Samsung Galaxy S20 FE 5G si aggiorna: tutte le novità della build

Samsung sta dando prova di estrema attenzione al comparto software dei suoi device da ormai diversi mesi, e in queste ore ha avviato l'ennesimo aggiornamento software con le patch di sicurezza di febbraio per il modello Samsung Galaxy S20 FE 5G. Il device di fascia alta con ormai un anno e mezzo sulle spalle, sta ricevendo le ultime correzioni di sicurezza a distanza di una settimana esatta dal suo omologo con connettività 4G.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il modello munito di connettività 5G sta ricevendo la build con il firmware G781BXXS4DVB1 in un gran numero di Paesi tra cui anche l'Italia.

Samsung Galaxy S20 FE 5G sta ricevendo le patch di sicurezza di febbraio

Ecco la lista completa degli stati attualmente interessati dall'aggiornamento:

Italia

Austria

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Lussemburgo

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Spagna

Svizzera

Inghilterra

Assieme alle correzioni di sicurezza descritte da Samsung nel consueto rapporto ufficiale, è molto probabile che all'interno della build siano state aggiunte anche piccole correzioni per migliorare la stabilità di sistema e incrementare la reattività del telefono.

Tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy S20 FE 5G possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA.

Tutti i device del colosso sudcoreano aggiornati alle patch di sicurezza di febbraio

Continua a crescere a vista d'occhio la lista degli smartphone e dei tablet del colosso hi-tech aggiornati alle ultime patch di sicurezza di febbraio:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S20 FE : tutti i prezzi

Amazon rappresenta la miglior opzione per accedere a Samsung Galaxy S20 FE a prezzo scontato: l'offerta contiene infatti il prezzo a 29,00€.

Di seguito tutte le offerte in questi giorni accessibili