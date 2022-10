Huawei Mate 50E: il flagship killer che vorremmo vedere anche qui

Dopo averlo visto in fase di presentazione, Huawei Mate 50E è appena arrivato sul mercato asiatico. Ora si può comprare in Cina con un prezzo base di 3999 yuan che al cambio corrispondono a 573 dollari. Questo è il flagship killer della serie di top di gamma appena annunciata e che comprende anche il Mate 50, il Mate 50 Pro e il 50 RS Porsche Design.

Huawei Mate 50E: le caratteristiche

Giusto per chi non lo sapesse, ci sono due versioni. Una da 8+128 GB e una da 8+256 GB che costa leggermente di più e arriva a 4499 yuan che corrispondono a 644 dollari. Verrà venduto in Frost Silver, Obsidian Black e Streamer Purple.

Arriviamo ora alle caratteristiche e specifiche tecniche: c’è uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2700 x 1224 pixel, aspect ratio di 20:9, refresh rate di 90 Hz, frequenza di campionamento al tocco di 300 HZ e molto altro ancora.

Sotto la scocca invece troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 778 con compatibilità con le sole reti 4G LTE. Il tutto viene coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e, come detto, fino a 256 GB. C’è uno slot per le schede NM per espandere lo spazio di archiviazione. Si tratta delle schedine proprietarie, se non lo sapevate. Sul front4e fotografico invece, troviamo due lenti sul posteriore e il principale è un obiettivo RYYB da 50 Mpx con apertura variabile che spazia fra f/1.4 e f/4.0. Non manca la camera ultrawide da 13 Mpx e lo snapper selfie per autoscatti e videocall da 13 Mpx. C’è HarmonyOS 3.0, batteria da 4460 mAh con supporto alla tecnologia per la ricarica rapida da 66W. Lo vedremo mai da noi? Bella domanda. Sicuramente il modello Pro arriverà a breve, ma lui potrebbe essere ancora più interessante per sfidare la fascia medio-alta del mercato.

