Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna in Europa ed è più sicuro: le novità

Mentre Samsung rilascia le patch di sicurezza di gennaio per uno smartphone con ormai 4 anni sulle spalle – segno lampante dell’attenzione verso il supporto software anche i device più vecchi -, il colosso sudcoreano spinge sull’espansione delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S21 FE che stanno arrivando in Europa.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che l’ottimo smartphone di fascia alta di Samsung sta ricevendo il firmware G990BXXS1BVB3 con le correzioni di sicurezza del mese scorso.

Samsung Galaxy S21 FE riceve le patch di sicurezza di febbraio in Europa

All’interno delle patch trovano posto un gran numero di correzioni che rendono i device più sicuri: l’azienda ha chiuso 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 15 falle di livello moderato. È molto importante scaricare e installare immediatamente le patch non appena siano disponibili.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora arrivato.

Tutti i device Samsung aggiornanti con le patch di febbraio

Qui in basso la lista completa e aggiornata di tutti gli smartphone e i tablet del colosso di Seul aggiornati con le patch di sicurezza di febbraio: