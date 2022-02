Samsung Galaxy S22 riceve il primo update: tutte le novità

A distanza di pochissime ore dal rilascio delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy F41 e Samsung Galaxy S20 FE 5G, scopriamo che il colosso sudcoreano ha iniziato il rollout del primo aggiornamento software per l'intera gamma Samsung Galaxy S22.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, il colosso sudcoreano sta pubblicando il firmware S90xEXXU1AVB3 per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

La serie Samsung Galaxy S22 riceve il primo aggiornamento software

Attualmente sembra che la build sia disponibile solo in Egitto e Afganistan, ma c'è un'altissima probabilità che nel giro delle prossime ore inizierà a fare anche il suo arrivo in Europa e da lì nel nostro Paese. Con tutta probabilità oltre alle patch di sicurezza di febbraio sono state aggiunte anche correzioni di bug per migliorare le prestazioni generali del sistema e per renderlo più stabile, ma restiamo in attesa di scoprire il changelog ufficiale per capire la portata della dimensione dell'update.

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Tutti i device aggiornati con le patch di sicurezza di febbraio

Ecco la lista completa e aggiornata di tutti i device (la maggior parte smartphone) aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese: