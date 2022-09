Huawei Mate 50 avrà il 5G? Sì, ma in un modo particolare!

Secondo quanto si apprende, sembra che la line-up Mate 50 di Huawei sarà in grado di offrire il modem per la connettività 5G integrato nel case del device, acquistabile in separata sede, ovviamente.

Sappiamo tutti che i flagship del marchio cinese sono compatibili solo con le reti 4G da diverso tempo oramai. Il motivo è noto a tutti: le sanzioni statunitensi hanno limitato l’accesso a molte tecnologie americane per la compagnia asiatica. Tuttavia, grazie alla società SoyeaLink che vende custodie particolari, Huawei è riuscita ad aggirare l’ostacolo, inserendo così il modem 5G all’interno della custodia stessa. Abbiamo già visto i primi case per P50 Pro, ora vedremo quelli per Mate 50.

Huawei Mate 50: la cover per il 5G speciale

Le cover sono state certificate preso il MIIT con i numeri di modello: SY108-618, SY108-658 e SY108-688. Si tratta di accessori pensati appositamente per i nuovi Mate 50, 50 Pro e 50 RS. L’unico terminale escluso dal gruppo sarà il Mate 50e, anche perché dovrebbe essere l’unico dotato di chip Snapdragon 778G. Gli altri dovrebbero disporre tutti dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Come tutti sappiamo, le soluzioni del chipmaker americano presentano tutte i modem 5G, ma in questo caso specifico, ne sono prive. Siamo molto curiosi di vedere come funzionerà e come saranno fatte.

Se ripensiamo alla custodia per il P50 Pro, sappiamo che questa pesa 52 grammi e misura 3,2 mm e c’è un piccolo modulo 5G integrato con eSIM. Non è tutto qui; troviamo anche una CPU dual core da 1,35 GHz con supporto alle reti sub-6 GHz. Certo, costicchia non poco: circa 115 dollari. Non sappiamo se questi accessori verranno distribuiti anche da noi in Europa.

