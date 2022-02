Samsung Galaxy Note 10 è più sicuro: correte ad aggiornarlo

A stretto giro dal rilascio delle patch di febbraio per un gran numero di smartphone Samsung, in queste ore il colosso sudcoreano continua nel suo lavoro di aggiornamento rilasciando un update per la serie Samsung Galaxy Note 10. L’ex top di gamma di Samsung, infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, sta ricevendo il firmware N975FXXS7GVB1 per il modello Note 10 e Note 10+ in alcuni Paesi dell’Europa.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ ricevono le patch di sicurezza di febbraio

Sembra, infatti, che diversi utenti abbiano iniziato a riceverlo in Svizzera e in altri Paesi europei: c’è buona probabilità che il firmware arriverà presto nel nostro Paese, già a partire dalla prossima settimana. Tutti gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di febbraio

Ecco la lista completa e aggiornata dei tablet e smartphone del colosso sudcoreano aggiornati alle patch di questo mese:

