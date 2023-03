Vivo X90 Pro: pregi e difetti del nuovo top di gamma

Retro rivestito in pelle vegana nera, un ampio schermo OLED da 6.78 pollici, ma soprattutto un comparto fotografico al top, anche grazie alla collaborazione con Zeiss. Potremmo sintetizzare così le caratteristiche principali del nuovo vivo X90 Pro, flagship della casa cinese che arriva (finalmente) in Italia, pronto a dar battaglia nella fascia alta del mercato. Lo abbiamo potuto provare in anteprima per una settimana e possiamo dirvi quali sono secondo noi i maggiori pregi e difetti di questo terminale.

Vivo X90 Pro: le caratteristiche che ci hanno convinto

La serie X di vivo ha sempre puntato sulle fotocamere e il vivo X90 Pro da questo punto di vista ha una dotazione impressionante. C’è una fotocamera principale da 50 megapixel con un sensore da 1 pollice, lo stesso Sony IMX 979 utilizzato nello Xiaomi 12S Ultra. C’è anche una fotocamera con teleobiettivo 2x da 50 megapixel con autofocus e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. L’intero sistema di imaging si basa sull’ultima versione del chip di elaborazione delle immagini X2 di vivo e sulle lenti Zeiss . Il Vivo X90 Pro dispone di tre fotocamere posteriori: una primaria da 50MP, un teleobiettivo (ritratto) da 50MP e una ultra-wide da 12MP, tutte con autofocus e registrazione video 4K. L’X90 Pro è il primo telefono Vivo a utilizzare un sensore da 1 pollice , lo stesso Sony IMX 989 che abbiamo visto sullo Xiaomi 12S Ultra, ed è il pezzo forte di questo nuovo sistema. Grazie alla sua dotazione tecnica, la qualità degli scatti è decisamente elevata ed è certamente il principale punto di forza di questo dispositivo. In particolare ci hanno sorpreso molto positivamente la velocità di scatto e la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione.

. Dotata di un sensore Samsung S5KGD2 da 32 MP con pixel da 0,8 µm e un obiettivo da 24 mm f/2,45 con messa a fuoco fissa questa fotocamera è in grado di scattare selfie eccellenti, probabilmente i migliori che ci sia mai capitato di fare con smartphone top di gamma. Il SoC MediaTek Dimensity 9200 unito ad un un sistema di dissipazione avanzato garantisce un dispositivo sempre fresco , anche in condizioni stressanti e dall’ottima durata della batteria. Un plus non da poco se si utilizza lo smartphone per lavoro o comunque si effettuano lunghe sessioni di utilizzo.

, anche in condizioni stressanti e dall’ottima durata della batteria. Un plus non da poco se si utilizza lo smartphone per lavoro o comunque si effettuano lunghe sessioni di utilizzo. Ricarica rapida: la velocità di ricarica del nuovo vivo X90 Pro è notevole. Lo smartphone supporta la ricarica rapida via cavo a 120W (50% in 8 minuti secondo le specifiche ufficiali) chiamata dal produttore vivo 120W FlashCharge.

Immagini

Vivo X90 Pro: le caratteristiche che non ci hanno convinto

Il comparto delle fotocamere, il cosiddetto “ Big Eye " come viene chiamato da vivo, è decisamente sporgente sul posteriore, esteticamente è una soluzione non proprio bella a vedersi e che può esporre le ottiche a possibili urti nell’utilizzo quotidiano. Tuttavia il rivestimento Gorilla Glass dovrebbe essere una garanzia sufficiente ad evitare rotture causate da urti o cadute accidentali.

" come viene chiamato da vivo, è decisamente sporgente sul posteriore, esteticamente è una soluzione non proprio bella a vedersi e che può esporre le ottiche a possibili urti nell’utilizzo quotidiano. Tuttavia il rivestimento Gorilla Glass dovrebbe essere una garanzia sufficiente ad evitare rotture causate da urti o cadute accidentali. Il pulsante di accensione e spegnimento è troppo vicino a quello del volume , questo oltre ad essere scomodo rende anche molto difficoltoso effettuare degli screenshot dello schermo. Solitamente tasto volume e pulsante di spegnimento sono posizionati sui lati opposti degli smartphone proprio per consentire di fare combinazioni di tasti più agevolmente.

, questo oltre ad essere scomodo rende anche molto difficoltoso effettuare degli screenshot dello schermo. Solitamente tasto volume e pulsante di spegnimento sono posizionati sui lati opposti degli smartphone proprio per consentire di fare combinazioni di tasti più agevolmente. Il prezzo: la scelta di commercializzare il vivo X90 Pro a 1299€ è probabilmente uno dei “difetti" maggiori di questo terminale. Purtroppo è difficile pensare che l’X90 Pro, anche se praliamo di un device di altissima qualità, possa essere così attraente per i consumatori da invogliare a sborsare una cifra così elevata.

Conclusioni

vivo X90 Pro ci ha convinto complessivamente: come camera phone è di altissimo livello e il lavoro con Zeiss si vede. Una nota particolare, a nostro avviso, la merita anche la fotocamera per i selfie che, anche se non troppo evidenziata come punto forte da vivo, è senza dubbio una delle migliori mai provate su un top di gamma (iPhone 14 compreso). Anche dal punto di vista estetico, nonostante non ci faccia impazzire il Big Eye (soluzione ormai comune a tanti top di gamma), il vivo X90 Pro ha carattere grazie alla scelta della pelle vegana sul retro, una scelta che certamente lo valorizza e lo rende immediatamente un device premium appena lo si tiene in mano. Il vero tasto dolente è il prezzo: a 1299€ di listino sarà molto complesso per vivo togliere quote di mercato a brand più blasonati e rendere questo X90 pro appetibile, peccato perché intorno agli 800€ sarebbe un sicuro best buy considerando la qualità complessiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.