Huawei produce e distribuisce smartphone di ogni fascia di prezzo, dai più economici del segmento Nova, ai top di gamma della fascia P50. Per questo motivo può essere difficile scegliere quale smartphone Huawei acquistare, ed è per questo che abbiamo creato questo elenco, in modo da poter esaminare i punti di forza e di debolezza di ciascun dispositivo per capire quali potrebbero essere i migliori smartphone Huawei. L’elenco si rivolge a una vasta gamma di clienti e budget.

Vale la pena ricordare il ban di Google che ha sospeso l’accesso di Huawei al Play Store di Android . Ciò significa che, per il momento, il futuro di Huawei è piuttosto incerto: tutti gli smartphone presenti nell’elenco seguente non dispongono del Play Store. Questo è sicuramente un aspetto da valutare in sede di acquisto.

I migliori smartphone Huawei 2022 (in sintesi)

Nonostante non sia più il colosso pre-ban del 2019, Huawei in questi anni ha continuato a produrre alcuni device. E anche di qualità notevole. Per questo esistono ancora diversi appassionati del brand in questione. Proprio a questi è indirizzata questa guida all’acquisto, dove andremo a scoprire in primis quali sono gli smartphone Huawei migliori sul mercato e in secondo luogo analizzeremo i criteri da prendere in considerazione per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e aspettative. Ecco quali sono gli smartphone Huawei in offerta più interessanti sul mercato:

Huawei P Smart 2021

Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova 8i

Huawei Nova 9

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pocket

I migliori smartphone Huawei economici

La nostra selezione alla ricerca del miglior smartphone Huawei parte dai dispositivi più economici, ovvero quei modelli che possono costare poco meno o poco più di 200 euro. Essi sono adatti a chi è disposto a scendere a qualche compromesso per acquistare un device con prestazioni non certo ai massimi livelli, ma con un rapporto qualità-prezzo generale davvero notevole.

Huawei P Smart 2021

Iniziamo con uno smartphone economico, ma che è in grado di offrire un ottimo equilibrio tra l’aspetto estetico e quello performativo. Stiamo parlando di Huawei P Smart 2021, dispositivo caratterizzato innanzitutto da un design moderno e da una batteria capiente da 5000 mAh, con abbinata la ricarica SuperCharge proprietaria da 22,5 W. Tra le caratteristiche tecniche principali di questo telefono c’è anche il display da 6,67” FHD+, mentre sotto la scocca monta un processore Kirin 710F da 2,0 Ghz, abbinato a tagli di memoria da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, P Smart 2021 integra un modulo da quattro fotocamere posteriori, con sensore principale da 48 MP, un ultra grandangolo con campo visivo da 120°, un modulo per le Macro e uno di profondità. C’è il supporto di Intelligenza Artificiale e il sistema operativo è Android 10.

Il prodotto è presente su Amazon a 259,99 euro

Huawei Nova 9 SE

Tra i modelli Huawei smartphone, uno dei più interessanti a livello di rapporto qualità-prezzo è Huawei Nova 9 SE. Si tratta di un terminale dal design accattivante, ideale per utenti giovani. La sua scheda tecnica è caratterizzata in primo luogo da un bel display IPS da 6,78” FHD+. Le prestazioni sono assicurate dal processore che monta sotto la scocca, ovvero un Qualcomm Snapdragon 680, abbinato ad una GPU Adreno 610 e memoria RAM da 8 GB e interna da 128 GB. La batteria è da 4000 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 66 W. Capitolo fotocamera: il sensore principale è da 108 MP, poi ci sono altre tre fotocamere, ovvero un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, un obiettivo Bokeh da 2 MP e un macro da 2 MP. Il sistema operativo è EMUI 12.

Disponibile su Amazon al prezzo di 299,00 euro

I migliori smartphone Huawei fascia media

E ora passiamo alla fascia media, dove possiamo trovare anche delle ottime offerte smartphone Huawei molto invitanti, per portarci a casa un terminale di qualità assoluta ad un prezzo conveniente. Ecco i mid-range del brand cinese più interessanti presenti attualmente sul mercato.

Huawei Nova 8i

Davvero niente male Nova 8i, uno dei Huawei smartphone più recenti. Si presenta innanzitutto con un display borderless LCD FHD+ da 6,67”. A livello di prestazioni, monta un processore Snapdragon 662, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4300 mAh, e c’è il supporto alla ricarica rapida da 66 W. Il comparto fotografico è composto da un modulo quadruplo, con sensore principale da 64 MP, un grandangolare da 8 MP, uno per la profondità da 2 MP e uno per le macro sempre da 2 MP. Discreta la fotocamera anteriore da 16 MP. Il sistema operativo è la MIUI 11.

Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 189,9 euro

Huawei Nova 9

Design ricercato e coloratissimo, prestazioni più che discrete: potremmo sintetizzare così Huawei Nova 9, smartphone con display curvo OLED da 6,67” FHD+ con refresh rate pari a 120 Hz. Per quanto concerne le prestazioni, questo device monta un chipset Snadpragon 778G, abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibili. La batteria è da 4300 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66 W. E veniamo al comparto fotografico, caratterizzato in primo luogo dal sensore principale da 50 MP. Completano il modulo posteriore una camera grandangolare da 8 MP, una per l’effetto bokeh da 2 MP e una per le macro sempre da 2 MP. Notevole la fotocamera frontale da 32 MP, con video in 4K. Il sistema operativo è EMUI 12.

Il prodotto è acquistabile su Amazon a 499,9 euro

I migliori smartphone Huawei fascia alta

E infine arriviamo ai modelli top di gamma: da questo punto di vista Huawei è ancora una delle marche migliori. Infatti, ha messo in circolazione sul mercato degli smartphone di altissimo livello per questa fascia di prezzo. I prezzi smartphone Huawei con riferimento ai top di gamma non sono economici, ma meritano tutti i soldi spesi. Andiamo a scoprire quali sono i migliori modelli attualmente in commercio.

Huawei P50 Pro

L’ultimo smartphone Huawei lanciato sul mercato dal brand cinese è questo Huawei P50 Pro, che è davvero una bomba sotto ogni aspetto! A partire dal display OLED da 6,66” con risoluzione QHD+ e refresh rate pari a 120 Hz. Le prestazioni sono invece garantite da un processore Snapdragon 888 con GPU Adreno 660, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 4360 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66W. Il comparto fotografico può vantare un sensore principale da 50 MP stabilizzato otticamente, un 40 MP in bianco e nero, una camera grandangolare da 13 MP e una da 64 MP con zoom 3.5X. Il sistema operativo è EMUI 12. Sicuramente il top tra i migliori smartphone Huawei.

Questo Huawei può essere acquistato su Amazon a 825,00 euro

Huawei P50 Pocket

Altro smartphone recentissimo questo Huawei P50 Pocket, il più particolare della nostra lista e in generale il top di gamma della casa cinese più atipico. Si tratta infatti di un telefono pieghevole, nel formato “a conchiglia”. In questo caso i display sono due: uno interno OLED da 6,92” con risoluzione 1188 x 2790 pixel e 442 PPI, e uno esterno da 1,04” con 340 pixel di diametro e 328 PPI. A far girare il device è un processore Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz con GPU Adreno 660, abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna espandibile tramite nm proprietarie. La batteria è da 4000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 40 W. E veniamo al comparto fotografico, vero fiore all’occhiello di P50 Pocket: integra un sensore principale da 40 MP con le tecnologie XD Optics e True Croma, una ultra-grandangolare da 13MP e una 32MP f/1.8. Ottimo lo zoom 5x. Il sistema operativo è EMUI 12. Merita certamente di stare tra i migliori smartphone Huawei.

È possibile acquistare Huawei P50 su Amazon al costo di 1872,94 euro

Come scegliere un modello di cellulare Huawei

Prima di acquistare uno smartphone Huawei, bisogna esaminare le caratteristiche del dispositivo e valutare se soddisfano le nostre esigenze. Le indicazioni che stiamo per darvi non valgono solo in caso di acquisto di telefoni Huawei, ma anche nel caso in cui vogliate acquistare un altro smartphone.

Prenderemo in considerazione molte delle componenti necessarie per un cellulare Huawei, alcune disponibili anche su altri dispositivi, altre tipiche del produttore cinese.

Processore e RAM

Il processore rappresenta il cuore del dispositivo, che permette l’elaborazione di dati e lo svolgimento di processi necessari al funzionamento del telefono. Il processore lavora in coppia con la RAM, ovvero quella memoria adibita al salvataggio e al recupero temporaneo di informazioni sulle app e i processi aperti sullo smartphone. Un processore potente, insieme ad un buon quantitativo di memoria RAM, possono determinare la velocità di uno device o, al contrario, rallentamenti frequenti.

Display

Altra parte fondamentale degli smartphone Huawei è il display, componente che permette l’interazione dell’utente col dispositivo. Il produttore cinese ha scelto di montare pannelli LCD IPS su molti dei suoi smartphone, ma sono integrati in altri modelli tecnologie come quella AMOLED e OLED.

La differenza principale è data dal fatto che i display IPS hanno un consumo energetico maggiore e un angolo di visione inferiore rispetto ai pannelli AMOLED, che permettono il risparmio di batteria visto che per riprodurre il nero spengono i pixel. Questa caratteristica permette loro di avere un consumo ridotto e di assicurare neri profondi.

Da tenere in considerazione anche i parametri di risoluzione e densità di pixel, quest’ultima calcolata tramite i pixel per pollice (ppi). A risoluzione più alta corrisponde una quantità di pixel maggiore visualizzata sul display, mentre la densità di pixel vi dà indicazioni sulla nitidezza dell’immagine. Infine, anche le dimensioni sono un parametro soggettivo da valutare.

Batteria

La capacità della batteria è decisiva nell’acquisto di uno smartphone. Viene misurata in millimapereora (mAh) e tanto più grande è il numero quanto più alta sarà l’autonomia del vostro smartphone Huawei. A far la differenza, però, non è solo l’indicazione dei mAh, ma anche e soprattutto l’ottimizzazione software, che deve essere ottimale per garantire al dispositivo di non utilizzare troppa energia per lo svolgimento dei processi.

Se il software non è ben ottimizzato, infatti, potreste ritrovarvi tra le mani uno smartphone con una grande batteria ma dotato di un’autonomia scarsa, che potrebbe costringervi a doverlo ricaricare più volte.

Sistema operativo

Il sistema operativo è strettamente legato alla batteria e alle funzionalità del dispositivo. I sistemi operativi più diffusi sono Android, prodotto da Google, e iOS, prodotto da Apple e montato su iPhone e iPad.

Dopo il ban di Google, la casa cinese ha dovuto cambiare i propri piani: attualmente gli smartphone Huawei utilizzano un sistema operativo proprietario, ovvero la Emotion UI (abbreviata in EMUI), un’interfaccia più semplice che ha la caratteristica di essere molto intuitiva e più facile da gestire per gli utilizzatori meno esperti.

Memoria interna e supporto microSD

Il supporto alle microSD si rende fondamentale per chi ha esigenza di immagazzinare tanti contenuti multimediali come foto, video e musica all’interno del proprio device. Gran parte degli smartphone Huawei offre la possibilità di espandere la memoria interna con microSD, molto utile anche per spostare app e non intasare la memoria di sistema, anche se non tutte le app possono essere spostate sulla memoria esterna. Noi abbiamo anche realizzato una guida per acquistare la miglior microSD in commercio sulla base delle vostre esigenze.

Supporto 5G

Il supporto alla rete 5G (acronimo di 5th Generation) garantisce una maggior velocità della connessione a Internet dello smartphone, fino a 10/100 volte superiore di quella del 4G, e può andare da 50 Mbit/s fino a oltre 1 Gbit/s. La rete 5G in Italia opera in tre bande di frequenza, 700 MHz, 3700 MHz e 27 GHz: questa caratteristica fa sì che alcuni modelli di device pensati per i mercati asiatici mancano del supporto a questa banda, e quindi non è garantita la connettività. Gli smartphone Huawei più recenti garantiscono tutti il supporto a questa tecnologia, soprattutto i top di gamma.

Sistema di sblocco e sicurezza

Gli smartphone moderni sono dotati, oltre che del “classico” sblocco con PIN, anche di sistemi di sblocco di ultima generazione, come il riconoscimento delle impronte digitali. Questo sensore può essere posto in diversi punti del device, e la scelta spetta al produttore. Può essere integrato nel tasto fisico frontale, se presente, oppure essere posto nella parte posteriore della scocca. Alcuni smartphone Huawei integrano invece il sensore di riconoscimento delle impronte sotto lo schermo, per risparmiare spazio.

Altro tipo di sistema di sblocco è quello basato sul riconoscimento facciale, ovvero quella tecnologia che permette di sbloccare lo schermo attraverso il riconoscimento del volto dell’utente. Si tratta di un tipo di sblocco che è disponibile soprattutto nei device di fascia alta.

Fotocamera

La valutazione relativa alla fotocamera di uno smartphone Huawei non deve fermarsi necessariamente alla valutazione dei megapixel, ma valutare anche la qualità del sensore, la quantità di luce che è in grado di catturare e la realizzazione di foto con poca luminosità.

Gli smartphone Huawei moderni hanno a disposizione più sensori: alcuni di questi sono dedicati principalmente ad ottenere il cosiddetto effetto bokeh nelle foto, ovvero lo sfondo sfocato col soggetto in primo piano.

Conclusioni

Nel corso degli ultimi tre anni, Huawei si è ridimensionato tantissimo a livello di popolarità. Da che era uno dei top 3 produttori di smartphone a livello mondiale, ora si ritrova ad essere un attore marginale in questo settore. Tuttavia, al netto che i suoi dispositivi non possono utilizzare i servizi Google, diversi device della casa cinese meritano di essere valutati tra i migliori smartphone Huawei: si tratta di terminali che godono di un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideali per chi è alla ricerca di dispositivi in grado di scattare fotografie di alto livello. Ovviamente ciò vale a maggior ragione per i top di gamma, ma anche i device di fascia minore sanno farsi valere.

Domande frequenti sugli smartphone Huawei

La nostra guida è conclusa, tuttavia prima di arrivare ai saluti vogliamo rispondere ad alcune FAQ (Frequently Asked Questions) relative agli smartphone Huawei. Così non avrete più alcun dubbio su quale dispositivo comprare.

Quale Huawei acquistare nel 2022?

Il consiglio che possiamo darti è innanzitutto di acquistare un modello recente, in linea con gli standard attuali in termini di estetica e performance. In secondo luogo, consigliamo di valutare attentamente le proprie esigenze: non ha senso spendere troppi soldi se si ha bisogno di un device che metta a disposizione funzioni basilari. I top di gamma hanno senso se si intende acquistare un dispositivo in grado di fare foto di alto livello e che non abbia grandi limiti a livello di memoria.

Quali sono i migliori Huawei?

Nella nostra lista alla ricerca del miglior smartphone Huawei abbiamo realizzato una selezione di quelli che riteniamo essere i device più interessanti usciti negli ultimi tempi dai laboratori del brand cinese. Si va da terminali di fascia economica a top di gamma che costano non pochissimo (soprattutto il pieghevole P50 Pocket viene venduto ad una cifra non certo bassa). Ad ogni modo, i telefoni della gamma Nova e i P50 sono tra i migliori che si possono reperire, nelle varie fasce.

Qual è l’ultimo modello di cellulare Huawei?

L’ultimo smartphone Huawei lanciato sul mercato è il Huawei P50 Pro, insieme al P50 Pocket. Sono i due modelli della casa cinese più recenti, in attesa di nuove uscite che dovrebbero palesarsi sul mercato nei prossimi tempi.

