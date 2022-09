Huawei Mate 50 supporterà davvero la comunicazione satellitare, pare

Oramai sappiamo tutto e di più dei futuri Mate 50 di casa Huawei. I terminali di punta sono prossimi al lancio e finalmente conosceremo gli eredi dei Mate 40 visti nel 2020. Lo scorso anno infatti, non abbiamo avuto alcun nuovo terminale della serie di punta dell’azienda cinese.

Purtroppo, per ovvi motivi, i flagship sono già in ritardo ma dopo un’attesa di quasi due anni, finalmente la compagnia è pronta al debutto di quyeste ammiraglie. Ora apprendiamo che i telefoni godranno davvero del supporto alla connettività satellitare, a quanto pare.

Huawei Mate 50: connettività satellitare e tecnologia XMAGE

Stando alle parole del CEO dell’azienda, Yu Chengdong, scopriamo che i telefoni Mate 50 avranno una tecnologia che consentirà loro di “perforare il cielo verso l’alto”. Il richiamo alla comunicazione satellitare ci sembra più che scontato. Infine, secondo le indiscrezioni di un rapporto del Securities Times, abbiamo una conferma ulteriore di questa funzionalità.

Si dice che anche Apple doterà i suoi prossimi flagship di questa feature ma mentre per la mela le notizie non sono ancora certe, per i gadget di Huawei c’è quasi la certezza. Anche l’analista di Tianfeng International Ming-Chi Kuo ha confermato che i telefono saranno in grado di funzionare anche in assenza di segnala telefonico, sfruttando appunto i satelliti.

Non di meno, i flagship riceveranno il supporto alla tecnologia fotografica XMAGE, una nuova soluzione proprietaria che sarà in grado di ottimizzare le lenti del device con obiettivi ad apertura variabile. Solo un device della gamma Mate 50 avrà lo Snapdragon 778G, mentre gli altri riceveranno tutti lo Snapdragon 8 Gen 1 in versione “solo LTE”. Come sempre, nessun supporto al 5G… per i motivi che tutti noi conosciamo.

Se volete acquistare il P50 Pro dello scorso anno, sappiate che si trova su Amazon a soli 695,50€ con spedizione gratuita e consegna veloce.

