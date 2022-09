Huawei P50 Pocket (2022): il debutto è alle porte, ecco come sarà

In queste ore è apparso in rete un poster promozionale che mostra l’estetica e il nome definitivo del prossimo clamshell della compagnia cinese. Il debutto di questo device sembra essere imminente. Come detto in precedenza, un nuovo P50 Pocket di Huawei è stato avvistato all’interno del portale cinese settimane or sono, precisamente verso la fine di agosto. Adesso, sul sito di microblogging cinese Weibo è apparso il poster teaser del gadget pieghevole. Scopriamo che il telefono si chiamerà “Huawei P50 Pocket New“.

Huawei P50 Pocket New: tutto quello che sappiamo

Di fatto, stando a quanto afferma l’insider del web RODENT950 su Twitter, apprendiamo che lo smartphone disporrà di un processore Snapdragon 888 in versione 4G e che, al contrario del vecchio modello, non avrà uno schermo secondario sulla back cover. Interamente però, ci sarà un display OLED da 120 Hz con HarmonyOS 3.0 al seguito e tecnologi XMAGE sul comparto fotografico.

Differences between Pocket New and Pocket.



SD778g vs SD888

Cover display dropped.

Cheaper price tag (710€ in China) https://t.co/pYS3UR5qHN — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) September 13, 2022

Ovviamente noi non possiamo garantire l’autenticità del poster e vi invitiamo pertanto a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Se lo prendiamo per veritiero però, scopriamo che l’ammiraglia flip-phone arriverà in due configurazioni, una da 256 GB e una da 512 GB. Costeranno, rispettivamente, 4999 Yuan (circa 718 dollari) e 6999 Yuan (1005 dollari al cambio). Al contrario dell’iterazione del 2021, questo verrà annunciato in bianco e in nero.

Per il resto, non sappiamo molto. Il design sembra essere identico al vecchio modello, ma non avrà, come sottolineato sopra, il mini pannello circolare, anche se il modulo sarà comunque presente.

Specifiche Huawei P50 Pocket (2021)

Giusto come “remind me”, ricordiamo che il Huawei P50 Pocket del 2021 ha uno schermo OLED da 6,8″ e uno posteriore piccolo da 1,04″; arriva con il processore Snapdragon 778G di Qualcomm privo del modulo LTE e dispone di 8 o 12 GB di RAM con storage da 128, 256 o 512 GB. Anteriormente è presente una selfiecam da 10,7 Megapixel e sulla parte posteriore invece, c’è una main camera da 40 Megapixel, una lente grandangolare da 32 Mpx e un’ultrawide da 13 Mpx. Lo trovate su Amazon a 776,00€ in versione White, Dual SIM, nella configurazione 8+256 GB.

Se volete provare il magico mondo dei servizi HMS del marchio cinese, nonché le potenzialità dell’AppGallery, lo store ufficiale di Huawei, vi consigliamo il Nova 9 a 349,90€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.