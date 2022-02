Samsung Galaxy S21 FE è ora più sicuro: ecco le novità dell'update

A distanza di poche ore dal rilascio delle patch di sicurezza di febbraio per la serie Samsung Galaxy Note 10, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell'aggiornamento per il modello Samsung Galaxy S21 FE. Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che l'ottimo top di gamma di Samsung sta ricevendo il firmware G990USQS2BVA4 negli USA con gli operatori Comcast e T-Mobile.

Samsung Galaxy S21 FE riceve le patch di sicurezza di febbraio

Dalle prime informazioni di chi ha ricevuto la build, viene segnalata solo la presenza delle correzioni di questo mese ma, come spesso capita, è probabile che Samsung abbia anche aggiunto piccole correzioni per migliorare la stabilità del sistema e rendere il telefono più reattivo.

L'arrivo dell'aggiornamento negli USA indica che l'update dovrebbe arrivare anche in Europa, e quindi nel nostro Paese, nel corso delle prossime settimane. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di aggiornamento.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di febbraio

Giorno dopo giorno continua a crescere la lista dei device Samsung aggiornati alle patch di questo mese che ad oggi include i seguenti modelli: