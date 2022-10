Huawei Hi Nova 10: ecco quando verrà svelata la nuova serie

Ci siamo: Huawei svelerà la nuova serie di fascia media chiamata “Hi Nova 10” il prossimo 20 ottobre in Cina. Ma cosa sappiamo di questa futura gamma di midrange? Scopriamolo insieme.

Poche settimane fa avevamo segnalato un’interessante fuga di notizie che riportava l’imminente debutto di una nuova serie di smartphone del marchio Lenovo nel paese locale. Ora, secondo quanto riportato da un poster teaser, scopriamo che la gamma in questione sarà svelata il 20 ottobre 2022, praticamente fra due giorni. Arriverà anche in Europa? Al momento non ci è dato saperlo, ma lo scopriremo presto.

Huawei Hi Nova 10: le caratteristiche

In primo luogo dobbiamo segnalare che la gamma comprenderà due prodotti: Hi Nova 10 e Hi Nova 10 Pro. Giusto per essere chiari, all’inizio dell’anno, la compagnia asiatica di Ren Zhengfei aveva svelato la line-up Nova 10 e Nova 10 Pro nel mercato domestico locale. Curiosamente, i primi erano dotati di supporto al modem 4G LTE, ma i nuovi invece, dovrebbero essere abilitati alle reti 5G. Dovrebbero anche avere caratteristiche simili a quelle dei predecessori, a quanto pare.

Partiamo dalle specifiche: i dispositivi riceveranno il supporto alle reti di quinta generazione e il modello base godrà della fast charge via cavo da 66W. L’iterazione Pro invece, godrà della ricarica rapida da 100W. In più, i due prodotti verranno commercializzati a partire dal 29 ottobre 2022. Il Nova 10 Pro avrà uno schermo OLED da 6,78 pollici con refresh rate di 120 Hz e risoluzione di 2652 x 1200 pixel.

Anteriormente invece, ci sarà la selfiecam da 60 Megapixel. Sotto la scocca dei device non sappiamo quali processori ci saranno; pensate che Nova 10 e 10 Pro avevano lo Snapdragon 778G. Cosa aspettarci dunque? Ancora pochi giorni di attesa e lo scopriremo. Restate connessi.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo lo smartwatch Huawei Watch Fit a soli 49,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.