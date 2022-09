Huawei Mate 50e: la fascia media ha un nuovo protagonista

Il nuovo Huawei Mate 50e è appena stato lanciato ufficialmente in Cina. Si tratta di un meraviglioso midrange con processore Snapdragon 778G, sistema operativo HarmonyOS, dual camera con sensore da 50 Mpx e molto altro ancora.

La compagnia cinese ha tolto i veli alla line-up Mate 50 proprio ieri. Ha annunciato il modello Pro, il basico e il Porsche Design. Fra questi però, mancava ancora all’appello il midrange Mate 50e che presenta un chip differente rispetto agli altri. I primi hanno uno Snapdragon 8+ Gen 1 in chiave 4G, quest’ultimo ha uno Snapdragon 778G.

Huawei Mate 50e: le caratteristiche

Questo telefono, a differenza dei top di gamma che hanno il notch, presenta solo il foro per la selfiecam. Il pannello è un’unità OLED da 6,7 pollici con risoluzione 2700 x 1224 pixel, aspect ratio di 20:9, refresh rate da 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 300 Hz e non solo. Sotto la scocca, HarmonyOS 3.0 e processore, come detto, Snapdragon 778G di Qualcomm, coadiuvato da RAM da 8 GB e da memorie fino a 256 GB. C’è il supporto per le schede di Huawei per l’espansione di memoria.

Il modulo fotografico racchiude quattro sensori e c’è un anello intorno ad esso. Qui sotto troviamo la nuova tecnologia di elaborazione delle immagini XMAGE, l’obiettivo RYYB principale da 50 Mpx con un’apertura minima di f/1.4 e c’è un’altra ultrawide da 13 Mpx. Non manca la selfiecam da 13 Megapixel.

La batteria è da 4460 mAh con fast charge da 66W, dual 4G VoLTE, WiFi di nuova generazione, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB C e fingerprint in-display.

Il prezzo parte da 3999 yuan, ovvero 573 dollari, per la versione 8+128 GB. Verrà venduto in Frost Silver, Obsidian Black e Streamer Purple. Se volete fare un buon affare, il Huawei P50 Pro si trova oggi in super sconto su Amazon a soli 688,00€ nella versione 8+256 GB.

