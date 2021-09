I migliori smartwatch oltre ad essere esteticamente piacevoli possiedono numerose funzioni utilissime, come il monitoraggio degli allenamenti, la misurazione della frequenza cardiaca, le notifiche e il controllo di dispositivi domestici intelligenti. Indossando uno smartwatch connesso allo smarphone, è possibile lasciare il telefono in tasca e controllare tutte le eventuali notifiche ricevute.

Gli smartwatch hanno avuto un inizio difficile. I primi modelli erano massicci e appariscenti e non erano piacevoli da indossare al polso. Ma alcuni degli ultimi modelli sono leggeri, comodi da portare tutto il giorno e a livello tecnico molto più performanti.

Vediamo quindi quali sono i migliori smartwatch presenti attualmente sul mercato.

Apple Watch Series 6: il miglior smartwatch 2021

C'è un motivo per cui Apple è diventata l’azienda dominante nel mercato degli smartwatch: l'Apple Watch è il miglior smartwatch in circolazione. Ha il miglior sistema operativo, WatchOS, è elegante con molte app per aiutare a ridurre il numero di volte che è necessario estrarre il telefono. L'ultimo modello è la Serie 5, che presenta un display sempre attivo. Ciò significa che l'orologio mostra sempre l'ora, anche quando lo schermo non è puntato verso il viso, un miglioramento rispetto agli Apple Watch più vecchi che mostrava il tempo solo quando ruotavi il polso.

È un gadget finalizzato alla buona salute. Viene fornito con un sistema che genera un elettrocardiogramma approvato dalla FDA, che controlla la frequenza cardiaca irregolare e la fibrillazione atriale. L'orologio avvisa anche di alzarti e muoversi durante il giorno e volendo c'è un tracker periodico. Un'altra nuova funzionalità per la salute è l’app Noise, che monitora i suoni ambientali e avvisa quando i livelli di rumore sono troppo alti e potrebbero danneggiare l'udito.

La batteria dura più di un giorno. I cinturini sono facilmente sostituibili e puoi scegliere tra le dimensioni di 40 mm o 44 mm, insieme a una varietà di stili e materiali di costruzione. Purtroppo, l'Apple Watch è compatibile ancora solo con iPhone.

Apple Watch 6 lo trovi su eBay a 661,94 euro

Samsung Galaxy Watch 3: il miglior smartwatch per android

Se utilizzi un telefono Android, il Samsung Galaxy Watch è per te il miglior smartwatch. Utilizza il sistema operativo Tizen OS 4 perfettamente compatibile con Android e iOS. È in concorrenza con l'Apple Watch su diversi fronti, come il monitoraggio delle attività e della frequenza cardiaca, ma dalla sua è che è molto più conveniente. Possiede un grande schermo AMOLED facile da vedere. Si possono controllare e rispondere alle notifiche, trasmettere in streaming audio da Spotify, effettuare pagamenti, tenere traccia delle sessioni di nuoto e di sonno (funzione non presente sull’AppleWatch), tutto con una batteria che dura due a tre giorni. Il repository delle app non regge sicuramente il confronto con il numero di app presenti sulla piattaforma Apple, ma c'è abbastanza per rendere questo smartwatch un investimento utile.

Galaxy Watch 3 è disponibile nelle dimensioni da 40 mm e 44 mm, con cinturini intercambiabili, la cassa rotonda e il ticchettio della lancetta dei secondi danno l’impressione di un orologio classico. Impermeabile fino a 50 metri di profondità il vetro è protetto da eventuali graffi da Corning Gorilla Glass DX+.

Trovi il Samsung Galaxy Watch 3 su eBay a 373,32 euro

Fossil Gents Corsaro Sport: il miglior smartwatch wear OS

State cercando uno tra i migliori smartwatch Wear OS in commercio?

Wear OS è una piattaforma smartwatch ideata da Google montata su un numero molto vasto di tipi di smartwatch, da marchi diversi come Puma a Michael Kors a questo Fossil.

Fossil Sport è gestito da un chipset Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm, che non è molto potente ma la RAM da 1 GB lo supporta nelle varie operazioni. Nel complesso, è un ottimo smartwatch per controllare le notifiche anche di un iPhone.

Possiede la funzione per monitorare la frequenza cardiaca, anche se rispetto ad altri device ci vuole un po' più tempo per ottenere una lettura. Traccia la posizione tramite GPS ed è possibile effettuare pagamenti. L'altoparlante incorporato consente di ricevere chiamate sull'orologio finché è connesso al telefono. La batteria dura per un giorno intero, ma la modalità estesa che disabilita alcune funzioni non importanti permette di aumentare l’autonomia per due o tre giorni. Disponibile con cassa da 44 o 46 mm può montare diversi cinturini.

FOSSIL Sport è in vendita su eBay a 299 euro

Huawei Watch GT2: durata batteria migliore

L’arma vincente della serie Huawei Watch GT è l’attenta gestione del risparmio energetico che assicura ben 2 settimane di autonomia. Questo dispositivo monta Lite OS, il sistema operativo ideato da Huawei, dal punto di vista del fitness è sicuramente lo smartwatch più completo gestendo ben 15 sport differenti.

Il display Amoled è molto luminoso e il processore Kirin A1 svolge il suo lavoro e tiene bassi i consumi, ma lo fa a discapito delle performance, confrontato ad altri smartwatch di fascia alta la risposta delle operazioni non è così veloce. La cassa è disponibile da 42 e 46 mm realizzata in metallo con la ghiera in ceramica, due pulsanti fisici sul lato destro.

Presente il sensore per il rilevamento del battito cardiaco, il GPS + GLONASS per il tracciamento degli spostamenti e dell’attività fisica, impermeabile fino a 5 atmosfere.

Non avendo uno store dedicato il limite di questo smartwatch sono chiaramente le funzioni disponibili, ma rimane comunque uno dei migliori smartwatch per autonomia.

Trovi il Huawei Watch GT2 a 143,94 euro su eBay

Xiaomi Mi Band 5: il miglior smartband economico

Xiaomi Mi Band 5, un smartband ad un costo estremamente contenuto offre il cardiofrequenzimetro e una generosa autonomia, sicuramente uno dei migliori in commercio.

Xiaomi Mi Smart Band 5 ha un display AMOLED con dimensioni schermo da 2,79 cm (1.1″). La risoluzione del display è 126 x 294 Pixel. La batteria ha una durata di 14 giorno, il tempo di ricarica è di 2 ore da USB. Il peso è fi 119 g, Larghezza: 18,2 mm, Profondità: 49,7 mm.

Xiaomi Mi Band 5 è in vendita su eBay a 28,05 euro