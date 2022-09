Huawei Mate 50 UFFICIALE: tanta potenza, ma non è per noi (ancora)

In queste ore il nuovo flagship Huawei Mate 50 è stato ufficialmente lanciato in Cina. È un terminale con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 4G e main camera da 50 Mpx.

L’OEM cinese ha appena annunciato la gamma Mate 50 di ultima generazione. Parliamo di una serie di dispositivi potentissimi che però non vanta il supporto alle reti di quinta generazione. L’ultimo terminale della line-up Mate è stato annunciato nel 2020 e oggi, dopo due anni, abbiamo i modelli eredi.

Huawei Mate 50: le caratteristiche

Partiamo proprio dal design: lo smartphone ha un’estetica molto simile a quella del Mate 40 di due anni or sono; pannello posteriore con bordi curvi e grande modulo fotografico circolare. Questo è leggermente differente da quello del vecchio flagship ma lo richiama molto. C’è uno schermo OLED da 6,7 pollici FHD+ con foro per la selfiecam al centro, refresh rate da 90 Hz e supporto all’HDR, alla gamma colori P3 e riesce a gestire 1,07 miliardi di colori. Non manca il fingerprint in-display per il blocco/sblocco del terminale.

Sotto la scocca c’è un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di RAM e supporto alle reti 4G. La batteria è da 4460 mAh con fast charge via cavo da 66W; la wireless è da 50W. Citiamo anche gli speaker stereo, una pellicola e un trattamento anti impronte digitali, resiste agli schizzi, all’acqua e alla polvere ma non sappiamo a che grado.

Sul fronte fotografico è presente un sistema a tre camere con lente principale Sony IMX766 da 50 Mpx, ultrawide da 13 Mpx IMX866 e telezoom da 12 Mega con zoom ottico fino a 5X e OIS al seguito. Presente la tecnologia XMAGE che serve a migliorare gli scatti. Anteriormente troviamo la selfiecam da 13 Mpx. I prezzi partono da 4999 yuan (720 $) per la versione 8+128 GB.

Il midrange Nova 9 è in super sconto su Amazon a 299,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.