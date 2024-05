Apple rilascia la nuova beta di iOS 17.5: cosa cambia?

In queste ore Apple ha appena presentato la nuova beta di iOS 17.5 e iPadOS 17.5 agli sviluppatori e utenti beta pubblici. Ovviamente questa iterazione arriva per scovare le eventuali criticità e i problemi che potrebbero insorgere con la release ufficiale in arrivo a breve. Questa quarta beta arriva una settimana dopo il rollout della terza.

iOS 17.5: quali sono novità?

Gli utenti che sono interessati possono registrarsi al sito ufficiale della mela e abilitare così un account sviluppatore. Se lo si è già invece, basta andare nell’app delle impostazioni, cliccare su “aggiornamento software” e pigiare su “Aggiornamenti beta”. A questo può si potrà scaricare e installare il software. Dimenticavamo: è necessario predisporre di un ID Apple associato a un account programmatore.

Le features principali di iOS 17 sono giunte con le precedenti iterazioni quindi bisogna dire che iOS 17.5 non aggiungerà alcuna novità rilevante se non piccole modifiche all’ecosistema delle app in Unione Europea.

