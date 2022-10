Huawei P60: il design è stato rivelato prima del lancio

In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche relative al nuovo Huawei P60. Inoltre, è emersa anche la roadmap ufficiosa di lancio. Cosa sappiamo del nuovo flagship?

Di fatto, dopo l’annuncio della serie Mate 40, la compagnia ha impiegato ben due anni per presentare il modello erede. Adesso pare che stia pianificando il debutto di un’altra ammiraglia che pare sia destinata a occupare la fascia alta del mercato. Parliamo del P60 che dovrebbe arrivare in due versioni: una basica e una premium.

Huawei P60: cosa sappiamo ad oggi?

Come detto, si parla moltissimo del futuro P60, il successore dell’apprezzatissimo P50. Da noi però è arrivato solo il device Pro. Ora l’ultimo leak in merito, proveniente da una fonte cinese, riferisce che il colosso tecnologico vorrebbe lanciare il nuovo smartphone con specifiche e features di altissimo livello. Il debutto sembra essere fissato per marzo 2023 e ci saranno grossi aggiornamenti rispetto alla serie precedente.

Fra le altre cose, il comparto fotografico subirà una profonda riprogettazione. Il P60 avrà l’obiettivo ad apertura variabile già visto sulla serie Mate 50 poche settimane or sono. Ci sarà un teleobiettivo di alto livello con risoluzione di ben 64 Megapixel. Ricordiamo che non ci sarà il supporto alle reti 5G a causa dei ban statunitensi che hanno afflitto la compagnia diversi anni or sono. Ci sarà un chipset all’avanguardia ma sarà limitato alla connessione 4G LTE.

In poche parole troveremo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm anche se si diceva che potrebbe disporre del nuovo HiSilicon Kirin 9100 costruito a 14 nanometri. Staremo a vedere. Sul fronte del design dovrebbe essere simile al P50 con i due cerchi sulla back cover contenente i sensori fotografici.

Se volete fare un buon affare oggi su Amazon vi consigliamo l’ottimo P50 Pocket del brand cinese: solo 760,00€ e si risparmia il 5% sul prezzo di listino. È un ottimo prodotto per chi vuole provare il mondo HMS e l’ecosistema Huawei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.