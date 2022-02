Samsung Galaxy Note 10 si aggiorna: ora è più sicuro

Prosegue l’incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio che in queste ore iniziano ad essere disponili anche per gli smartphone Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+. Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che gli ex smartphone top di gamma stanno ricevendo il firmware N97xUSQS7GVA1 a partire dagli USA con l’operatore Xfinity Mobile.

Samsung Galaxy Note 10 riceve le patch di sicurezza di febbraio

Non è disponibile il changelog ufficiale dell’aggiornamento, ma ci aspettiamo correzioni sotto il cofano e miglioramenti dell’esperienza utente generale. Gli utenti muniti dei device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tramite attraverso la notifica OTA non appena sarà disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di febbraio

Sono ancora piuttosto pochi i device di Samsung che hanno ricevuto l’aggiornamento alle patch di febbraio:

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Aggiornamenti di sicurezza a parte, il colosso sudcoreano ha aggiornato un gran numero di device ad Android 12 con la One UI 4.0:

