Huawei Nova 10z: UFFICIALE il nuovo midrange economico

Oltre ad avere conosciuto i flagship della serie Mate 50, Huawei ha appena ufficializzato il nuovissimo midrange Nova 10z, un device con schermo avente una risoluzione FullHD+, tre fotocamere di punta con sensore da 64 Mpx al seguito e non solo.

Come detto, poche or sono, il colosso asiatico ha annunciato i top di gamma per il 2022/2023 per il mercato cinese. Si tratta dei primi smartphone al mondo con supporto alla connettività satellitare e adesso apprendiamo i dettagli relativi al midrange Nova 10z, un prodotto che sta per arrivare dopo il debutto internazionale della line-up Nova 10 visto a IFA 2022.

Huawei Nova 10z: le caratteristiche complete

Partiamo subito dal descrivere le specifiche del device di fascia media di Huawei. Il Nova 10z ha infatti uno schermo LCD da 6,6 pollici con foro al centro, risoluzione FullHD+, 399 PPI e il fingerprint è integrato sul frame laterale.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core da 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e 256 GB di storage al seguito, senza supporto per l’espansione della memoria mediante microSD. C’è una batteria da 4000 mAh con fast charge da 40W. Il software è HarmonyOS 2.0.

Arriviamo ora al comparto fotografico: main camera da 64 Megapixel con apertura f/1.9, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mpx. Sullo schermo abbiamo una selfiecam da 16 Megapixel.

Completa la dotazione hardware il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, la porta USB C, il jack audio da 3,5 mm, il Dual SIM, la certificazione IP52 e non solo. Il telefono può resistere agli schizzi d’acqua.

Il Nova 10z arriva in due configurazioni differenti; da una parte troviamo la 8+128 G a soli 1699 Yuan da 245 dollari e dall’altra invece, abbiamo la variante da 8+256 GB che costa 1899 yuan, ovvero circa 280 dollari. In Cina si può già preordinare e le consegne sono previste per il 26 di questo mese. È disponibile in tre colorazioni: Magic Night Black, Frost Silver e Emerald Green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.