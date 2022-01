Samsung lo ha fatto di nuovo: le patch di febbraio sono in rollout

Samsung l’ha fatto anche questa volta e ha avviato in anticipo il rollout delle patch di sicurezza di febbraio precedendo tutti gli altri OEM presenti sul mercato: la serie Samsung Galaxy Note20, infatti, è la prima a ricevere le correzioni di febbraio di cui però non conosciamo ancora il contenuto. Le prime informazioni pubblicate in rete indicano che Samsung Galaxy Note20 sta ricevendo il firmware N98xxXXU3EVA9 con le ultime correzioni di sicurezza.

Samsung Galaxy Note20 si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Il firmware in questione è attualmente in rilascio in Europa, il che ci indica che ben presto raggiunga anche il nostro Paese. Tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy Note20 possono controllare la disponibilità delle nuove patch tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di aggiornamento.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12

Mentre il colosso sudcoreano è impegnato nel rilascio delle ultime correzioni di sicurezza, cresce il numero di smartphone e tablet aggiornati ad Android con la One UI 4.0. Ad oggi sono questi i dispositivi che hanno ricevuto il nuovo OS di Google:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Note20 : tutti i prezzi

La miglior offerta per Samsung Galaxy Note20 è quella di Ebay: il prezzo, oggi quello più appetibile tra tutte le opzioni disponibili, è pari a 23,75€.

Vedi tutti i prezzi disponibili partendo da questa comoda tabella