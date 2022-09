Gli USA potrebbero allentare le restrizioni su Huawei

Stando a quanto si apprende, sembra che gli Stati Uniti vogliano allentare (un pochino) le attuali restrizioni sul colosso cinese Huawei; di fatto, il governo americano mira a mantenere il vantaggio e non vede più la società asiatica come una possibile minaccia.

Basta tornare indietro di tre anni: Huawei era uno dei maggiori produttori di telefonia al mondo e si diceva che, prima o poi, avrebbe rovesciato il monopolio di Apple e Samsung. Nel clou della potenza, è stata “fatta fuori” dagli USA che hanno bloccato molte operazioni nell’ambito della telefonia mobile. Pensiamo alle sanzioni sulla tecnologia 5G e all’assenza della partnership con i servizi Google. Oggi leggiamo che le cose potrebbero cambiare a breve.

Huawei potrebbe tornare al top? Spariranno le sanzioni americane?

I ban hanno colpito seriamente il commercio della compagnia, tanto che è stata costretta a vendere il suo sub brand Honor; inoltre, ha avuto un grosso taglio per quanto concerne la produzione di chip per via dell’annullamento del contratto con il fornitore TSMC. Pensate che in questo periodo Huawei ha lanciato solo due serie di punta: la P50, la Mate 40 e ora la line-up Mate 50. All’interno ci sono soluzioni Qualcomm premium dotate di compatibilità “only 4G LTE”.

Dopo l’insediamento di Joe Biden come nuovo presidente dell’America si sperava che la situazione avrebbe tolto parte dei ban e delle restrizioni, ma così non è stato. Adesso invece, da un rapporto di Bloomberg scopriamo che il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha appena emesso una nuova regola sulla condivisione di elementi e tecnologie di basso livello. Praticamente, Huawei potrebbe tornare ad avere accesso ad alcune tecnologie. Riportiamo le parole di Alan Estevez, uno dei funzionari del governo:

Le parti interessate statunitensi devono essere pienamente coinvolte nelle organizzazioni di standard internazionali, in particolare laddove gli standard critici ma a volte invisibili che essi stabiliscono hanno importanti implicazioni per la sicurezza nazionale e commerciali”.

Che sia la famosa “luce di speranza” che si sognava da tempo? Intanto vi segnaliamo che il Nova 9 si trova a 349,90€ su Amazon.

