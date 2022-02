Samsung Galaxy A30s si aggiorna: tutte le novità dell'update

Samsung tira dritto e non rallenta la sua corsa per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio che in queste ore sbarcano sul modello Samsung Galaxy A30s. Lo smartphone di fascia medio-bassa, infatti, secondo le prime informazioni pubblicate in rete, sta ricevendo il firmware A307GTVJU4CVA1 che introduce le 60 correzioni di Samsung per quanto riguarda la sicurezza dei propri device.

Samsung Galaxy A30s si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Inoltre, all'interno del firmware scopriamo che la compagnia ha introdotto anche specifici miglioramenti per quanto riguarda le performance dell'applicazione FM Radio e ha anche incrementato la stabilità generale del sistema.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Tutti i device aggiornati alle patch di febbraio

Continua l'incredibile impegno del colosso hi-tech ad aggiornare quanti più smartphone possibili alle patch di sicurezza di febbraio che, ad oggi, sono disponibili per questi device (al momento tutti smartphone):