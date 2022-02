Samsung Galaxy Z Fold3 si aggiorna: ecco le novità

Dopo il corposo aggiornamento di inizio mese rilasciato per Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Z Fold3 questa volta con le patch di sicurezza del mese di febbraio. Infatti, dalle prime informazioni condivise in rete, scopriamo che il foldable di fascia alta sta ricevendo il firmware F926WVLU1BVA9 da ben 1.1 GB a partire dal Canada.

Samsung Galaxy Z Fold3 sta ricevendo le patch di sicurezza di febbraio

Le prime indicazioni svelano che solo che all’interno della build sono presenti le correzioni di febbraio e poco altro, ma considerando la grande dimensione del firmware è molto probabile che siano state aggiunte anche correzioni pensate per migliorare l’esperienza utente e la reattività del sistema.

Gli utenti muniti dello smartphone possono iniziare a controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA che informa circa la disponibilità dell’update.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di febbraio

Tra i device aggiornati alle patch di febbraio troviamo anche:

