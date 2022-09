Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro: rivelati i prezzi europei

Poche ore or sono, durante l’evento europeo dell’anno che si svolge a Berlino (stiamo parlando di IFA 2022), Huawei ha annunciato che Nova 10 e Nova 10 Pro, i due nuovissimi midrange premium, verranno commercializzati anche in Europa. Il brand non ha dato moltissime informazioni in merito, ma possiamo già farci un’idea di quanto costeranno. Sono trapelati i loro prezzi ufficiali all’interno del web.

Infatti, secondo il portale di GSMArena, scopriamo che la versione basica, Nova 10, costerà 549,00€, mentre l’iterazione Nova 10 Pro avrà un prezzo al pubblico di 699,00€. I mediogamma arriveranno con una sola configurazione che disporrà di 8 GB di RAM e 256 GB di meoria interna; sulle colorazioni disponibili, gli utenti potranno scegliere fra Silver e Black. Facciamo il punto sulle loro caratteristiche di seguito.

Huawei Nova 10 e Nova 10 Pro: le specifiche tecniche

La variante vanilla presenta uno schermo OLED con risoluzione FullHD+ e dimensione di 6,7 pollici. Il Pro invece, ha un display OLED FullHD+ da 6,78 pollici. Entrambi godono di un aspect ratio di 20:9 e del refresh rate da 120 Hz. Non manca il solito fingerprint in-display sotto il vetro del pannello. Serve per bloccare e sbloccare il dispositivo.

Arriviamo ora al processore di bordo: troviamo lo Snapdragon 778G di Qualcomm in versione 4G con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria; il software è HarmonyOS 2.0 e la batteria è una cella energetica da 4000 mAh con fast charge da 66W; il Pro ha una batteria da 4500 mAh con ricarica da 100W.

Infine, la fotocamera principale è una main camera da 50 Megapixel coadiuvata da un’ultrawide da 8 Mpx e da un macro da 2 Mega. Anteriormente c’è una selfiecam da 60 Megapixel per i selfie e le videocall.

Se cercate i midrange della precedente edizione, vi invitiamo a prendere in considerazione Huawei Nova 9 a soli 299,90€ con spedizione gratuita da Amazon al posto di 399,90€.

