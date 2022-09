Tutti pazzi per il nuovo Huawei Mate 50: Sold Out in pochi secondi

Secondo quanto si apprende dai dirigenti dell’azienda, sembra che i nuovi smartphone di punta di casa Huawei, i Mate 50, siano andati Sold Out in pochissimi secondi in Cina.

Facciamo il punto: poche settimane fa, Huawei ha tolto i veli agli attesissimi Mate 50, i dispositivi premium per il nuovo anno. Sono terminali eccezionali, con processore di punta e caratteristiche incredibili. Pare che i device siano stati apprezzati dagli utenti in Cina e l’accoglienza dei terminali sembra essere alle stelle (in terra natale).

Huawei Mate 50: un successo da record

A distanza di pochissimi giorni dall’evento, la compagnia aveva già aperto i preordini per i nuovi smartphone sui vari store online; in pochi giorni, ci sono state tantissime richieste. Si parla addirittura, di 1 milione di prenotazioni. Le vendite sono iniziate il 21 settembre e sembra che in Cina la gente abbia fatto letteralmente la fila per comprare un nuovo dispositivo del marchio locale.

Noi purtroppo dovremo attendere parecchio per vedere queste ammiraglie anche nel nostro Paese; inoltre, potrebbero essere già finite le scorte. Perfino il CEO del marchio Yu Chengdong ha pubblicato le foto online delle code davanti ai negozi monobrand dell’azienda. Ha affermato che la domanda è stata superiore alle aspettative e ora ha dichiarato che aumenterà l’offerta. Ha aggiunto:

“Ieri, la serie Huawei Mate 50 è stata ufficialmente messa in vendita e un gran numero di consumatori entusiasti è andato nei negozi Huawei in tutto il paese per acquistare macchine. Grazie mille per il vostro amore e supporto per la serie Mate 50! Accelereremo produzione per garantire la fornitura del prodotto in modo che più consumatori possano utilizzare i potenti telefoni cellulari della serie Mate 50”.

