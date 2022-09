Huawei Mate 50: arriva la custodia con il modem 5G incorporato

Pochi giorni or sono, la compagnia cinese leader del mercato ha annunciato la nuova serie Huawei Mate 50 per il suo pubblico natale. La gamma di prodotti premium è arrivata in Cina e comprende quattro device: Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design. Scopriamo che due di questi modelli godono della nuova tecnologia XMAGE con ottiche in vetro Kunlun incredibilmente nitide, luminose e performanti, c’è il sistema operativo HarmonyOS 3.0 di nuova generazione e non solo. Hanno tutti lo Snapdragon 8+ Gen 1 in versione LTE ma la variante 50e gode dello Snapdragon 778G. Come fare però per usare il 5G? Bella domanda, ma tranquilli: abbiamo la risposta. Serve una cover dotata di tale modulo. Magia? No, esiste da tempo e l’abbiamo vista anche sul P50 Pro.

Huawei Mate 50: ecco la cover con il 5G

Stando a quanto afferma il blogger tecnologico Factory Shiguan su Weibo, scopriamo che l’azienda lancerà a breve una custodia per la rete 5G relativa al nuovo Mate 50. Il tipster ha detto: “Per la gente comune, il 5G è solo un cambiamento nella velocità di download. Il 4G di Huawei è in realtà 4G+ e la velocità di download non è molto più lenta.” Questa è la cover del dispositivo e notiamo il logo del 5G ma non quello del device.

Inoltre, pare che ben tre custodie differenti abbiano ricevuto la certificazione dal MIIT cinese; verosimilmente, saranno contestuali ai tre modelli di punta della gamma: Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design.

Giusto per far un riferimento, il P50 Pro riesce ad accedere alla tecnologia 5G mediante un chip eSIM integrato nella custodia e ad un micromodem inserito nella stessa. Per il vecchio top di gamma la cover era stata realizzata da Digital Source Technology; probabilmente, anche questa sarà costruita dalla stessa compagnia.

Se volete provare l’esperienza HMS, vi consigliamo il Nova 9 a 299,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.