meglio dei contenuti in streaming fuori confine e non solo.

La velocità della connessione offerta è fondamentale per godere di uno streaming in HD o 4K senza buffering o lag, soprattutto durante eventi live o nelle ore di punta.

La rete server è un altro aspetto cruciale da tenere in considerazione. Una rete vasta, distribuita in diversi Paesi, consente infatti di accedere ai cataloghi di più Paesi delle varie piattaforme di streaming. Inoltre, la presenza di server ottimizzati per lo streaming rappresenta un valore aggiunto, viste le prestazioni superiori e la stabilità della connessione offerte.

Un ulteriore fattore è la capacità del servizio di sbloccare i contenuti. Una VPN deve essere in grado di aggirare le restrizioni geografiche delle piattaforme più diffuse, così da permettere l’accesso ai contenuti non disponibili nel proprio Paese. Tutto questo deve avvenire nel modo più semplice e intuitivo per l’utente e non deve prevedere limiti di banda, così da evitare interruzioni durante eventi sportivi o contenuti di intrattenimento di particolare lunghezza.

Infine, la compatibilità con smart TV, Fire Stick, console, router e altri device garantisce un’esperienza d’uso più versatile, consentendo di accedere ai cataloghi esteri dei vari servizi streaming dal dispositivo di propria scelta. In tale ambito, specie in caso di utilizzo all’interno del proprio nucleo familiare, è importante anche valutare il numero di connessioni simultanee consentite dai singoli provider VPN.

Conclusione

Una VPN è la soluzione ideale per accedere allo sconfinato mondo dell’intrattenimento in streaming, grazie alla possibilità di aggirare le restrizioni geografiche e usufruire di cataloghi e contenuti disponibili solo al di fuori del nostro Paese. Una VPN, inoltre, garantisce la massima privacy dei propri dati mentre si utilizzano i servizi di streaming.

In questa guida abbiamo visto come funzionano le VPN streaming, come utilizzarle e in quali ambiti. Inoltre, abbiamo presentato la classifica dei migliori provider, stilata secondo rigidi criteri, illustrati in un’apposita sezione della guida. La nostra classifica presenta soluzioni adatte a tutte le esigenze, incoronando ExpressVPN come la miglior VPN per lo streaming su Netflix e NordVPN come la miglior VPN per gli eventi sportivi, grazie ai server ottimizzati e alle funzionalità avanzate offerte da questi due provider.

A prescindere dalla soluzione scelta, consigliamo sempre di leggere le condizioni d’uso delle varie piattaforme di streaming, in modo da verificare che l’impiego di una VPN non costituisca una violazione dei relativi termini.

Domande frequenti sulle Migliori VPN per lo Streaming Una VPN influisce sulla qualità dello streaming? Sì, una VPN può influire sulla qualità dello streaming. Ecco perché è importante affidarsi a un servizio premium, come quelli presentati nella nostra classifica, che offra velocità elevate e server ottimizzati. Inoltre, una buona VPN può migliorare la velocità evitando il throttling imposto dagli ISP. È legale usare una VPN per lo streaming? L’uso di una VPN per lo streaming è legale nella maggior parte dei Paesi, Tuttavia, è sempre opportuno consultare le condizioni d’uso delle piattaforme di streaming poiché potrebbero vietare l’uso di VPN con i loro servizi. Come accedere a Netflix USA? Per accedere a Netflix USA basta utilizzare una VPN affidabile, connettersi a un server situato negli Stati Uniti e accedere a Netflix. In questa guida, abbiamo discusso delle caratteristiche principali di ExpressVPN, la migliore VPN streaming per Netflix. Come si fa a cambiare Paese su Netflix? Netflix non consente ai propri utenti di cambiare Paese. L’unica soluzione è affidarsi a una VPN di qualità, connettersi a un server del Paese desiderato e aprire Netflix. La piattaforma mostrerà il catalogo del Paese corrispondente all’indirizzo IP del server della VPN scelto.