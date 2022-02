Samsung Galaxy Note 10 Lite si aggiorna: tutte le novità dell'update

Samsung Galaxy Note 10 Lite è solo l’ultimo in ordine cronologico che sta ricevendo l’aggiornamento software con le patch di sicurezza di febbraio. È dalla fine di gennaio che quasi quotidianamente Samsung sta rilasciando le correzioni di questo mese per i suoi device, e in queste ore sbarcano sullo smartphone di fascia medio alta del 2020.

Samsung Galaxy Note 10 Lite riceve le patch di sicurezza di febbraio

In base alle prime informazioni pubblicate in rete dagli utenti che hanno ricevuto l’aggiornamento, il device si sta aggiornando al firmware N770FXXS8FVA2 a partire dal Brasile. Con tutta probabilità i device commercializzati nel nostro Paese saranno interessati dall’update nel corso delle prossime settimane.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Note 10 Lite possono controllare la disponibilità delle patch tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA.

Samsung Galaxy Note 10 Lite February 2022 update – Brazil #Samsung #GalaxyNote10Lite pic.twitter.com/unZcprvGR1 — Samsung One UI Updates (@SamsungUpdatess) February 21, 2022

La lista completa dei device con le patch di febbraio

Continua a crescere il numero dei device che hanno ricevuto le patch di sicurezza di questo mese, tra cui:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Note 10 Lite : tutti i prezzi

20,00€ è il miglior prezzo per Samsung Galaxy Note 10 Lite, oggi offerto da Amazon.

In questa tabella ecco tutte le offerte a disposizione.