Samsung Galaxy Z Flip è ora più sicuro: correte a scaricare l'update

Samsung Galaxy Z Flip sta ricevendo l'aggiornamento software con le patch di sicurezza di febbraio. In queste ore, infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il colosso sudcoreano ha avviato il rollout del firmware F700FXXS8FVA2 per la versione con connettività 4G e il firmware F707BXXS6FVAA per la versione con connettività 5G.

Samsung Galaxy Z Flip riceve le patch di sicurezza di febbraio 2022

Il changelog della build da 191 MB indica chiaramente l'introduce delle ultime correzioni di sicurezza relative al mese di febbraio, ma è altamente probabile che siano ancora presenti miglioramenti sotto il cofano e correzioni di bug per migliorare l'esperienza di utilizzo quotidiano.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica dell'aggiornamento OTA.

