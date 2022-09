Huawei Nova 10: la serie arriverà presto anche da noi

Stando a quanto si apprende, sembra che i device della line-up Nova 10 di Huawei arriveranno presto sul mercato internazionale. Sì, anche da noi, quindi.

Tornando indietro col tempo, ricordiamo che giusto un paio di mesi or sono, il colosso asiatico aveva lanciato gli smartphone di fascia media della gamma Nova 10 (modello basico e modello Pro) nel mercato locale. Questi prodotti hanno preso il posto di quelli della gamma Nova 9 che oramai conosciamo tutti. Adesso si apprende che i nuovi dispositivi approderanno presto in molti paesi del nostro continente.

Huawei Nova 10: quello che sappiamo

Sul fronte delle specifiche, troviamo il modello base con uno schermo OLED da 6,7 pollici FullHD+, mentre il Pro è da 6,78″ OLED con risoluzione 2652 x 1200. Il refresh rate è da 120 Hz su entrambi i modelli e l’aspect ratio è di 20:9.

C’è un fingerprint in-displau per la sicurezza dei dati degli utenti; i terminali sono altresì dotati di processore Snapdragon 778 4G e di ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Sul fronte fotografico citiamo il main sensore da 50 Mpx coadiuvato da una lente ultrawide da 8 Mpx e da un macro da 2 Mpx. Anteriormente invece, c’è una selfiecam da 60 Mpx.

Sotto la scocca troviamo il sistema operativo proprietario HarmonyOS 2.0 e la batteria è da 4500 mAh con fast charge da 100W per il Pro e da 66W su una cella da 4000 mAh per la variante vanilla.

Quanto costeranno?

Stando alle indiscrezioni, si ipotizza un prezzo di 390€ circa per la variante vanilla e 530€ per la più potente. Sono costi tutto sommato in linea con quelli precedenti. Vi segnaleremo quando saranno disponibili per l’acquisto su Amazon.

Se volete fare un buon affare oggi invece, vi consigliamo il Nova 9 in super sconto a soli 299,90€ con spedizione gratuita per i membri possessori di un account Amazon Prime.

