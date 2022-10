Huawei P50 Pocket S si mostra online prima del debutto

Finalmente ci siamo: abbiamo una data di debutto ufficiale per il nuovo Huawei P50 Pocket S. Il dispositivo si mostra in tutto il suo splendore in vista del lancio imminente. È stata la compagnia cinese stessa a spoilerare il gadget; il terminale sarà annunciato il 2 novembre nel mercato locale interno, ma non sappiamo quando verrà distribuito anche da noi in Europa.

Huawei P50 Pocket S: ecco svelata la sua estetica

A pochi giorni di distanza dall’arrivo in commercio, il tipster Parag Guglani ha condiviso su Twitter un’immagine che mostra i rendering ufficiali del telefono che mostrano l’estetica del gadget in tutto il suo splendore.

HUAWEI Pocket S



02/11/2022



– Colors pic.twitter.com/ELQi1DZ7KR — Paras Guglani (@passionategeekz) October 24, 2022

Partiamo dal design; sicuramente i cambiamenti qui sono molto pochi rispetto al dispositivo del 2021. Ci sono tre fotocamere poste in un’isola circolare con tanto di flash LED e il secondo foro presenta uno schermetto circolare che serve per la visualizzazione delle notifiche. Al contrario dello scorso anno quando abbiamo visto il P50 Pocket in colorazioni e trame eleganti e femminili, adesso abbiamo una serie di colori frizzanti pensati per un pubblico giovane. Arriverà in verde, giallo, blu, rosa e violetto. Dovrebbe essere commercializzato anche in bianco e nero, per gli amanti dello stile classico.

Se il modello originale era un device premium con Snapdragon 888 in versione 4G, questo nuovo modello sarà un mediogamma con processore Snapdragon 778G, anch’esso LTE. In poche parole, si passerà da un’ammiraglia ad un midrange, e onestamente non capiamo il motivo di ciò. Ci aspettiamo però di vedere uno schermo OLED da 120 Hz, Harmony OS 3.0 in Cima, fotocamere con tecnologia XMAGE e non solo. Arriverà in due versioni, una da 256 GB e una da 512 GB. I prezzi dovrebbero partire da 4999 yuan. Vi sveleremo più dettagli nei prossimi giorni. Restate connessi con noi.

Intanto, se volete il modello dello scorso anno, sappiate che si trova su Amazon in super sconto a soli 749,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. È molto elegante, costa poco e offre un’esperienza unica; gode poi dei servizi di Huawei con AppGallery, che rappresentano una vera e propria alternativa a quelli di Google.

