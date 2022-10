Huawei Mate 50 Pro: ora si può sbloccare con la mascherina

Per il nuovo flagship Huawei Mate 50 Pro sta arrivando un meraviglioso aggiornamento che introduce una novità davvero molto gradita al grande pubblico. Pare che l’azienda stia aggiungendo il supporto per lo sblocco con il volto anche se si dispone di una mascherina sanitaria sul volto, degli occhiali o del make up molto invasivo.

Ricordiamo che Huawei è l’unica compagnia – oltre ad Apple – che ha realizzato un sistema di autenticazione con il volto sicuro e affidabile. Tutti gli altri OEM (Samsung, Vivo, Google e via dicendo) hanno installato delle soluzioni con lo sblocco 2D. Ora scopriamo poi che i nuovissimi Mate 50 Pro e il Mate 50 RS disporranno di una feature molto gradita. Tra l’altro, sono gli unici device della line-up Mate 50 a presentare un grosso notch, proprio come quello della mela.

Huawei Mate 50 Pro: si sbloccherà con il volto anche con la mascherina

Certo, noi ci siamo quasi dimenticati della pandemia da CoVid-19, ma in alcune parti del mondo pare che le persone stiano ancora lottando duramente per far fronte ai tanti contagi e alle conseguenze di questo virus. In tante nazioni la mascherina sanitaria è ancora obbligatoria, pertanto, dopo aver visto l’opzione in casa Apple per lo sblocco del telefono con il Face ID e la mascherina sanitaria, adesso apprendiamo che il gigante cinese sta seguendo i passi della rivale. Una funzionalità simile è in arrivo su alcuni modelli della gamma Mate 50.

L’aggiornamento in questione arriverà, come detto, sul Mate 50 pro e sul Mate 50 RS in China. È un update del firmware di HarmonyOS 3.0.156 e viene distribuito mediante OTA.

Dal changelog apprendiamo che l’aggiornamento in questione introduce anche il supporto per lo sblocco del telefono con il volto e una mascherina sanitaria applicata. Si possono anche effettuare i pagamenti così.

Pensate che il sistema è così efficace che può funzionare anche con gli occhiali e con i volti molto truccati. Non sappiamo se tale funzionalità approderà anche oltre oceano. Intanto vi segnaliamo che Nova 9, il mediogamma più apprezzato di Huawei, è in sconto a soli 299,90€ su Amazon.

