Samsung Galaxy A50s si aggiorna: scopriamo le novità

A seguito dell'arrivo delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy S20, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout delle correzioni di febbraio anche per Samsung Galaxy A50s. Si tratta del primo medio gamma dell'azienda a ricevere le correzioni di febbraio, sottolineando ancora una volta l'incredibile lavoro del team di sicurezza anche per i device economici.

Le ultime informazioni pubblicate in rete indicano che il device sta ricevendo il firmware A507FNXXU6DVA2 a partire dal Vietnam: conoscendo Samsung, è molto probabile che la build sarà presto estesa anche agli mercati esteri tra cui l'Europa e quindi anche l'Italia. Oltre alle correzioni di sicurezza di febbraio, riteniamo che il firmware integri anche miglioramenti sotto il cofano e ottimizzazioni varie della One UI.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A50s possono controllare la disponibilità dell'update attraverso il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile al download.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Oltre ai molti aggiornamenti software legati alle patch di sicurezza di gennaio e febbraio, il colosso sudcoreano è impegnato anche nel rilascio di Android 12 con la One UI 4.0 per un gran numero di smartphone e tablet. Ecco la lista aggiornata dei device aggiornati:

