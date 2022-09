Huawei P60 avrà un nuovo processore di TSMC

Fra pochissime ore Huawei terrà un nuovo evento di lancio all’interno del quale presenterà la gamma Mate 50. Di questi telefoni sappiamo quasi tutto ma adesso iniziano ad emergere i primi rumors inierenti la serie P60 dell’OEM cinese.

Dalle indiscrezioni trapelate che le ammiraglie prossime al debutto avranno il nuovo sensore di imaging XMAGE e moltissime altre features incredibili. Pensiamo al nuovo design, ad un’autonomia top e alla comunicazione satellitare. Come detto, questa gamma includerà quattro modelli differenti (Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS) e tutti – fatta eccezione per il primo – saranno dotati di processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, ovviamente in chiave 4G LTE. Solo il Mate 50e avrà lo Snapdragon 778G.

Huawei P60: tutto quello che sappiamo

Tornando a noi, si apprende che il P60 (il top di gamma del 2023) disporrà del processore di casa TSMC. Ad oggi i dettagli sono molto pochi ma hanno già iniziato ad emergere in rete.+

Parlando di Huawei Mate 50, scopriamo che l’iterazione Pro riceverà un sensore Sony IMX766 da 50 Mpx, ma anche una lente ultrawide Sony IMX688 da 13 Mpx e un ulteriore da 50 Mpx w/b. Non mancherà un periscopico OV64B 3,5X da 64 megapixel. La selfiecam invece, supporterà lo sblocco con il volto. Solo il Pro avrà uno schermo con bordi curvi a cascata. Sotto la scocca dei terminali avremo HarmonyOS in versione 3.0. Curiosamente ci sarà il supporto alla comunicazione satellitare proprio come iPhone 14, stando a quanto si dice.

Se volete provare l’ecosistema di Huawei vi consigliamo il P50 Pocket, un flagship pieghevole a conchiglia che oggi si porta a casa a soli 777,00€ da Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. È un top di gamma con Snapdragon 888, modem 4G e schermo da 6,7 pollici che si piega. C’è un mini display posteriore rotondo per selfie, notifiche e altro ancora. Fate presto se siete interessati.

