Samsung Galaxy A72 si aggiorna con varie novità: i dettagli

Dopo l'arrivo delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy A71, in queste ore il colosso sudcoreano sta avviando il rollout dell'aggiornamento anche per il modello Samsung Galaxy A72.

In base alle informazioni condivise in rete in queste ore, infatti, apprendiamo che il device sta ricevendo l'aggiornamento con il firmware A725FXXU4BVB4 a partire dalla Russia, segno che ben presto farà il salto anche in Europa e quindi in Italia.

Samsung Galaxy A72 riceve le patch di sicurezza di febbraio

All'interno delle patch di sicurezza di febbraio sono presenti correzioni per un gran numero di falle, nello specifico: 2 falle di sicurezza di livello critico, 29 falle di sicurezza di livello elevato e 15 falle di sicurezza di livello moderato. È bene installare immediatamente l'aggiornamento software non appena fosse possibile farlo per continuare ad utilizzare lo smartphone senza rischi per la sicurezza e la privacy.

Gli utenti muniti del device Samsung possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di sistema nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

I device aggiornati con le correzioni di sicurezza di febbraio

Lo smartphone di fascia media di Samsung è solo l'ultimo in ordine cronologico a ricevere le patch di sicurezza di febbraio. Ecco la lista completa degli smartphone e dei tablet fin qui aggiornati:

