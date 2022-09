Huawei Mate 50 Pro: UFFICIALE, arriva anche in Europa

Ora è ufficiale: il nuovo flagship di casa Huawei, il Mate 50 Pro, arriverà anche da noi in Europa. Il suo prezzo dovrebbe attestarsi attorno ai 1299€. Ma cosa sappiamo in merito?

Intanto ricordiamo che la compagnia cinese ha presentato i top di gamma della serie Mate 50 in Cina poche settimane or sono; i device sono arrivati da poco sugli scaffali asiatici e adesso, l’iterazione premium, il Mate 50 Pro, è destinato ad approdare nel mercato internazionale.

Sappiamo che il device avrà un prezzo base di 1299€ in Sivler o Black, ma volendo, si potrà acquistare la versione con back cover in pelle vegana al costo di 1399€. Non sappiamo in quali territori precisi verrà commercializzato, ma è già un buon inizio.

Huawei Mate 50: cosa cambia con la versione cinese?

In primo luogo dobbiamo segnalare che ci sono diverse differenze fra il modello cinese e quello internazionale. Una fra tutte prevede l’assenza del modulo per la connettività satellitare e poi troviamo la EMUI 13 basata su Android AOSP e non HarmonyOS 3.0.

Non di meno, lo schermo del flagship è un’unità OLED da 6,74 pollici con refresh rate da 120 Hz, supporto ad un miliardo di colori e risoluzione di 2616 x 1212 pixel. Anteriormente c’è una tacca che cela i sensori e la selfiecam. Presente un sensore per lo sblocco del volto mediante 3D.

Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da 8 GB dii RAM e storage da 256 e 512 GB. Non manca la certificazione IP68, la batteria da 4700 mAh e la supercharging da 66W, oltre alla wireless charging da 50W.

Sul fronte fotografico menzioniamo il sensore RYYB da 50 Mpx con OIS e possibilità di cambiare l’apertura. Il tutto viene coadiuvato da una lente ultrawide da 13 Mpx che funge anche da macro. Infine, troviamo un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5X e ibrido 100X.

Se volete il pieghevole P50 Pocket del marchio, sappiate che è in sconto a 786,00€.

