I Migliori Smartphone Android del 2025

Scegliere solo alcuni tra i migliori smartphone Android significa selezionarne una manciata tra l’80% del mercato della telefonia mobile. L’ampia offerta di telefoni Android in costante crescita, propone dispositivi per tutti i gusti e per tutte le necessità, ciascuno con le proprie caratteristiche e performance.

Per trovare lo smartphone Android che meglio risponda alle proprie esigenze, vanno presi in considerazione i migliori prodotti attualmente sul mercato e analizzati sulla base di parametri quali la dotazione hardware, le prestazioni, il design e naturalmente il prezzo.

Ecco un elenco dei migliori smartphone Android del 2025.

Migliori Smartphone Android sotto i 200 Euro

Ormai la tecnologia 5G e altre funzionalità di fascia alta non sono più riservate ai dispositivi premium. Anche con un budget limitato è infatti possibile acquistare uno smartphone Android 5G affidabile e dalle buone prestazioni. In questa sezione della nostra guida presenteremo i migliori smartphone Android sotto i 200 euro, illustrandone i punti di forza e i vari pro e contro. Tutte le caratteristiche principali dei device saranno riassunte in una tabella comparativa, così da agevolare la scelta del device più adatto alle proprie esigenze.

Durata Batteria Schermo Fotocamera Memoria Anno uscita Prezzo Samsung Galaxy A16 1 giorno Super AMOLED da 6,7” 50 MP + 5 MP + 2 MP + 13 MP 128 GB (espandibile fino a 1,5 TB) 2024 € 169,90 Motorola G85 5G 34 ore pOLED da 6,67” 50 MP + 8 MP + 32 MP 256 GB (espandibile fino a 1 TB) 2024 € 198,00 HONOR 200 Lite 1 giorno AMOLED da 6,7” 108 MP + 5 MP + 2 MP + 50 MP 256 GB (non espandibile) 2024 € 199,90 OPPO A80 2 giorni IPS LCD da 6,5” 50 MP + 2 MP + 8 MP 256 GB (espandibile fino a 1 TB) 2024 € 199,00 Motorola Moto G54 2 giorni IPS LCD da 6,5” 50 MP + 2 MP + 16 MP 256 GB (espandibile fino a 1 TB) 2023 € 158,00

1. Samsung Galaxy A16

Partiamo subito con un telefono Android di casa Samsung, dal design ultracomodo, che fa dello spessore di soli 7,9 mm il suo punto di forza. Sorprende in questa fascia di prezzo l’ottimo display Super AMOLED da 6,7” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, per immagini sempre vivide e un’esperienza di visione fluida.

Sotto la scocca troviamo un processore Exynos 1330 accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di storage, espandibile fino a 1,5 TB con microSD, per prestazioni ideali nelle attività quotidiane. Il comparto fotografico vanta una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 MP, perfetta per scatti ricchi di dettagli. La fotocamera anteriore da 13 MP farà la gioia di tutti gli amanti dei selfie.

Il generoso modulo batteria da 5000 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo, anche con un uso intenso. La casa coreana promette fino a 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo, con patch di sicurezza fino al 2030, per la massima longevità e sicurezza del proprio investimento.

Pro Display Super AMOLED di ottima qualità, raro da trovare in questa fascia di prezzo

Autonomia di un giorno interno, anche con uso intensivo

Ricarica completa in circa 2 ore

Memoria espandibile grazie allo slot per microSD

Aggiornamenti software garantiti per 6 anni Contro Processore ideale per attività quotidiane, ma limitante nel gaming o con più app in background

Solo 4 GB di memoria RAM per prestazioni con più app aperte non proprio al top

2. Motorola G85 5G

Il Motorola G85 5G è uno smartphone Android dal prezzo accessibile, prestazioni affidabili e design elegante. Il modello infatti vanta un design Endless Edge, con naturale curvatura dello schermo e inserto posteriore, per un look unico ed esclusivo. Oltre a essere accattivante, questo peculiare design aumenta anche l’area di visualizzazione del display pOLED FHD+ da 6,67”, che offre immagini chiare e colori vivaci, estendendosi lungo tutti i bordi.

Come hardware troviamo un processore Snapdragon 6s Gen 3, supportato da 12 GB di memoria RAM (espandibile con altri 12 GB di memoria virtuale) e 256 GB di storage, espandibile fino a 1 TB grazie a una scheda microSD.

Interessante il comparto fotografico, con camera principale da 50 MP dotata di stabilizzazione ottica delle immagini, per scatti di ottima qualità anche in situazione di scarsa illuminazione, e selfie camera da 32 MP, ideale per selfie vivaci e ricchi di dettagli.

Altro punto di forza di questo smartphone Android è l’autonomia di 34 ore della batteria da 5000 mAh, la cui ricarica completa richiede circa 90 minuti con la tecnologia TurboPower da 30 W.

Pro Design esclusivo che restituisce una sensazione di device premium

Ottimo comparto audio caratterizzato dalla compatibilità con Dolby Atmos

34 ore di utilizzo continuo senza necessità di ricarica

Display pOLED di buona qualità, con un’area di visualizzazione esaltata dal design Endless Edge

Spazio di storage espandibile tramite microSD e possibilità di sfruttare altri 12 GB di RAM virtuale Contro Prestazioni non al top, specie con più app aperte

Materiali della scocca non premium, che tradiscono il design elegante e di fascia alta del modello

3. HONOR 200 Lite

Con questo telefono Android entry-level, la casa cinese ha puntato tutto sul comparto fotografico, offrendo a un prezzo accessibile hardware e funzionalità di solito ad appannaggio di device molto più costosi. Risalta subito la fotocamera principale con sensore da ben 108 MP, con la modalità ritratto che garantisce una messa a fuoco ottimale anche nelle foto più ravvicinate.

Anche la telecamera internad a 50 MP dà diverse soddisfazioni, con sensore fotosensibile che si regola in automatico in base alla luce, anche grazie all’ausilio delle funzioni IA, che entrano in gioco anche nei selfie grandangolari.

La bellezza degli scatti garantiti da questo device è ammirabile tramite un ampio display AMOLED da 6,7” che vanta un rapporto schermo-corpo del 97,3%, per un’area di visualizzazione ottimale.

La leggera scocca da 166 grammi racchiude un processore MediaTek Dimensity 6080, accompagnato da 8 GB di RAM (più 8 GB virtuali) e 256 GB di memoria interna.

La generosa batteria da 4500 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo.

Pro Ottimo comparto fotografico, su cui spicca la camera principale da 108 MP

Design leggero e sottile, con un rapporto schermo-corpo ottimale

Display AMOLED Full HD+, ideale per immagini vivide e colori brillanti

Batteria da 4500 mAh per un’intera giornata di utilizzo senza ricarica

Funzioni IA integrate nel comparto fotografico, per un’ottimizzazione costante dei propri scatti Contro Memoria interna non espandibile tramite microSD

Batteria con una capienza di poco inferiore a quella dei competitor nella stessa fascia di prezzo

4. OPPO A80

Questo modello si presenta da subito con un design elegante, caratterizzato da uno spessore di soli 7,68 mm. L’esclusivo colore, creato con innovative particelle magnetiche che brillano e si muovono, conferisce al device un look unico, accattivante e da fascia premium.

Oltre che per la bellezza, il design si distingue anche per l’incredibile resistenza, testimoniata dalla certificazione IP54 contro acqua, polvere e shock termici. OPPO ha puntato anche sulla praticità. Infatti, la tecnologia Splash Touch consente di sbloccare lo schermo anche con le mani bagnate o in presenza di gocce di pioggia sul display.

Il resistente corpo di questo modello ospita un processore MediaTek Dimensity 6300, con 256 GB di memoria interna espandibile e 8 GB di RAM (con la possibilità di aggiungerne altri 8 GB virtuali).

Questo telefono tra i migliori Android del momento offre una camera principale da 50 MP, coadiuvata da funzioni IA intuitive, come AI Eraser, che consente di rimuovere in pochi tocchi i dettagli indesiderati nei propri scatti. La generosa batteria da 5100 mAh garantisce fino a 2 giorni di utilizzo.

Pro Design ultraresistente, con certificazione IP54

Possibilità di utilizzo anche con mani bagnate o con schizzi d’acqua sul display

Ottima autonomia, con 2 giorni di utilizzo senza necessità di ricarica

Memoria espandibile fino a 1 TB mediante microSD

Ricarica rapida a 45 W, per una carica fino al 50% in soli 30 minuti Contro Display LCD con risoluzione HD+, inferiore rispetto a molti prodotti nella stessa fascia di prezzo

Comparto fotografico nella media, con una selfie cam che non convince appieno

5. Motorola Moto G54

Il Motorola Moto G54 è un telefonino con Android che offre un equilibrio ottimale tra prestazioni, design e funzionalità.

Il display di questo modello è un IPS LCD da 6,5” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ideale per una navigazione fluida, senza stuttering a schermo. Il cuore pulsante di questo cellulare Android è il processore MediaTek Dimensity 7020, alimentato da 8 GB di RAM (espandibili con altri 4 GB virtuali) e 256 GB di storage, con la possibilità di arrivare fino a 1 TB grazie a una scheda microSD.

La doppia fotocamera posteriore vanta un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica delle immagini, per scatti sempre nitidi in qualsiasi condizione di luce. La selfie cam da 16 MP è ideale per gli amanti degli autoscatti, grazie anche alle varie funzioni IA offerte dalla casa americana.

La generosa batteria da 5000 mAh garantisce oltre 2 giorni di utilizzo normale. Infine, il Moto G54 vanta la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, per la massima resistenza anche alle immersioni temporanee in acqua.

Pro Prestazioni affidabili, anche in multitasking grazie agli ulteriori 4 GB di RAM virtuali

Certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere

Supporto Dolby Atmos per un’esperienza sonora a 360°

Spazio di storage espandibile fino a 1 TB mediante scheda microSD

Autonomia di 2 giorni, grazie alla batteria da 5000 mAh Contro Display IPS LCD e non AMOLED come molti device concorrenti nella stessa fascia di prezzo

Comparto fotografico inferiore rispetto a device simili

Migliori Smartphone Android circa a 300 Euro

Saliamo di poco di prezzo e andiamo a scoprire i migliori smartphone Android presenti sul mercato sotto i 300 euro. Aumentando di poco il proprio investimento, è possibile trovare modelli con funzioni più avanzate e soprattutto materiali di costruzione di qualità superiore. Anche in questo caso, ogni modello è stato messo sotto la nostra lente di ingrandimento, per scovarne i punti forti e le criticità. Iniziamo subito con un rapido confronto tra i vari modelli grazie alla tabella riepilogativa.

Durata Batteria Schermo Fotocamera Memoria Anno uscita Prezzo Samsung Galaxy A35 2 giorni Super AMOLED da 6,6” 50 MP + 12 MP + 5 MP + 13 MP 128 GB (espandibile fino a 1 TB) 2024 € 359,00 Xiaomi Poco X6 Pro 2 giorni AMOLED CrystalRes da 6,67” 64 MP + 8 MP + 2 MP + 16 MP 512 GB (non espandibile) 2024 € 303,98 Redmi Note 13 Pro 1 giorno OLED da 6,67 pollici 200 MP + 8 MP + 2 MP + 16 MP 128, 256 o 512 GB (non espandibile) 2024 € 208,00 HONOR Magic 6 Lite 2 giorni AMOLED da 6,78” 108 MP + 5 MP + 2 MP + 16 MP 512 GB (non espandibile) 2024 € 239,90 OPPO Reno12 FS 5G 2 giorni AMOLED da 6,67” 50 MP + 8 MP + 2 MP + 32 MP 512 GB (non espandibile) 2024 € 266,00

1. Samsung Galaxy A35

Il Galaxy A25 presenta un design semplice e al contempo elegante. La resistenza dei materiali è garantita dalla certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Il device presenta un display Super AMOLED da 6,6” con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per la massima fluidità e nitidezza, anche sotto il sole, grazie alla funzione Vision Booster.

Il comparto hardware, caratterizzato dal processore Exynos 1380, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile, si è difesoo molto bene durante i nostri test, con prestazioni fluide anche in presenza di più app aperte in background.

Per quanto riguarda foto e video, ottima la fotocamera posteriore da 50 MP con stabilizzazione ottica delle immagini, così come la selfie cam da 13 MP. Le fotocamere inoltre diventano un potente strumento di ricerca grazie alla funzione Cerchia e cerca con Google. Basterà infatti cerchiare un oggetto inquadrato per ricercarlo su Google e ottenere maggiori informazioni al riguardo.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia di 2 giorni, mentre la ricarica rapida a 25 W consente una ricarica completa in circa un’ora e mezza.

Pro Resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP67

Display AMOLED da 6,6” per immagini nitide e colori brillanti

Registrazione video con tecnologia Super HDR, per un contrasto ottimale nelle proprie registrazioni

Funzione Cerchia e cerca con Google molto comoda e facile da usare

Autonomia massima di 2 giorni grazie alla generosa batteria Contro Tempi di ricarica superiori rispetto ad alcuni device nella stessa fascia di prezzo

Non compatibile con la ricarica wireless

2. Xiaomi Poco X6 Pro

Questo modello, tra i migliori smartphone Android del 2025, si caratterizza per l’uso di materiali premium, come la pelle vegana nella colorazione Yellow, che risalta il classico design curvo della protezione della fotocamera in stile DECO. Le cornici ultrasottili incastonano alla perfezione il display AMOLED CrystalRes da 6,67” con risoluzione 1,5K, compatibile con la tecnologia HDR Pro adattiva, per una maggiore immersività e un comfort visivo ottimale.

Il modello è spinto dal processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, accompagnato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il comparto hardware ci ha sorpreso per le prestazioni, anche nel gaming intensivo, dove spicca la tecnologia di stabilizzazione intelligente dei fotogrammi FEAS2.3, che garantisce un uso ottimale della RAM, per prestazioni migliori e un consumo energetico ottimizzato.

Nel comparto fotografico spiccano la camera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica delle immagini, e la selfie cam da 16 MP, entrambe in grado di restituire scatti nitidi e dettagliati, anche grazie all’ausilio degli algoritmi IA integrati da POCO.

In termini di autonomia, la batteria garantisce fino a 2 giorni di uso intensivo, il tutto accompagnato dalla ricarica rapida Turbo Charging a 67 W.

Pro Funzioni di connettività avanzata, con supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4

Prestazioni più che convincenti, anche nell’ambito del gaming

Display con risoluzione 1,5K e supporto all’HDR adattivo

Autonomia di oltre 2 giorni senza necessità di ricarica

Ricarica completa in soli 48 minuti grazie alla tecnologia Turbo Charging a 67 W Contro Memoria interna non espandibile

Cover posteriore in pelle vegana premium disponibile solo nella colorazione Yellow

3. Redmi Note 13 Pro

Il Redmi Note 13 Pro presenta un design semplice ed elegante, con certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua. Oltre ai bordi ultrasottili, il Gorilla Glass 5 protegge e incornicia alla perfezione il display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. Per un’esperienza visiva ancora più confortevole, il display presenta varie tecnologie con certificazione TÜV contro le nocive luci blu. Inoltre, il lettore di impronte digitali è posto sotto il display per la massima praticità d’uso.

Il processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra può essere abbinato a varie opzioni in termini di RAM e ROM, ma è comunque in grado di offrire prestazioni elevate anche nel multitasking.

Gli amanti delle foto resteranno sorpresi dalla fotocamera posteriore da ben 200 MP con stabilizzazione ottica delle immagini, che garantisce scatti di alta qualità e sempre nitidi, grazie anche al motore di elaborazione delle immagini Xiaomi.

A tutte queste caratteristiche, si accompagna un’ottima autonomia, che garantisce un intero giorno di utilizzo senza necessità di ricarica. Tutto questo lo rende uno dei migliori smartphone Android dell’anno.

Pro Presenza del Gorilla Glass per proteggere il display

Fotocamera principale da 200 MP per scatti di ottima qualità

Ottime prestazioni in tutte le varie opzioni di configurazione RAM e ROM

Autonomia di un giorno interno senza necessità di ricarica

Ottimo comparto audio con supporto a Dolby Atmos Contro Fotocamere macro e ultra-grandangolare meno performanti rispetto alla main camera

Assenza di slot microSD per espandere la memoria interna

4. HONOR Magic 6 Lite

Questo cellulare con sistema Android di casa HONOR si distingue subito per la grande cura nella scelta dei materiali del display. Infatti, lo schermo AMOLED da 6,78”, oltre a garantire un’elevata risoluzione e un’ottima qualità delle immagini, è caratterizzato dal materiale costruttivo ultra-resistente, in grado di assorbire fino a 1,2 volte l’impatto di una caduta.

Oltre che per la resistenza, il design si fa notare anche per la particolare cornice circolare delle fotocamere posteriore, che conferisce un look premium al device.

Parlando di fotocamere, salta subito all’occhio quella principale da ben 108 MP, ideale per foto di qualità elevata, in qualsiasi condizione di luce. Anche la selfie cam da 16 MP non è da meno e riesce a restituire scatti sempre nitidi e a fuoco.

Gli 8 GB di RAM affiancati al processore Snapdragon 6 Gen 1 garantiscono la massima reattività nell’esperienza utente, mentre la memoria interna non espandibile da 512 GB è più che sufficiente per installare app e archiviare foto e video.

La batteria da 5300 mAh garantisce un utilizzo fino a 2 giorni, mentre la ricarica a 35 W permette di ricaricare del tutto la batteria in circa 2 ore.

Pro Design elegante, leggero e con uno spessore di soli 7,98 mm

Protezione anticaduta del display per evitare spiacevoli incidenti

Opzioni di connettività avanzate, con supporto al Wi-Fi 6

Fotocamera principale da 108 MP per scatti di ottima qualità

Ampia batteria da 5300 mAh per un’intera giornata di utilizzo senza ricarica Contro Tempi di ricarica superiori rispetto ad altri device nella stessa fascia di prezzo

Memoria interna generosa ma comunque non espandibile

5. OPPO Reno12 FS 5G

Questo smartphone Android si fa subito notare per il suo aspetto premium, suggellato dal Cosmo Ring Design delle fotocamere posteriori, rivisto per la famiglia Reno. L’Halo Light aggiunge un tocco di personalità a questo dispositivo, con effetti luminosi diversi, personalizzabili in base a musica, chiamate, notifiche e così via.

Il display AMOLED da 6,67” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre un’esperienza video immersiva e più fluida che mai.

Il comparto fotografico presenta una main camera con sensore da 50 MP e una selfie cam da ben 32 MP, il tutto alimentato dall’IA, per correggere e migliorare i propri scatti in pochi tocchi. In questo telefono Android, l’IA gioca un ruolo anche in termini di connettività, grazie alla funzione AI LinkBoost in grado di ottimizzare un segnale di rete debole per garantire una connessione più stabile e fluida.

Ad alimentare il processore MediaTek Dimensity 6300, accompagnato da 12 GB di RAM (espandibili con altri 12 GB virtuali), ci pensa una batteria da 5000 mAh che garantisce due giorni di utilizzo intenso senza necessità di ricarica. Lo spazio di archiviazione interno è di 512 GB non espandibile.

Pro Design con Cosmos Ring per le fotocamere per un aspetto moderno e unico

Halo Light per un look distintivo

Materiali costruttivi premium, come il vetro temprato, e la struttura in lega per la massima resistenza

Ottima integrazione dell’IA, non solo nel comparto fotografico

Autonomia di 2 giorni senza bisogno di ricarica Contro Nessuna certificazione IP per resistenza all’acqua e alla polvere

Altoparlanti mono per un’esperienza sonora meno immersiva

Migliori smartphone 5G sotto i 400 Euro

Ci addentriamo adesso nel segmento medio per presentare i migliori smartphone Android a circa 400 euro. Anche in questo caso, prima della presentazione dei singoli modelli e delle loro feature principali, abbiamo composto una comoda tabella riepilogativa, per confrontare al volo le caratteristiche principali dei device consigliati.

Durata Batteria Schermo Fotocamera Memoria Anno uscita Prezzo Samsung Galaxy A55 14 ore Super AMOLED da 6,6” 50 MP + 12 MP + 5 MP + 32 MP 128 GB (espandibile fino a 1 TB) 2024 € 314,99 Google Pixel 8a 31 ore OLED da 6,1” 64 MP + 13 MP + 13 MP 128 o 256 GB (non espandibili) 2024 € 435,00 OnePlus Nord 2T 1 giorno AMOLED da 6,43” 50 MP + 8 MP + 2 MP + 32 MP 128 o 256 GB (non espandibili) 2022 € 298,98 Nothing Phone (2a) 2 giorni AMOLED da 6,7” 50 MP + 50 MP + 32 MP 128 o 256 GB (non espandibile) 2024 € 344,99 Realme 12 Pro+ 1 giorno AMOLED da 6,7” 50 MP + 64 MP + 8 MP + 32 MP 256 o 512 GB (non espandibile) 2024 € 303,90

1. Samsung Galaxy A55

Salendo di poco di prezzo, ci avviciniamo ai modelli smartphone Android top di gamma della casa coreana. In questo caso, l’investimento superiore è già ripagato dai materiali premium, tra cui il metallo per le cornici e il vetro Gorilla Glass Victus+ per la parte posteriore. A garanzia di un’ulteriore resistenza, questo telefono Android vanta la certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Il display Super AMOLED da 6,6” con risoluzione Full HD+ offre immagini nitide e dettagliate, per un’esperienza video ancora più immersiva.

Il Galaxy A55 monta un processore Exynos 1480, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di storage (espandibile fino a 1 TB), in grado di offrire prestazioni affidabili, anche in presenza di più app aperte.

Il comparto fotografico vede spiccare una camera posteriore da 50 MP con stabilizzazione ottica delle immagini e una camera anteriore da 32 MP, perfetta per selfie nitidi e ricchi di dettagli.

Da segnalare anche l’autonomia di circa 14 ore, nonché le opzioni di connettività che comprendono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e una porta USB 2.0 Type-C.

Pro Materiali costruttivi di qualità come il vetro Gorilla Glass Victus+

Design resistente con certificazione IP67

Funzione di ricerca visiva con Cerchia e cerca di Google

Buone prestazioni garantite dal processore Exynos 1480, anche nel multitasking

Registrazione video in Super HDR, per una qualità ottimale anche in scarse condizioni di illuminazione Contro Ricarica rapida a soli 25 W, più lenta rispetto ad altri modelli nella stessa fascia di prezzo

Autonomia della batteria inferiore rispetto alla concorrenza

2. Google Pixel 8a

Nella classifica dei migliori smartphone Android non poteva mancare un device della casa di Mountain View. Il comparto fotografico è da sempre il fiore all’occhiello della serie Pixel, e il modello 8a non tradisce questa filosofia.

La camera principale presenta un sensore da 64 MP, che garantisce scatti dettagliati e di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore da 13 MP è perfetta per selfie nitidi e vibranti, oltre che per video in 4K a 60 fps. Ad arricchire l’esperienza fotografica ci pensano le ottime funzioni IA integrate da Google, ideali per i fotografi più attenti ai dettagli. Grazie alla funzionalità Scatto migliore si può dire addio alle foto con occhi chiusi, mentre il Magic Editor consente di migliorare illuminazione, spostare gli oggetti e molto altro ancora.

Il design semplice e i materiali riciclati premium incorniciano un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, con protezione anti-graffi e urti garantita dal Gorilla Glass 3.

La CPU Tensor G3 e gli 8 GB di RAM offrono prestazioni fluide e reattive, anche nel gaming. Il chip di sicurezza Titan M2 offre la massima protezione dei dati, per una totale privacy durante l’uso del device.

Pro Comparto fotografico da top di gamma, anche grazie alle funzionalità IA

Prestazioni elevate anche nel multitasking e nel gaming

Certificazione IP67 e uso di materiali premium resistenti e riciclati

Integrazione immediata con l’ecosistema Google e con i dispositivi per la domotica del brand

Supporto alla ricarica wireless per una maggiore comodità nell’uso quotidiano Contro Batteria da 4492 mAh, una capacità inferiore rispetto a device competitor nella stessa fascia di prezzo

Assenza di slot microSD per l’espansione della memoria interna

3. OnePlus Nord 2T

Il design semplice ed elegante di questo device incornicia alla perfezione il display AMOLED da 6,43” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Per un’esperienza ancora più immersiva, il pannello supporta la tecnologia HDR10+ per colori più nitidi e contrasti mozzafiato. Il display è protetto da graffi e urti mediante il Corning Gorilla Glass 5.

La scocca di soli 190 grammi di peso ospita un processore MediaTek Dimensity 1300, accompagnato da una GPU Mali-G77 MC9 e 8 GB di RAM, per prestazioni fluide e reattive anche nel gaming non troppo esigente. Le opzioni per lo spazio di archiviazione vanno da 128 a 256 GB, senza possibilità di espansione.

Gli appassionati di fotografie apprezzeranno di certo la camera principale da 50 MP con sensore principale Sony e stabilizzazione ottica delle immagini. Le funzioni AI integrate consentono di migliorare gli scatti in presenza di scarsa luminosità e non solo.

Quello che impressiona di questo telefono Android è la tecnologia di ricarica SUPERVOOC a 80 W, in grado di ricaricare del tutto in appena 15 minuti l’ottima batteria da 4500 mAh, per un’intera giornata di utilizzo fino alla prossima, fulminea, ricarica.

Pro Fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony, stabilizzazione ottica delle immagini e funzionalità IA, per scatti sempre nitidi e dettagliati

Ricarica rapida da 80 W, per una ricarica completa in soli 15 minuti

Un’intera giornata di autonomia senza dover collegare il telefono al caricabatterie

Display AMOLED con supporto HDR10+, per un’esperienza visiva ancora più immersiva

Protezione antigraffi e urti garantita dal Corning Gorilla Glass 5 Contro Assenza di slot microSD per espandere la memoria

Nessuna certificazione IP per la resistenza ad acqua e polvere

4. Nothing Phone (2a)

Il brand Nothing, nato da poco a Londra, ha subito conquistato gli utenti grazie ai suoi prezzi interessanti e a look esclusivo dei suoi device. Proprio il design rende unico questo telefono Android, caratterizzato dalla cover trasparente posteriore e dall’interfaccia Glyph del brand. Questa scelta di design prevede un array di LED che forniscono notifiche visive personalizzabili, il tutto per conferire un tocco di unicità al device.

Oltre all’estetica, è stata curata anche la resistenza della cover, come testimonia la certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere.

All’interno della peculiare scocca, troviamo un processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, accompagnato da 12 GB di RAM con tecnologia booster per altri 8 GB di RAM virtuali.

La fotocamera principale da 50 MP vanta scatti di ottima qualità, oltre a diverse tecnologie di ottimizzazione delle immagini, tra cui Ultra XDR. L’algoritmo, sviluppato in collaborazione con Google, garantisce contrasti più profondi e precisi, per una resa ottimale dei dettagli.

La batteria da 5000 mAh promette fino a 2 giorni di utilizzo continuo. Alla grande autonomia si accompagna la ricarica rapida a 45 W, per una carica completa in soli 20 minuti.

Pro Design innovativo, caratterizzato dall’interfaccia Glyph

Certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere

Fotocamera principale di ottima qualità, grazie anche agli algoritmi software integrati

2 giorni di utilizzo continuo senza necessità di ricarica

Ricarica rapida a 45 W, per una carica del 50% in soli 20 minuti Contro Ricarica wireless non supportata

Memoria da 256 GB non espandibile

5. Realme 12 Pro+

Questo smartphone Android è molto elegante. Infatti, il design peculiare, caratterizzato dalla parte posteriore in ecopelle, arricchita da una linea dorata che va a esaltare l’ampio ovale che ospita le fotocamere, restituisce una sensazione di device di qualità e raffinato.

Ma oltre l’aspetto, c’è anche molta sostanza. Infatti, questo device vanta un display AMOLED curvo da 6,7” con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La nitidezza e la qualità del pannello sono protette da graffi e urti mediante l’uso del Corning Gorilla Glass 5.

Le prestazioni sono garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, coadiuvato da 12 GB di RAM (espandibili con ulteriori 12 GB virtuali).

La fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP farà la gioia degli amanti delle fotografie, grazie anche alla stabilizzazione ottica delle immagini e all’algoritmo MasterShot omnifocale, per una messa a fuoco sempre ottimale. Ad arricchire il comparto fotografico, troviamo tre filtri esclusivi ispirati a film iconici, realizzati con la collaborazione di Claudio Miranda, vincitore del premio Oscar per la migliore fotografia.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo, mentre la ricarica SUPERVOOC da 67 W consente di caricare la batteria al 50% in soli 19 minuti.

Pro Design raffinato

Fotocamera principale Sony da 50 MP per scatti di alta qualità, grazie anche alle ottimizzazioni software

Tre filtri esclusivi realizzati in collaborazione con un vincitore di premio Oscar per la fotografia

Ricarica ultrarapida, grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 67 W

Certificazione IP65 per una maggiore durata del device Contro Memoria interna non espandibile

L’uso di materiali plastici per alcune parti della scocca non si sposa bene con il design e i dettagli dorati della parte posteriore del dispositivo

Migliori smartphone Android sotto gli 800 Euro

Ci avviciniamo sempre di più ai top di gamma, con i migliori smartphone Android 5G dotati di funzionalità e materiali di altissima qualità. Per iniziare è possibile consultare la tabella riepilogativa per una panoramica rapida delle caratteristiche più importanti dei device presentati.

Durata Batteria Schermo Fotocamera Memoria Anno uscita Prezzo Xiaomi 14 1 giorno LTPO OLED da 6,36” 50 MP + 50 MP + 50 MP + 32 MP 512 GB (non espandibile) 2024 € 810,22 Google Pixel 9 1 giorno OLED da 6,3” 50 MP + 48 MP + 10,5 MP 128 o 256 GB (non espandibile) 2024 € 749,00 Realme GT 7 Pro 18 ore OLED PLUS da 6,78” 50 MP + 50 MP + 8 MP + 16 MP 256 o 512 GB (non espandibili) 2024 € 799,99 Motorola Razr 50 Ultra 1 giorno AMOLED da 4” 50 MP + 50 MP + 32 MP 512 GB (non espandibile) 2024 € 719,99 Samsung Galaxy S24 13 ore Dynamic AMOLED 2X 50 MP + 12 MP + 10 MP + 12 MP 128 o 256 GB (non espandibile) 2024 € 583,99 OnePlus 12 1 giorno LTPO AMOLED da 6,82” 50 MP + 64 MP + 48 MP + 32 MP 256 o 512 GB (non espandibile) 2024 € 699,90

1. Xiaomi 14

Partiamo subito forte con questo telefono Android di casa Xiaomi, caratterizzato dal design raffinato in metallo, impreziosito da speciali decorazioni e cornici ultrasottili. Proprio questa scelta di design valorizza il display LTPO OLED da 6,36”, aumentandone l’area di visualizzazione. Il pannello vanta una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, a cui si aggiunge il supporto a Dolby Vision e HDR10+ per un’esperienza visiva che si distingue per la nitidezza e la qualità delle immagini.

Le ottiche Leica di nuova generazione dominano il comparto fotografico, composto da una camera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica delle immagini, in grado di restituire scatti fedeli e nitidi, anche con scarsa illuminazione. Anche la fotocamera anteriore offre scatti di ottima qualità, grazie al sensore da 32 MP che consente la registrazione di video in 4K a 60 fps.

L’autonomia per un’intera giornata è garantita dalla batteria da 4610 mAh, la cui ricarica cablata completa a 90 W richiede circa 30 minuti.

Questo smartphone Android è pronto a immortalare avventure di ogni genere grazie alla certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Pro Comparto fotografico da top di gamma, grazie alle ottiche Leica

Certificazione IP68 per una maggiore resistenza del device

Display OLED con risoluzione da 1,5K, per immagini dettagliate e colori brillanti

Supporto a Dolby Atmos e HDR10+, per un’esperienza visiva ancora più immersiv

Ricarica cablata completa in soli 30 minuti Contro L’assenza dello slot microSD rende la memoria interna non espandibile

Assenza del jack audio da 3,5 mm

2. Google Pixel 9

Con il Pixel 9, Google punta tutto su Gemini, la sua IA integrata in modo nativo nel device. L’intelligenza artificiale è molto presente anche nel comparto fotografico, da sempre vanto della serie Pixel.

La fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica delle immagini e autofocus laser cattura immagini nitide e dettagliate, anche con poca luce. La selfie cam da 10,5 MP offre scatti di qualità e consente di registrare video in 4K fino a 60 fps. L’IA offre funzioni avanzate di fotoritocco e funzionalità innovative come Aggiungimi, che consente di unire due foto, così da non restare mai esclusi dagli scatti di gruppo.

Tutte queste funzioni sono alimentate dal processore Tensor G4, affiancato da una GPU Mali-G715 MC7 e 12 GB di RAM, per prestazioni elevate nell’editing di foto e video, così come nel multitasking e nei giochi più esigenti in termini di potenza hardware.

Pixel 9 garantisce 7 anni di aggiornamenti e upgrade alle funzionalità di IA, per la massima sicurezza e un investimento longevo nel tempo.

Il device presenta un display Actua OLED da 6,3”, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, per la massima fluidità e immersività visiva.

Pro Integrazione ottimale dell’IA, sia nel comparto fotografico sia nell’esperienza d’uso quotidiana, grazie a Gemini

Telaio in metallo lucido con certificazione IP68 per la massima resistenza

Aggiornamenti software garantiti fino a 7 anni per un investimento duraturo nel tempo

Prestazioni da top di gamma grazie al processore Tensor G4

Autonomia di 24 ore e fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico estremo Contro Memoria non espandibile tramite slot microSD

Ricarica cablata a 27 W, più lenta rispetto ad altri smartphone nella stessa fascia di prezzo

3. Realme GT 7 Pro

Questo tra i migliori smartphone Android fa della potenza uno dei suoi principali punti di forza. Il Realme GT 7 Pro conta infatti un ottimo processore Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Elite a 3 nm, accompagnato dalla GPU Adreno 830 e da 12 GB di RAM.

Ma Realme non si è fermata qui. Infatti, il brand cinese ha riposto una grande cura anche nel design, creando un telefono Android con certificazione IP69 che ne consente anche l’uso subacqueo. Grazie a queste caratteristiche e al comparto fotografico realizzato in collaborazione con Sony, sarà possibile immortalare anche i propri momenti in acqua, il tutto nella massima sicurezza e con un’ottima qualità delle immagini. Al già ottimo comparto fotografico, si aggiungono varie funzionalità IA di miglioramento degli scatti, in grado addirittura di creare immagini da un semplice schizzo tracciato sul display.

Parlando di display, il device vanta uno schermo OLED PLUS da 6,78” con risoluzione 1,5K, luminosità di picco di 6500 nit e supporto a HDR10+ e Dolby Vision, per un’esperienza visiva davvero immersiva, fruibile anche sotto la luce del sole.

Pro Prestazioni elevate in tutti gli ambiti, dal multitasking al gaming intensivo

Certificazione IP69 per uso subacqueo

Batteria da 6500 mAh per 18 ore di utilizzo intensivo, senza ricarica

Ricarica cablata a 120 W per una carica completa in soli 34 minuti

Funzionalità IA per il miglioramento e la creazione di immagini Contro Peso elevato per un minore comfort, specie nell’uso prolungato

Memoria non espandibile mediante microSD

4. Motorola Razr 50 Ultra

Il Razr 50 Ultra salta subito all’occhio grazie al suo peculiare design. Si tratta infatti di uno smartphone Android pieghevole, dal design compatto, realizzato con materiali premium, tra cui il Corning Gorilla Glass Victus per la massima protezione contro graffi e urti. A tutto questo si aggiunge la certificazione IPX8 per l’impermeabilità fino a 1,5 metri.

Questo modello presenta un display principale LTPO AMOLED pieghevole da 6,9” con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 165 Hz, per la massima fluidità delle immagini. Il display posteriore è un AMOLED da 4” con tecnologia Always-on, ideale per visualizzare subito le notifiche e accedere alle varie funzionalità del telefono senza aprirlo.

Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, 12 GB di RAM e 512 GB di storage, per prestazioni ottimali anche con le app più esigenti.

Nel comparto fotografico spicca la fotocamera principale da 50 MP, in grado di restituire scatti sempre nitidi e dettagliati, anche grazie all’utilizzo dell’IA. A tal proposito, Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Google, è integrato in questo smartphone Android, per un’esperienza ancora più pratica e immediata.

Pro Design pieghevole iconico per distinguersi dalla massa

Realizzazione con materiali premium come il vetro Gorilla Glass Victus e i polimeri di silicone

Resistenza all’acqua fino a 1,5 metri con certificazione IPX8

Fino a un giorno intero di autonomia senza necessità di ricarica

Ricarica completa in soli 40 minuti, con supporto alla ricarica wireless Contro Spazio di archiviazione non espandibile

Batteria da soli 4000 mAh, capacità inferiore rispetto a device simili nella stessa fascia di prezzo

5. Samsung Galaxy S24

Per citare Samsung, “Galaxy AI is here”. L’intelligenza artificiale infatti è centrale in questo smartphone dal design elegante e raffinato. Grazie all’IA, questo device si trasforma in traduttore simultaneo tascabile. Infatti, la funzione Traduzioni Live traduce nella propria lingua madre le telefonate con interlocutori stranieri e i messaggi scambiati con gli stessi.

L’IA entra anche nel comparto fotografico di questo smartphone Android, caratterizzato da una camera principale da 50 MP e da una fotocamera frontale da 12 MP. Entrambe restituiscono scatti nitidi e dettagliati, grazie alle ottimizzazioni IA integrate. Inoltre, l’intelligenza artificiale è centrale anche nell’editing fotografico, con funzioni come Modifica Generativa, che permette ad esempio di rimuovere oggetti indesiderati dallo sfondo di una foto.

È possibile ammirare i propri scatti, e non solo, sull’ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,2”, protetto da graffi e urti dal Corning Gorilla Glass Victus 2.

Come hardware troviamo un processore Exynos 2400 accompagnato da 8 GB di RAM, per la massima fluidità d’uso, anche nel gaming e in presenza di più app in background. Infine, è possibile scegliere tra 128 e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Pro Funzionalità IA avanzate, che offrono anche la traduzione simultanea di chiamate e messaggi

Design compatto e leggero, con un peso di soli 167 grammi

Display AMOLED di alta qualità, con protezione antigraffi e anticadute

Ottimo comparto fotografico, arricchito dalle funzioni IA di ottimizzazione e modifica delle immagini

Supporto alla ricarica wireless e inversa Contro Autonomia limitata a 13 ore a causa della batteria da soli 4000 mAh

Ricarica cablata a soli 25 W per una ricarica completa in circa 2 ore

6. OnePlus 12

Ispirato agli orologi più lussuosi del mondo, questo smartphone Android si presenta con un look e un design elegante, esaltato dalla sezione circolare posteriore delle fotocamere. Il sistema fotografico Hasselblad presenta una main camera con sensore Sony da 50 MP e stabilizzazione ottica delle immagini, per scatti sempre nitidi e dettagliati. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale per amanti dei selfie e content creator, essendo in grado di registrare video 8K a 24 fps.

Sotto l’elegante scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, GPU Adreno 750 e 12 o 16 GB di RAM, perfetti per prestazioni fulminee, anche nel gaming più intensivo.

Il display LTPO AMOLED da 6,82”, protetto dal Corning Gorilla Glass Victus 2, garantisce una risoluzione di 2K a 120 Hz e la massima fluidità e responsività grazie alla tecnologia Aqua Touch, che consente l’uso del device anche sotto la pioggia o con le mani bagnate.

Uno dei migliori smartphone Android che si distingue anche per la batteria, in grado di offrire un’intera giornata di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica ultrarapida a 100 W, capace di ricaricare del tutto il dispositivo in soli 26 minuti.

Pro Design elegante, ispirato agli orologi di lusso

Ottimo comparto hardware, per prestazioni garantite anche nel gaming

Ricarica cablata a 100 W e wireless a 50 W, per tempi di ricarica brevissimi

Display a 2K, utilizzabile anche sotto la pioggia

Selfie cam in grado di registrare video a 8K Contro Memoria non espandibile

Peso di 220 grammi di poco superiore alla media dei prodotti concorrenti

Migliori smartphone Android top di gamma

Eccoci giunti alla fascia premium della nostra classifica dei migliori smartphone Android. Questo segmento si rivolge agli utenti che pretendono il massimo in termini di prestazioni, materiali e design dal proprio telefono Android. Presenteremo nel dettaglio questi device.

Durata Batteria Schermo Fotocamera Memoria Anno uscita Prezzo Google Pixel 9 Pro 1 giorno LTPO OLED da 6,3” 50 MP + 48 MP + 48 MP + 42 MP 128 GB, 256 GB o 512 GB, 1 TB (non espandibile) 2024 € 849,00 HONOR Magic V3 1 giorno LTPO OLED da 6,43” esterno, LTPO OLED da 7,92” interno 50 MP + 50 MP + 40 MP + 20 MP 512 GB (non espandibile) 2024 € 1,699,90 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 giorno Dynamic AMOLED 2X da 6,8” 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP + 12 MP 256 GB, 512 GB 0 1 TB (non espandibile) 2024 € 879,99 Xiaomi 14 Ultra 1 giorno LTPO AMOLED da 6,73” 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP + 32 MP 512 GB (non espandibile) 2024

1. Google Pixel 9 Pro

Il modello Pro del Pixel 9 di Google si presenta con un design raffinato, esaltato dal vetro posteriore opaco, dall’elegante barra posteriore delle fotocamere con doppia finitura e da una struttura in metallo lucido gradevole al tatto. Grazie ai suoi 3000 nit di luminosità di picco, il display Super Actua LTPO OLED da 6,3” garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce del sole, oltre a immagini nitide e dettagliate.

Come sempre, Google ha posto l’enfasi su sicurezza e prestazioni, grazie al connubio fra CPU Tensor G4 e chip di sicurezza Titan M2. Il comparto fotografico prosegue nella tradizione di eccellenza della serie Pixel, offrendo un sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 42 MP, con possibilità di registrare video a 8K a 30 fps. A tutto questo si aggiungono le funzionalità IA di Google, che consentono di ottimizzare e modificare i propri scatti nella massima semplicità.

La batteria da 4700 mAh supporta fino a un’intera giornata di utilizzo, mentre la ricarica cablata a 27 W e quella wireless (anche inversa) a 21 W promettono una ricarica della batteria fino al 55% in 30 minuti.

Pro Elevata luminosità di picco, per una perfetta visione anche sotto la luce del sole

Comparto fotografico top di gamma, con selfie cam ai vertici della categoria

Prestazioni ottimali in tutti gli ambiti, compreso il gaming più intensivo

Longevità dell’investimento, grazie ai 7 anni di aggiornamenti garantiti

Design elegante e resistente, con certificazione IP68 Contro Batteria poco capiente per questa fascia di prezzo

Ricarica cablata a soli 27 W, più lenta rispetto alla concorrenza

2. HONOR Magic V3

L’Honor Magic V3 è un pieghevole ultrasottile (solo 9,2 mm da chiuso) e leggero (solo 226 grammi) offre un look distintivo, con la massima sicurezza garantita dalla nuova cerniera Super Steel che garantisce oltre 500.000 aperture e chiusure.

In questo modo, sarà possibile godere nella massima tranquillità del display LTPO OLED da 7,92” interno e del pannello esterno LTPO OLED da 6,43”, che garantisce la massima visibilità anche sotto il sole più cocente grazie ai 5000 nit di luminosità di picco. Entrambi i display sfruttano l’innovativa tecnologia AI Defocus per il massimo comfort di visione. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e i 12 GB di RAM in dotazione offrono il massimo delle prestazioni, anche nel multitasking e nel gaming.

La tripla fotocamera posteriore vanta un sensore principale da 50 MP con autofocus laser e stabilizzazione ottica delle immagini, oltre a un obiettivo telescopico da 50 MP, ideale per non sacrificare alcun dettaglio negli scatti a distanza.

Infine, la batteria silicio-carbonio da 5150 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo senza necessità di ricarica.

Pro Design unico, leggero e resistente, con certificazione IPX8 per un’impermeabilità fino a 2,5 metri

Nuova cerniera ultraresistente, per la massima sicurezza del display interno

Prestazioni eccellenti in tutti gli ambiti di utilizzo

Batteria innovativa e capiente, per un’intera giornata di utilizzo senza necessità di ricarica

Possibilità di utilizzare su entrambi i display la comoda HONOR MagicPen Contro Manca il jack audio da 3,5 mm

Ricarica wireless inversa a soli 5 W, valore inferiore rispetto a device sulla stessa fascia di prezzo

3. Samsung Galaxy S24 Ultra

Per il suo telefono Android top di gamma, Samsung ha puntato su un’estetica minimal, e al contempo elegante, oltre che su materiali di qualità elevata. Infatti, la rifinitura in titanio integrata all’interno della scocca protegge il device da graffi, urti e cadute.

La certificazione IP68 garantisce la massima protezione contro acqua e polvere. Il Corning Gorilla Armor mette al riparo da graffi e cadute il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8”, compatibile con la tecnologia HDR10+ per una qualità delle immagini mozzafiato.

Le prestazioni da top di gamma sono garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dai 12 GB di RAM e dalla GPU Adreno 750, compatibile con la tecnologia Ray Tracing, per un’esperienza di gaming ancora più immersiva.

Samsung punta molto sull’IA anche in questo modello, soprattutto nel già ottimo comparto fotografico, caratterizzato da una main camera da 200 MP. Gli scatti restituiti sono nitidi e dettagliati, ma è sempre possibile intervenire sugli stessi grazie ai vari strumenti IA messi a disposizione dalla casa coreana.

Inoltre, la compatibilità con la S pen e l’IA integrata in svariate funzioni, comprese quelle di traduzione, rendono l’esperienza utente ancora più intuitiva e immediata.

Pro Comparto fotografico da vero top di gamma, con algoritmi di ottimizzazione IA molto efficaci

Prestazioni elevate anche nel gaming

Design resistente, caratterizzato da materiali premium e dalla certificazione IP68

S Pen integrata, per un’esperienza utente ancora più fluida

Autonomia di un’intera giornata senza necessità di ricarica Contro Ricarica cablata a soli 45 W, più lenta rispetto ad altri device nella stessa fascia

Peso di 232 grammi che potrebbe inficiare il comfort d’uso

4. Xiaomi 14 Ultra

Sul camera ring di questo elegante modello Xiaomi, campeggia ben visibile il nome Leica, a sottolineare la collaborazione con lo storico brand per le ottiche di questo telefono Android top di gamma. La quadrupla fotocamera, esaltata dall’elegante ring con dettagli dorati e dalla cover posteriore in pelle vegana, vanta una main camera con lenti Leica e sensore da 50 MP. L’apertura variabile del sensore, la stabilizzazione ottica delle immagini e le funzioni IA di questa fotocamera garantiscono scatti nitidi, sempre a fuoco e professionali.

Il display LTPO AMOLED da 6,73” vanta una frequenza variabile fino a 120 Hz, una risoluzione QHD+ e il supporto all’HDR10+. La protezione da graffi e cadute è garantita dall’esclusivo Xiaomi Shield Glass.

Anche il comparto audio è stato molto curato da Xiaomi, come testimonia l’array a 4 microfoni con audio surround, per una registrazione professionale dell’audio sul proprio smartphone.

L’autonomia si attesta su un’intera giornata di uso intensivo, grazie all’ottima batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica cablata a 90 W, per una ricarica completa in 33 minuti, e quella wireless a 80 W, per riportare da 0 a 100% la propria batteria in soli 46 minuti, senza l’uso di alcun cavo.

Pro Design elegante, con l’uso di materiali premium come la pelle vegana

Camera ring che risalta subito, anche grazie ai dettagli in oro

Comparto fotografico con ottiche Leica, per scatti di qualità professionale

Sezione hardware dalle ottime prestazioni, anche in presenza di più app aperte e nel gaming

Tempi di ricarica brevissimi, sia con la tecnologia cablata sia con quella wireless Contro Poco comfort d’uso quotidiano (a livello di design)

Interfaccia HyperOS meno intuitiva rispetto a quella pura di Android

Migliori Smartphone Android per Fotocamera

Una volta visti i migliori telefoni Android suddivisi per fascia di prezzo, vogliamo aiutare anche gli utenti in cerca di un camera phone adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.

Nella fascia entry-level, consigliamo a tutti gli amanti delle foto l’HONOR 200 Lite, grazie alla sua fotocamera principale da ben 108 MP, in grado di restituire ottimi scatti, anche con un investimento minimo.

Salendo alla fascia media di mercato, si aggiudica la corona come miglior smartphone Android per fotocamera il OnePlus Nord 2T, grazie a una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica delle immagini e sensore Sony IMX766.

Per gli utenti appassionati di foto che non vogliono spingersi all’acquisto di un top di gamma, il modello ideale per scatti di alta qualità è il Google Pixel 8a, caratterizzato da un ottimo comparto fotografico e dalle innovative funzioni di ottimizzazione ed editing basate sull’IA.

Infine, per chi non ha limiti di budget e non accetta compromessi in termini di qualità fotografica, lo Xiaomi 14 Ultra si rivela il miglior smartphone Android per le fotografie, grazie alle ottiche Leica e a un algoritmo IA di ottimizzazione delle immagini all’avanguardia, per scatti professionali in qualsiasi condizione di luce e zoom.

Riepilogo

In questa guida abbiamo presentato i migliori smartphone Android presenti sul mercato, suddivisi per fascia di prezzo, mettendone in risalto i punti di forza e segnalandone le criticità. I device presentati sono adatti a tutte le esigenze e a svariati budget. Infatti, gli utenti più parsimoniosi, in cerca comunque di uno smartphone Android affidabile e versatile, troveranno diverse soddisfazioni con il Samsung Galaxy A16. Per chi invece è in cerca di un look unico e distintivo, accompagnato da ottime prestazioni e da un buon comparto fotografico, il Motorola Razr 50 Ultra è la scelta ideale. Mentre tutti gli entusiasti dell’IA potranno sperimentare Gemini e molte altre pratiche funzioni basate su questa innovativa tecnologia investendo nel Google Pixel 8a o nel Google Pixel 9.

Domande Frequenti sui Migliori Smartphone Android Qual è la marca di smartphone più affidabile? Pur non potendo dare una risposta assoluta a questa domanda, possiamo affermare che Samsung si contraddistingue da anni come uno dei brand più affidabili, grazie agli aggiornamenti software regolari, all’eccellente assistenza clienti e alla qualità costruttiva di tutti i modelli nelle varie fasce di prezzo. Qual è il miglior telefono Android per qualità-prezzo? Esistono diversi telefoni Android che offrono un’ottima qualità-prezzo. Tra quelli esaminati, il OnePlus Nord 2T emerge grazie all’ottimo comparto fotografico, alle prestazioni e all’esperienza software garantita agli utenti. Qual è il periodo migliore per comprare uno smartphone? Il Black Friday, il Cyber Monday e i saldi natalizi sono i periodi migliori per l’acquisto di uno smartphone. Tuttavia, anche il lancio di un nuovo modello da parte di un brand può portare a promozioni e sconti sui modelli precedenti dello stesso marchio.