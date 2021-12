In questa guida abbiamo raccolto un elenco dei migliori smartphone sotto i 100 euro disponibili al momento sul mercato.

Ultimamente, i telefoni hanno raggiunto un massimo storico in termini di prezzi, ma anche minimi estremi. Se hai un budget limitato ma desideri comunque un buon dispositivo, questi telefoni Android a 100 euro fanno al caso tuo.

In passato, abbiamo proposto una lista dei migliori smartphone sotto i 200 euro e sotto 300 euro, ma selezionare i migliori smartphone sotto i 100 euro non è stato un compito facile per motivi legati alle caratteristiche tecniche e alla qualità dei materiali utilizzati.

Grazie a marchi come Xiaomi, Wiko, Alcatel o Nokia è comunque possibile acquistare smartphone soddisfacenti con un budget limitato. Certo, non c’è da aspettarsi la qualità di prodotti più costosi ma fanno tutto ciò che è necessario per un utilizzo basilare dello smartphone. In fondo, dipende sempre dalle esigenze personali di ognuno e gli smartphone a 100 euro sono indicati per persone che non hanno grandi pretese (pensate ai genitori anziani o nonni che vogliono mantenere i contatti con i propri cari, ai figli appena adolescenti che vogliono il primo smartphone, o anche a chi vuole semplicemente un secondo telefono per le chiamate di lavoro).

Che cos'è KaiOS?

Siamo abituati a vedere nel mondo smartphone il dualismo Android-iOS. Se guardiamo agli smartphone sotto 100 euro però la situazione cambia. Non ci sono iPhone (il melafonino più economico è iPhone SE 2020). Al posto di iOS subentra KaiOS, il sistema operativo installato su quelli che vengono chiamati Feature Phone. Sono cellulari dalle linee tradizionali che includono qualche opzioni smart, come la possibilità di utilizzare WhatsApp. I punti di riferimento in questa categoria sono le rivisitazioni in chiave moderna dei cellulari Nokia, come il Nokia 8110 noto come banana phone.

Inoltre, tra gli smartphone economici ci sono quelli basati su Android Go. Parliamo di una versione alleggerita di Android priva delle personalizzazioni che siamo abituati a vedere sulla versione standard del sistema del robottino verde. È stata sviluppata appositamente da Google proprio per gli smartphone che non hanno a disposizione molta potenza, motivo per cui la troviamo installata solo su alcuni smartphone economici.

Ecco la lista dei migliori smartphone sotto i 100 euro:

Redmi 9AT

Quando si parla di smartphone economici, non può mancare di certo Xiaomi che al di sotto dei 100 euro offre diverse opzioni. Tra queste, ci sentiamo di consigliare Redmi 9AT che è quello che si presenta con una scheda tecnica più adeguata. A disposizione mette un ampio display da 6,53 pollici con una buona luminosità e risoluzione, per cui nessun problema di visualizzazione. È disponibile nella versione con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile. Per chi utilizza due schede telefoniche differenti, c’è anche la possibilità di utilizzarle in contemporanea grazie al supporto Dual-SIM. Il comparto fotografico è minimal e prevede una fotocamera anteriore da 5 MP e una posteriore da 13 MP, sufficienti per poter effettuare le videochiamate con amici e parenti. La batteria da 5.000 mAh, infine, offre un’autonomia prolungata da non costringervi a ricaricare lo smartphone ogni sera.

Redmi 9AT non può che essere il miglior smartphone da acquistare per gli amanti Xiaomi. A meno di 100 euro fa tutto ciò che deve e offre un’esperienza appagante.

Alcatel 1S 2021

Le caratteristiche tecniche dei telefoni a 100 euro si sovrappongono ma Alcatel 1S 2021 offre qualcosa in più rispetto alle altre proposte. Innanzitutto ha a bordo una versione più recente del sistema operativo (Android 11), mette a disposizione più RAM e un maggior numero di fotocamere. I 3 GB di RAM previsti assicurano prestazioni leggermente superiori rispetto alle proposte con 2 GB, essendo basati su piattaforme hardware molto simili. Sono tre le fotocamere posteriori (13 MP + 2 MP + 2 MP) mentre quella anteriore è da 5 MP. Sul retro poi c’è il sensore biometrico per le impronte digitali che permette di mantenere lo smartphone a riparo da occhi indiscreti.

Alcatel 1S 2021 è lo smartphone ideale se a meno di 100 euro volete un po’ di potenza in più rispetto alla proposta di Xiaomi, un software aggiornato e un maggior numero di fotocamere. Come detto, in questa fascia di prezzo le schede si sovrappongono e la scelta finale potrebbe dipendere da un mero gusto estetico o dall’attaccamento a un brand rispetto a un altro.

Wiko View 4 Lite

Wiko è uno dei brand più attivi quando si parla di smartphone economici. Wiko View 4 Lite è lo smartphone sotto i 100 euro che punta tutto sull’autonomia, come tutti i prodotti del brand francese. La batteria da 4.000 mAh, infatti, è in grado di resistere fino a tre giorni di utilizzo (un risultato davvero incredibile). Inoltre, è tra i pochi telefoni in questa selezione che può vantare una versione con 64 GB di memoria. In questo caso, però, il prezzo di vendita supera di poco i 100 euro ma avrete a disposizione molto più spazio per conservare i vostri ricordi. Altro punto a favore è la Simple Mode, un’interfaccia semplificata caratterizzata da icone più grandi con le funzioni basilari ben in vista (molto utile per un pubblico anziano che non deve perdersi tra le tante impostazioni e i soliti menu degli smartphone). È attivabile a proprio piacimento per cui è sempre disponibile l’interfaccia classica di Android.

Wiko View 4 Lite è lo smartphone ideale se volete acquistare un telefono a 100 euro per i vostri nonni o anziani genitori grazie alla presenza della Simple Mode che rende l’interazione più intuitiva.

Realme C21

Realme C21 è il miglior smartphone a 100 euro per rapporto qualità/prezzo. È l’unico che prevede anche una versione con ben 4 GB di RAM che – in abbinata a un processore soddisfacente – è in grado di assicurare una buona esperienza utente. Inoltre, è il modello che si presenta con un look diverso e particolare che potrebbe attirare l’attenzione anche dei più giovani. La scocca presenta dei giochi geometrici, un modulo fotografico quadrato con tre fotocamere e il sensore per le impronte digitali. La batteria da 5.000 mAh poi non vi farà preoccupare dell’autonomia. Insomma, è il modello adatto per chiunque: dai più giovani ai più anziani.

Realme C21 è attualmente il miglior smartphone sotto i 100 euro. Il consiglio è di acquistare la versione 4/64 GB, molto indicata anche per gli adolescenti che devono ricevere il loro primo cellulare.

Wiko Y62 Plus

Wiko Y62 Plus è uno smartphone Android Go. La versione installata è quella più recente (Android 11 Go), per cui gode di tutte le ultime ottimizzazione introdotte da Google per assicurare maggiore velocità e stabilità. A differenza delle proposte precedenti mette a disposizione un display più piccolo di appena 6,1 pollici, grande a sufficienza per visualizzare correttamente e senza alcun problema tutte le informazioni. La scocca posteriore è caratterizzata da colorazioni cangianti a seconda di come la back cover viene colpita dalla luce del sole. Le applicazioni Google sono tutte in versione Go in modo da occupare meno spazio nella memoria e da richiedere meno risorse al processore. L’autonomia tocca i due giorni di utilizzo. A completare il tutto c’è il supporto Dual-SIM, l’espansione di memoria e il pulsante dedicato a Google Assistant. Come tutti gli smartphone Wiko infine offre l’opzione della Simple Mode.

Wiko Y62 Plus è indicato per chi desidera uno smartphone basilare senza tanti fronzoli. Non è indicato se volete giocare molto o fare attività che chiedono tanta potenza.

Blackview BV5500 Plus

Molti di noi cercano resistenza in uno smartphone. E resistenza è la parola d’ordine di Blackview BV5500 Plus. Fa parte della categoria rugged che identifica smartphone particolarmente resistenti alle cadute, alla polvere, all’acqua e a temperature estreme. Insomma, può essere utilizzato in qualsiasi ambiente e condizione. Se lavorate sui cantieri, è lo smartphone sotto i 100 euro da acquistare. Lo smartphone, infatti, è protetto da una cover in gomma che attutisce gli urti, può resistere a cadute fino a 1,5 metri e può essere immerso nell’acqua grazie alla certificazione IP68. Il display è dei più compatti (5,5 pollici), ha due fotocamere posteriori e una batteria da 4.400 mAh.

Blackview BV5500 Plus è indicato se volete uno smartphone resistente. Se lavorate in ambienti ostili come i cantieri e non volete avere paura che il telefona si rompa cadendo, è il prodotto da acquistare.

Nokia 2720 Flip

Ed eccola la proposta KaiOS. Si chiama Nokia 2720 e riprende le linee del cellulare classico con un tocco di modernità. Ha sempre la chiusura a conchiglia – ripresa ora anche dagli smartphone pieghevoli – e presenta una tastiera fisica, ormai scomparsa sugli smartphone attuali. Oltre allo schermo interno di piccole dimensioni, Nokia 2720 integra un altro display esterno da cui visualizzare alcune informazioni. A differenza di tutte le altre proposte, la scheda tecnica è davvero essenziale. Basti pensare che la memoria interna è di appena 4 GB con possibilità di espansione fino a 32 GB. Nonostante questa essenzialità, è possibile installare delle applicazioni per mantenere il contatto in maniera digitale con il mondo esterno: da WhatsApp a Facebook, da Google Maps a YouTube. Se, invece, non gradite la chiusura a conchiglia Nokia ha a catalogo altri modelli tra cui il Nokia 6300 4G.

Nokia 2720 Flip è il cellulare sotto 100 euro adatto a chi non vuole abbandonare la tradizione senza però rinunciare a qualche funzione smart. Ha l’aspetto di un cellulare classico ringiovanito da qualche nuova opzione come la possibilità di messaggiare tramite WhatsApp.