Huawei Mate 50 Pro: ecco quando verrà annunciato da noi

Stando a quanto si apprende, sembra che il futuro Huawei Mate 50 Pro verrà presentato ufficialmente in Europa il prossimo 26 settembre 2022. Quindi, sì, anche da noi.

Basta tornare indietro di pochissimi giorni: l’azienda cinese ha svelato la serie Mate 50 in terra natale e questa è composta da un quartetto di device che sfida apertamente la gamma premium di Apple e non solo. Ora, la compagnia ha appena dichiarato che porterà uno dei device della sua ultima serie (il più potente, ad essere precisi) sul mercato nostrano.

Pare che la società abbia inviato gli inviti ai media tedeschi per il debutto dei nuovi Mate 50 Pro e Nova 10 in Germania. pare che qui arriveranno il 26 settembre. Ipotizziamo – ma ancora non è certo – che arrivino anche in Italia.

Huawei Mate 50 Pro in Europa: debutto per il 26 settembre

Anche se la compagnia parla di soli due prodotti che verranno svelati durante l’evento, un noto tipster online suggerisce che la compagnia potrebbe annunciare anche la EMUI 13. Giusto per essere chiari, la EMUI si basa ancora su Android ed è disponibile solo al di fuori della Cina. In terra natale invece, gli smartphone del marchio hanno HarmonyOS 3.0.

Come sempre, la EMUI è vero che si basa su Android, ma è in versione AOSP e quindi non presenta il Google Play Store. È priva infatti, dei GMS. Non di meno, il Mate 50 Pro non avrà il supporto alle reti 5G. Non sappiamo se verrà svelata anche la cover con il modem integrato.

Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Vi terremo aggiornati. Intanto, vi ricordiamo che il Nova 9 si trova a 349,90€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. E un buon midrange ed è un’ottima porta di ingresso per chi vuole provare il magico mnodo dell’AppGallery e dei HMS.

