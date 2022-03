Samsung Galaxy A71 si aggiorna: tutte le novità dell'update

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S10 e l’introduzione delle patch di sicurezza di marzo per la serie Samsung Galaxy S22 che va a correggere il bug relativo allo sfarfallio del display ma purtroppo non ancora quello che riguarda Android Auto, il colosso sudcoreano sta rilasciando l’aggiornamento con le patch di febbraio per il modello Samsung Galaxy A71.

Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device di fascia medio alta di Samsung sta ricevendo il firmware A715FXXU8BVB1 con le oltre 60 correzioni di sicurezza e relative alla privacy descritte in lungo e in largo dall’azienda qualche settimana fa.

Samsung Galaxy A71 si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Entrando nel dettaglio, le patch di febbraio si occupano di chiudere 2 falle di sicurezza di livello critico, 29 falle di sicurezza di livello elevato e 15 falle di sicurezza di livello moderato: ovviamente il nostro consiglio è di scaricare e installare immediatamente l’aggiornamento non appena fosse disponibile.

A tal proposito, tutti gli utenti muniti di Galaxy A71 possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA che avvisa della disponibilità dell’update.

Tutti gli smartphone e tablet aggiornati alle patch di febbraio

Ecco lista completa di tutti i dispositivi del colosso sudcoreano finora aggiornati con le patch di febbraio: