Huawei P50 Pocket S: sarà un mediogamma pieghevole e coloratissimo

Curiosamente, in queste ore scopriamo quale sarà la data di debutto del nuovissimo foldable di casa Huawei; si chiamerà P50 Pocket S e la sua data di lancio è appena stata confermata. Come suggerisce anche il nome, sarà un clamshell come il modello precedente, ma avrà tante caratteristiche uniche nel suo genere.

Se vi ricordate, il dispositivo ha fatto capolino lo scorso agosto all’interno del portale per le telecomunicazioni TENAA. Il terminale scopriamo che potrebbe giungere – per il momento – solo in Cina ma dovrebbe arrivare nel resto del mondo nei mesi a venire. Dal sito scopriamo anche l’estetica del device, molto simile a quella del modello del 2021 dell’azienda. Si diceva che si sarebbe chiamato P50 Pocket New ma ora leggiamo che il suo nome ufficiale sarà P50 Pocket S; su quest’ultimo abbiamo avuto anche una conferma quasi ufficiale dalla società. Arriverà in terra natale il prossimo 2 novembre, pertanto restate connessi per saperne di più.

Huawei P50 Pocket S: cosa c’è da sapere?

Il teaser ufficiale pubblicato dal brand e ricondiviso dal portale di Gizmochina lo trovate qui. Potete vedere l’estetica completa del pieghevole di Huawei in diverse colorazioni: black, blue, pink, green, yellow. Una bella novità rispetto al passato, ma sembra che le cose non finiscano qui. Il terminale dovrebbe presentare un processore di fascia media. Non sarà più un flagship quindi ma un midrange in tutto e per tutto con tanto di Snapdragon 778G in versione 4G, lo stesso processore che abbiamo conosciuto nei mesi precedenti in tanti device (Nothing Phone (1), ad esempio, ma non solo).

Questo nuovo foldable non presenterà lo schermo ausiliario sulla back cover; avrà solo un pannello interno da 120 Hz da 6,7 pollici, sistema operativo HarmonyOS 3.0 (un’esclusiva per la Cina), lenti con tecnologia XMAGE e non solo. Potrebbe costare 4999 Yuan, ovvero 689 dollari per la versione con 256 GB di memoria interna. La variante da 512 GB invece, costerà 6999 yuan, ovvero 965 dollari.

Il P50 Pocket del 2021 lo trovate su Amazon a soli 753,50€.

