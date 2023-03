Smartphone pieghevoli: i migliori

È già un decennio abbondante che si parla di smartphone pieghevoli, e se all’inizio si trattava solo di prototipi mostrati ad eventi come il Mobile World Congress come dimostrazione di cosa sarebbe arrivato in futuro, nel 2019 è arrivato il primo prodotto commerciale che poteva essere acquistato da chiunque, o per lo meno da chi se lo poteva permettere. Infatti, una delle caratteristiche degli smartphone pieghevoli è indubbiamente il prezzo, ancora oggi abbastanza alto se rapportato agli smartphone dal design tradizionale.

Dopo il primo Samsung Galaxy Fold sono arrivati altri modelli, con forme e caratteristiche diverse. La piega, ad esempio, che nel Fold chiude il display a libretto mentre in altri modelli come il Huawei Mate X lascia il display all’esterno avvolgendo tutto il device.

E se da un lato alcuni modelli si aprono per ampliare lo schermo e diventare quasi dei tablet, dall’altro abbiamo modelli con fomrato flip che invece si chiudono per ridurre le dimensioni dello smartphone e renderlo più tascabile.

Valutare uno smartphone pieghevole non è quindi così semplice, con una varietà di modelli diversi fra loro a partire dal fattore forma, che di solito è il primo punto decisionale per un utente, prima ancora del processore o della qualità dei sensori fotografici. Vediamo quindi quali sono i modelli migliori attualmente sul mercato, sebbene alcuni di essi non siano ancora disponibili per il mercato italiano.

Motorola RAZR 2022

Iniziamo con un modello in formato flip, ovvero uno smartphone tradizionale che si piega a metà per diventare più tascabile. La terza iterazione di smartphone pieghevole di Motorola, che con questa linea ha riportato sul mercato un brand storico, è forse il flip più funzionale e più economico sul mercato. Motorola RAZR 2022 ha infatti una cerniera brevettata per chiudere lo smartphone lasciando le due metà parallele e senza spazi, ed un ampio display esterno che permette di interagire con il device anche quando è chiuso. Abbiamo poi un ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1, una doppia fotocamera da 50MP capace di catturare ottime foto, ed utilizzabile anche per selfie grazie al display esterno, ed una batteria dalla durata soddisfacente e con ricarica da 33W. Il prezzo è appena sopra i 1000 euro per la versione unica da 256GB di memoria.

Samsung Galaxy Z Flip4

Assoluto pioniere degli schermi pieghevoli è Samsung, ormai giunta alla quarta generazione di questa famiglia di dispositivi. Abbiamo scelto anche in questo caso il modello con display Flip, il Galaxy Z Flip4, che dopo un lancio ad un prezzo superiore ai 1100 euro è ormai acquistabile a meno di €700 per la versione base da 128GB di memoria. Interessante la possibilità di bloccare la piega su qualsiasi angolazione, dandoci così la possibilità di scattare foto ovunque ci troviamo senza bisogno di un treppiede con la doppia fotocamera da 12MP. Il processore è uno Snapdragon 8+ Gen 1, mentre la batteria si ricarica a 25W via cavo o a 15W in modalità wireless. Utile il display esterno, sebbene le dimensioni ridotte lo limitino alla visualizzazione delle notifiche e a piccole interazioni come la risposta alle chiamate o il controllo della riproduzione di tracce audio.

OPPO Find N2 Flip

Lanciato solo un paio di settimane fa, il nuovissimo OPPO Find N2 Flip è il primo smartphone del produttore cinese con questo fattore di forma e sebbene abbia un display esterno ancora più grande di quello del Motorola RAZR, purtroppo non è possibile interagire con esso se non con poche funzioni preimpostate, e non è possibile nemmeno leggere una notifica per intero senza dover aprire lo smartphone. Molto buona la doppia fotocamera da 50MP, mentre come motore interno OPPO ha scelto di optare per un Mediatek DImensity 9000+ e 256GB di memoria. Come da tradizione OPPO la ricarica più veloce rispetto agli altri modelli pieghevoli, raggiungendo in questo caso i 44W. Il prezzo di lancio è paragonabile a quello dei modelli concorrenti, ma trattandosi di un nuovo arrivo bisognerà aspettare per poter vedere delle promozioni interessanti.

Samsung Galaxy Z Fold4

Chi desidera invece uno smartphone pieghevole che, aprendosi, si trasforma in un tablet può scegliere un modello della linea Fold di Samsung, giunta attualmente alla quarta generazione. Samsung Galaxy Z Fold4 ha infatti un display esterno da 6,2” con aspetto piuttosto allungato di 23:9, ed un display interno da 7,6” con formato decisamente più squadrato. Il vantaggio è l’ampio display per applicazioni come mappe, internet e per la visualizzazione di documenti, mentre per la visione di contenuti multimediali saranno inevitabili delle ampie bande nere. A spingerlo il processore Snapdragon 8+ Gen 1, con tagli di memoria a partire da 256GB e batteria con ricarica da 44W. La tripla fotocamera da 50MP comprende grandangolo e tele, e troviamo una fotocamera sotto al display interno che può essere usata per videochiamate e selfie. Con le promozioni attuali è possibile acquistarlo anche a meno di €1500.

HONOR Magic Vs

Caratteristiche tecniche spinte al massimo per il nuovissimo HONOR Magic Vs, il primo smartphone pieghevole dell’azienda ad arrivare anche in Europa e la cui commercializzazione è prevista per le prossime settimane, dopo il lancio avvenuto al MWC di Barcellona. I display sono rispettivamente di 6,45″ e 7,9″, e la tripla fotocamera da 54MP porta a un livello superiore anche il grandangolo grazie ad un sensore di qualità e risoluzione elevate. All’interno lo Snapdragon 8+ Gen 1 ed una configurazione unica da 512GB di memoria, mentre l’ampia batteria in grado di gestire l’ampio display interno si ricarica in un lampo con la SuperCharge da 66W. Apprezzabile la cerniera che non lascia spazio fra le due metà quando si chiude, come anche lo spessore che risulta ridotto rispetto ad altri modelli in formato fold, e quindi più tascabile. Il prezzo di listino è di circa €1500.

Altri smartphone pieghevoli

Il formato pieghevole sarà sempre più adottato nel prossimo futuro, e a breve ci aspettiamo nuovi lanci dai produttori menzionati e da altri non inclusi in questa lista. Fra i modelli già esistenti menzioniamo il Tecno Phantom V Fold, un device molto bello che abbiamo avuto la possibilità di provare al Mobile World Congress ma che molto difficilmente sarà possibile acquistare in Italia. E fra i modelli che non arriveranno ufficialmente nel nostro paese anche OPPO Find N2 e vivo X Fold+, mentre speriamo di poter vedere nei nostri negozi il primo smartphone pieghevole di OnePlus (confermato per il 2023) e soprattutto il Google Pixel Fold, del quale si parla da tempo ma che non è mai stato confermato da Big G.

