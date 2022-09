Huawei Mate 50: il telefono funzionerà anche con la batteria scarica

Ci siamo: Huawei ha appena spoilerato una nuova funzionalità esclusiva del suo futuro flagship chiamato Mate 50. Ha detto infatti che il telefono sarà in grado di funzionare con la batteria scarica. Si tratterà di magia? Niente affatto.

Come tutti sappiamo, il colosso cinese sta per svelare la nuova iterazione di flagship di punta nel suo mercato locale. Il debutto di questi device è atteso per il 6 settembre ma è ancora presto per dirlo.

A distanza di una settimana dal lancio di questi gadget, l’azienda stessa sta rilasciando dei piccoli spoiler inerenti le funzionalità e le specifiche delle nuove ammiraglie.

Huawei Mate 50: come funzionerà questa feature?

Si apprende infatti, proprio da un post pubblicato sull’account ufficiale di Huawei su Weibo, che il Mate 50 avrà una batteria mai vista prima all’interno della scocca. Sarà una rivoluzione nel mondo della telefonia. Il comunicato reca inoltre: “Anche quando il telefono ha esaurito la batteria, il telefono ha ancora l’energia per andare oltre”.

Ci sarà infatti una “modalità batteria di emergenza” all’interno del sistema di Harmony OS 3 pensata appositamente per la gamma di device premium. Non è una semplice “battery save mode”, ma sarà qualcosa di più. Gli utenti saranno in grado di utilizzare il telefono anche da “scarico”. Altresì, potrebbe essere chiamata “Emergency Mode”; ci sarà un 5% di batteria residua pensata per le chiamate di emergenza, per i pagamenti contactless e la scansione dei QR code.

Non di meno, sarà il primo terminale a presentare HarmonyOS 3, la nuova iterazione del sistema operativo di Huawei; il comparto fotografico presenterà l’innovativo marchio XMAGE tutto da scoprire. Restate connessi con noi per le future sorprese.

Se volete provare in anteprima l’esperienza dei HMS e dell’AppGallery vi consigliamo il Nova 9, un mediogamma davvero intrigante campione di vendite in tutto il mondo. Lo trovate su Amazon a soli 299,90€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.