POTENZA ESTREMA con Motorola edge 30 Neo 5G, oggi a -130€ su eBay (-43%)

Domenica di fuoco, è proprio il caso di dirlo, grazie a questa sorprendente offerta di eBay in ambito mobile: il popolarissimo mediogamma Android Motorola edge 30 Neo 5G è attualmente in vendita a un prezzo ridicolo.

Amatissimo da milioni di utenti per il design dal forte sapore premium e la scheda tecnica super potente, il device di Motorola è attualmente in vendita a 169€ grazie allo sconto immediato del 43% – parliamo di un risparmio complessivo di ben 130€.

Motorola edge 30 Neo 5G è in caduta libera su eBay al prezzo più conveniente di sempre

Entrando in dettaglio, lo smartphone di Motorola è pronto a sorprenderti con un fantastico pannello pOLED da 6.3 pollici a 120Hz ideale per guardare video super fluidi e sempre ad altissima risoluzione; sotto il cofano, invece, oltre al processore octa-core Snapdragon 695 e un velocissimo modem 5G, troviamo anche una mega batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W e 8/256GB memoria interna espandibile.

Se sei amante delle foto e ti piace immortalare i ricordi più cari con video d’effetto da rivedere, sappi che il mediogamma Motorola integra anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 64MP con OIS.

Questa offerta di eBay sul mediogamma Motorola è un unicum in ambito mobile; pertanto, non possiamo che consigliarti di prenderla al volo senza alcuna esitazione; incluso nel prezzo super conveniente trovi anche la spedizione rapida e gratuita in appena 48 ore, un ulteriore elemento che rende questa occasione ancora più ghiotta.