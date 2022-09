Huawei: arriva l'erede del P50 Pocket

In queste ore abbiamo appreso quale sarà l’estetica del futuro flip phone di casa Huawei; l’erede del P50 Pocket ha fatto capolino presso il portale cinese TENAA rivelando così le sue specifiche tecniche.

Sappiamo che il colosso cinese terrà un evento di lancio in terra natale il prossimo 6 settembre; all’interno di questo show conosceremo sicuramente diversi prodotti come i Mate 50 e un paio di nuovi midrange della serie Enjoy. Adesso però apprendiamo che potremmo conoscere anche un nuovo pieghevole clamshell (a conchiglia).

Huawei P50 Pocket 2022: facciamo il punto

Leggiamo che due nuovi device di Huawei aventi numeri di modello BAL-AL80 e CHA-AL80 sono emersi sul web rivelando al mondo le loro caratteristiche tecniche. Sono approdati sull’ente cinese del TENAA: Il primo sembra essere un clamshell pieghevole e il secondo invece sembra un gadget della serie Enjoy. In poche parole, potrebbe essere l’erede del P50 Pocket. Ha un design bicolor, come il rivale Samsung Galaxy Z Flip4. Ntiamo tre fotocamere e uno schermo piccolo ausiliario come il suo predecessore. Non sappiamo se sarà compatibile con le reti 5G ma non crediamo. La batteria dovrebbe essere da 4260 mAh.

Il secondo modello invece ha un foro per la selfiecam,. una back cover con tre sensori allineati sul posteriore e una batteria da 3900 mAh e sarà compatibile solo con il 4G LTE. In ultima analisi, avranno HarmonyOS in Cina. Non sappiamo quale sarà il loro nome ufficiale.

La gamma Mate 50 sarà composta da quattro device:

Mate 50e con Snapdragon 778G;

Mate 50 con Snapdragon 8 Gen 1 in versione LTE;

Mate 50 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 in versione LTE;

Mate 50 Porsche Design con Snapdragon 8 Gen 1 in versione LTE.

