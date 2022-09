Huawei svela Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design

In queste ore la compagnia cinese Huawei ha ufficializzato i nuovi Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design. Sono dispositivi potentissimi con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm in versione 4G.

Ci siamo: la serie Mate 50 l’abbiamo attesa a lungo ma finalmente la società ha tolto i veli ai tre device di punta. Abbiamo visto Mate 50, la versione basica della gamma e adesso facciamo il punto anche sulle altre due iterazioni: il Pro e l’RS Porsche Design. Volendo, sappiate che c’è anche il Mate 50e che dispone di un chip Snapdragon 778G (è un midrange).

Qual è la differenza fra Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS?

Bisogna dire che l’estetica dei terminali differisce nel design (il Porsche presenta linee più eleganti ed esclusive, c’è più RAM e le fotocamere soono differenti). Anteriormente sono identici, con cornici contenute, notch per la selfiecam.

Sulla back cover ci sono tre ottiche e un flash LED ma il Prosche Design ha il modulo di forma ottagonale con back cover in ceramica, ispirato alle auto da corsa. Lo schermo è OLED da 6,74 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate da 120 Hz e non solo. Il notch contiene altri sensori come quello per il riconoscimento del volto in 3D. Il fingerprint è sotto il display.

Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 4G e la RAM è da 8 GB LPDDR5 e lo storage (UFS 3.1) arriva fino a 512 GB per la variante più esclusiva. Quest’ultima presenta anche 12 GB di RAM. Il software è HarmonyOS 3.0. Troviamo una batteria da 4700 mAh con ricarica da 66W, fast charge da 50W, supporto al Dual SIM, connettività satellitare, Bluetooth 5.2, NFC e USB C.

La selfiecam è da 13 Mpx, mentre posteriormente è presente (sul Pro) un Sony IMX766 da 50 Mpx con OIS, un’ultrawide da 13 Mpx, un periscopico tele da 64 Mpx con OIS.

L’RS Porsche Design invece, ha una tele macro 35X da 48 Mpx con OIS e apertura variabile da f/1.4 a 4.0. Non manca l’innovativa tecnologia XMAGE per migliorare gli scatti fotografici.

I prezzi partono da 6799 yuan (977 dollari) per la versione 8+256 GB. I colori del Pro sono: Obsidian Black, Frost Silver, Streamer Purple, Daybreak Kunlun e Kunlun Xiaguang.

Il Porsche Design invece, si trova solo nella versione da 12+512 GB di memoria con un prezzo di 12.999 yuan (cira 1868 dollari). Le colorazioni disponibili sono due: Dark Blue Porcelain e Carmine Porcelain.

Non sappiamo se e quando verranno rilasciati da noi. Vi terremo aggiornati. Se volete provare l’esclusivo sistema Huawei, vi suggeriamo il Nova 9 a 299,90€ su Amazon.

