Le Migliori VPN del 2023 (Lista aggiornata)

Sempre più persone scelgono di tutelare la propria privacy e l’anonimato in rete con una VPN. Quest’ultima può essere utilizzata anche tramite smartphone o tablet. I dispositivi mobili, infatti, sono i più esposti a problemi di privacy e diventano spesso bersaglio di hacker. Nei capitoli che seguono vi daremo tutte le informazioni sui migliori servizi VPN da attivare.

Cos’è e come funziona una VPN?

La VPN è un tunnel cifrato realizzato tra il dispositivo in uso e il server del servizio scelto, che si occuperà di fornirci un nuovo indirizzo IP e una nuova identità online. La connessione delle VPN è cifrata con algoritmi di nuova generazione (AES-256 o ChaCha20), che rendono impossibile recuperare il contenuto che circola nella rete.

La VPN è studiata per rimanere sempre attiva durante l’uso del dispositivo, ma all’occorrenza possiamo anche disattivarla o avviarla solo quando apriamo delle specifiche app o siti (Split tunneling, funzionalità ormai sempre più richiesta dagli utenti).

Le migliori VPN del 2023

Per proteggere efficacemente le connessioni Internet sui nostri telefoni è possibile scegliere uno dei seguenti servizi VPN. I provider analizzati offrono abbonamenti con vari prezzi. Inoltre, è possibile scegliere tra soluzioni gratuite o garanzia di rimborso, in modo da verificare se il servizio è di nostro gradimento.

Prodotto Server Dispositivi massimi supportati Funziona con Versione di prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Mac , Android , Chrome OS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 200+ in 63 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: No Provala subito Recensione

1. NordVPN

NordVPN è per molti utenti il servizio più affidabile e sicuro, con anni di esperienza alle spalle e delle valide app per Android e iOS. Questo provider offre oltre 5600 server in 60 Paesi, server ottimizzati per Torrent e P2P.

📱 Device massimi supportati: fino a 6 dispositivi ⚙️ Numero di server: 5.600+ 🗺️ Paesi: 60 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 🛒 Prezzo: da 3,99 €/al mese

Tra le sue funzionalità troviamo anche il sistema di sblocco per i servizi di streaming più famosi, il supporto a tutti i protocolli di connessione, lo split tunneling e la connessione a doppio server. Inoltre, va segnalata una rigida politica di no log, garantita anche dal Paese in cui è presente la sede legale del provider (Panama).

La migliore offerta per NordVPN è di 3,99€ al mese, prezzo garantito per due anni con 3 mesi extra aggiuntivi. C’è anche la possibilità di attivare l’offerta completa che include il password manager, lo scanner di violazioni di password e il cloud crittografato. NordVPN può essere provato senza rischi con la garanzia “soddisfatti e rimborsati al 100%" entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

2. Surfshark

Tra le migliori VPN a livello internazionale troviamo Surfshark. Quest’ultima offre l’installazione illimitata su qualsiasi dispositivo, grande punto di forza rispetto ad altri servizi più noti.

📱 Device massimi supportati: illimitati ⚙️ Numero di server: 3.200+ 🗺️ Paesi: 65 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2, OpenVPN 🛒 Prezzo: da 2,49 €/al mese

Surfshark presenta oltre 3200 server in 65 Paesi. Il servizio garantisce connessioni rapide e sicure in ogni situazione, sistema di connessione automatica, server compatibili con qualsiasi servizio di streaming, split tunnel altamente configurabile, un’ottima politica di no log ed estensioni dedicate per tutti i browser.

La migliore offerta di Surfshark è di 2,49€ al mese, valida per l’abbonamento biennale (prezzo complessivo 59,76€). Con l’abbonamento a Surfshark One è possibile ottenere anche un antivirus per PC, un sistema di monitoraggio delle password e un motore di ricerca anonimo. Questo servizio offre una prova gratuita di 7 giorni (per iOS, macOS e Android) e il rimborso totale “soddisfatti o rimborsati" entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

3. Atlas VPN

Un’ottima alternativa è offerta da Atlas VPN, meno nota rispetto ad altri provider ma in grado di soddisfare pienamente le esigenze degli utenti.

Atlas VPN può essere installato su qualsiasi dispositivo senza limiti e dispone di più di 750 server dislocati in 38 Paesi. Questo servizio dispone di supporto ai protocolli di connessione veloce e di un efficace sistema di kill switch. Presenti anche uno scanner ottimizzato per bloccare contenuti dannosi, un sistema di connessione multipla a più server VPN (MultiHop) e un’ottima politica di no log.

📱 Device massimi supportati: illimitati ⚙️ Numero di server: 750+ 🗺️ Paesi: 38 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2/IPSec 🛒 Prezzo: da 1,62 €/al mese

Atlas VPN è un servizio molto economico e può vantare un abbonamento triennale da 1,62€ al mese con 3 mesi extra (costo complessivo 63,04€). Questo provider, inoltre, fornisce un’app gratuita con 3 server da utilizzare su qualsiasi dispositivo. Oltre all’app gratuita è possibile beneficiare della garanzia “soddisfatti o rimborsati al 100%", riscattabile entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

4. CyberGhost

Se parliamo delle migliori VPN non possiamo non citare CyberGhost. Si tratta di uno dei servizi più longevi del settore con app dedicate per Android e per iPhone.

CyberGhost vanta 7000 server distribuiti in oltre 90 Paesi e può contare su un sistema di crittografia molto potente. Il servizio, inoltre, ha un’ottima politica di no log garantita anche dal Paese in cui è presente la sede legale (Romania). Da non sottovalutare il sistema di connessione veloce, l’efficiente kill switch e il sistema di connessione automatica.

⚙️ Numero di server: 7.900+ 🗺️ Paesi: 91 📱 Device massimi supportati: fino a 7 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, PPTP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🛒 Prezzo: da 2,19 € / al mese

CyberGhost dispone di un’offerta da 2,19€ al mese valida solo se si sottoscrive l’abbonamento biennale. Disponibile anche CyberGhost Security Suite per Windows, che includere un antivirus e un sistema d’aggiornamento automatico dei programmi installati. Questo provider offre la garanzia “soddisfatti o rimborsati al 100%", riscattabile entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

5. ExpressVPN

Chi cerca una VPN ultra veloce per la fibra ottica può optare per ExpressVPN. Questo servizio, infatti, dispone di server ad accesso rapido in grado di coprire velocità anche molto elevate.

📱 Device massimi supportati: fino a 5 dispositivi ⚙️ Numero di server: 3.000+ 🗺️ Paesi: 94 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Lightway 🛒 Prezzo: da 7,80 € / al mese

ExpressVPN possiede una rete di oltre 3.000 server, presenti in ben 94 Paesi. Tra i suoi punti di forza troviamo un’app semplice da usare, il kill switch preciso e puntuale, la crittografia AES a 256 bit, lo split tunneling e l’ottimizzazione per gaming e streaming. L’offerta più economica per ExpressVPN è di 7,80€ al mese, prezzo disponibile solo con l’abbonamento annuale (costo complessivo 93,60€).

Non esiste una versione gratuita del servizio, ma è possibile beneficiare della garanzia “soddisfatti o rimborsati al 100%", con il prezzo dell’abbonamento rimborsabile entro 30 giorni.

6. PureVPN

Tra i servizi VPN meno noti ma ugualmente efficaci troviamo PureVPN.Grazie a questo provider è possibile proteggere fino a 10 dispositivi e accedere al server più veloce tra quelli forniti. Tra i suoi punti di forza troviamo il supporto alla crittografia avanzata, la presenza dello split tunnel e la politica certificata no log.

📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi ⚙️ Numero di server: 6.500+ 🗺️ Paesi: 70+ 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IPSec/IKEv2, WireGuard 🛒 Prezzo: da 1,93 € / al mese

L’abbonamento a PureVPN può essere acquistato al prezzo di 1,93€ al mese, offerta valida solo per l’opzione biennale (costo complessivo 46,32€). Il provider non è disponibile in prova gratuita ma è possibile sfruttare i 30 giorni della politica “soddisfatti o rimborsati" per decidere se tenere il servizio o meno.

7. PrivateVPN

PrivateVPN unisce sicurezza, privacy, protezione assoluta e server semplici da utilizzare. Con questo servizio VPN potrete connettervi a una vasta serie di server molto veloci e dotati di una politica di no-log. Presente anche l’ottimizzazione della connessione per lo streaming e l’innovativa funzione Stealth VPN, utile per superare i blocchi governativi attivi in alcuni Paesi.

📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi ⚙️ Numero di server: 200+ 🗺️ Paesi: 63 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec, WireGuard, PPTP 🛒 Prezzo: da 1,93 € / al mese

L’offerta più economica ha un costo di 2,08€ al mese, disponibile sottoscrivendo un abbonamento triennale (costo complessivo di 75€). Il provider può contare sulla prova gratis di 7 giorni e sula politica “soddisfatti o rimborsati al 100%" entro 30 giorni.

8. Private Internet Access

Tra le VPN più performanti troviamo anche Private Internet Access (PIA), servizio che possiede numerosi server dislocati in oltre 90 Paesi.

Tra le sue caratteristiche più interessanti riportiamo la crittografia di livello militare, il software open source, la rigida politica no-log e la connessione veloce. Da non sottovalutare anche la possibilità di installarlo su un numero illimitato di dispositivi. La migliore offerta per Private Internet Access è di 1,79€ al mese, valida con l’abbonamento triennale (spesa complessiva 70€). Anche in questo caso sono garantiti i tre mesi extra.

📱 Device massimi supportati: illimitato ⚙️ Numero di server: 30.000+ 🗺️ Paesi: 84 🔐 Sicurezza: OpenVPN, WireGuard 🛒 Prezzo: da 1,79 € / al mese

Private Internet Access fornisce una prova gratuita di 7 giorni tramite app e dispone della politica “soddisfatti o rimborsati al 100%".

9. IPVanish

IPVanish garantisce un servizio semplice e sicuro su qualsiasi dispositivo. Le sue caratteristiche più interessanti sono il supporto per la crittografia a 256 bit, il supporto ai protocolli VPN più utilizzati, la funzione kill switch, il sistema di protezione contro i leak DNS e l’oscuramento dell’IP a intervalli regolari.

📱 Device massimi supportati: illimitato ⚙️ Numero di server: 2.200+ 🗺️ Paesi: 51 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2, OpenVPN, L2TP/IPsec, PPTP 🛒 Prezzo: da 3,36 € / al mese

IPVanish è disponibile al prezzo di 3,36€ al mese con la sottoscrizione di un abbonamento biennale (spesa complessiva 80,55€). Questo provider non dispone di una prova gratuita ma, come molti servizi simili, è presente il rimborso dell’abbonamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Perché utilizzare una VPN?

Utilizzando una VPN su un dispositivo mobile sarà impossibile risalire alla vostra vera identità. In questo modo potrete utilizzare i vostri servizi preferiti inserendo nuove credenziali o effettuare ricerche anonime (con un motore di ricerca anonimo come DuckDuckGo).

Il cambio di indirizzo IP permette di accedere a servizi non disponibili in Italia (come per esempio ChatGPT) e di visualizzare contenuti multimediali e serie TV non ancora presenti nel nostro Paese.

La VPN fornisce una protezione decisiva per evitare gli attacchi hacker. Connettendoci tramite VPN, infatti, tutto il traffico verrà deviato nel tunnel cifrato, rendendo inutili le tecniche utilizzate dai malfattori.

VPN gratis o a pagamento?

Anche se in rete possiamo trovare VPN gratuite sarebbe preferibile evitarle, specie se stiamo cercando un provider orientato al rispetto della privacy. Un servizio VPN totalmente gratuito, infatti, non garantisce sempre la politica no log. Inoltre, i server di tali servizi sono spesso lenti e rendono e la navigazione quasi impossibile.

Va poi considerato che tutti i prodotti a pagamento forniscono una prova gratuita o dispongono della garanzia “soddisfatti o rimborsati", che ci permette di provare un servizio VPN senza correre rischi.

Come scegliere la migliore VPN

Scegliere una buona VPN non è affatto semplice, anche perché sul mercato esistono provider molto simili. Tuttavia, si può riconoscere una buona VPN analizzando le seguenti caratteristiche:

Politica no-log : il servizio scelto per la VPN deve fornire garanzie sui dati che transitano attraverso esso; tutti i nostri dati non devono essere immagazzinati sugli indirizzi IP contattati, sui siti web visitati e sui file scaricati.

: il servizio scelto per la VPN deve fornire garanzie sui dati che transitano attraverso esso; tutti i nostri dati non devono essere immagazzinati sugli indirizzi IP contattati, sui siti web visitati e sui file scaricati. Protocollo di connessione : per ottenere sempre la massima velocità quando ci connettiamo a un server VPN è necessario utilizzare WireGuard (o varianti basate su di esso); un buon servizio supporta anche OpenVPN e IPSec.

: per ottenere sempre la massima velocità quando ci connettiamo a un server VPN è necessario utilizzare (o varianti basate su di esso); un buon servizio supporta anche OpenVPN e IPSec. Split tunneling : con questa funzione possiamo evitare che solamente alcune app utilizzino la VPN. Questo ci consentirà di usare contemporaneamente il nostro indirizzo IP reale e un IP anonimo.

: con questa funzione possiamo evitare che solamente alcune app utilizzino la VPN. Questo ci consentirà di usare contemporaneamente il nostro indirizzo IP reale e un IP anonimo. Kill Switch : questa funzione permette di bloccare totalmente la connessione Internet se, per qualsiasi ragione, salta il tunnel con il server VPN. In questo modo si evitano perdite improvvise di dati.

: questa funzione permette di bloccare totalmente la connessione Internet se, per qualsiasi ragione, salta il tunnel con il server VPN. In questo modo si evitano perdite improvvise di dati. Sblocco dei contenuti : grazie a una VPN è possibile accedere a contenuti che non sono disponibili nel nostro Paese. Basterà connettersi al server di una nazione supportata, ottenendo un indirizzo IP compatibile con il servizio bloccato.

: grazie a una VPN è possibile accedere a contenuti che non sono disponibili nel nostro Paese. Basterà connettersi al server di una nazione supportata, ottenendo un indirizzo IP compatibile con il servizio bloccato. Server compatibili P2P: se usiamo molto BitTorrent o programmi P2P simili il servizio VPN scelto deve fornire la possibilità di scaricare in libertà, senza il rischio di essere monitorati.

Conclusioni

A tutti gli utenti che vogliono puntare su una VPN premium consigliamo di seguire i consigli presenti nella guida. In questo modo potrete trovare il provider più adatto alle vostre esigenze. La VPN più economica in assoluto è Atlas VPN, mentre le migliori per rapporto qualità/prezzo sono NordVPN, Surfshark e CyberGhost. Gli altri provider sono comunque validi, anche se presentano caratteristiche che potrebbero non piacere a tutti.

Domande frequenti sulle VPN Qual è la migliore VPN? Tra le migliori VPN spicca Surfshark, che può essere installata su qualsiasi dispositivo, presenta server veloci e include tutte le funzioni più richieste dagli utenti. A seguire troviamo NordVPN (da prendere in considerazione per la politica no-log e la rete server veloce) e CyberGhost (da considerare se cerchiamo prezzi bassi, app configurabili in italiano e politica no-log). Quanto costa una buona VPN? Il costo di una buona VPN si aggira sui 2-3€ al mese, ma spesso questo prezzo è associato solo ad abbonamenti annuali o pluriennali. Se scegliamo un abbonamento a rinnovo mensile i prezzi salgono a 10-15€ al mese. Per questo motivo conviene approfittare della politica soddisfatti o rimborsati che offre qualsiasi servizio VPN a pagamento. I rimborsi sono garantiti da tutti i diversi provider. Come faccio a sapere se sono sotto VPN? Per sapere se siamo sotto VPN è sufficiente effettuare un’analisi dell’indirizzo IP assegnato al dispositivo o alla rete che stiamo utilizzando. Uno dei migliori siti è Mio-IP.it, che fornisce informazioni chiare e precise sull’indirizzo IP. In alternativa si possono utilizzare i servizi di analisi forniti dagli stessi provider VPN: NordVPN, Surfshark, ExpressVPN e CyberGhost hanno una pagina dedicata all’analisi della connessione e alle fughe DNS. Come usare una VPN in Italia? Usare una VPN in Italia è davvero molto semplice: non dobbiamo far altro che scegliere il provider più adatto alle nostre esigenze e sottoscrivere l’abbonamento. Non appena otteniamo le credenziali d’accesso, scarichiamo l’app della VPN, la apriamo ed effettuiamo l’accesso con le credenziali create in fase di sottoscrizione. Basterà poi premere il tasto di connessione rapida per attivare la connessione. Come modificare impostazioni VPN? Le impostazioni di base dovrebbero andare bene per la maggior parte dei dispositivi. Tuttavia, funzioni speciali come split tunneling, blocco dei contenuti, blocco dei malware e kill switch possono essere modificate dalle impostazioni dell’app. Le VPN sono legali? L’utilizzo delle VPN è legale in quasi tutti i paesi del mondo (ad esclusione di Cina, Iran e Russia). Chi utilizza una VPN per compiere operazioni sospette, dubbie o illegali può essere comunque perseguito dalla legge.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.