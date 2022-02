Samsung Galaxy Fold/Fold 5G si aggiornano: tutte le novità

Continua senza sosta l'impegno di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio che in queste ore sbarcano su Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy Fold 5G. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che la prima generazione di foldable sta ricevendo le patch di sicurezza in molti Paesi dell'Unione Europea.

Samsung Galaxy Z Fold/Z Fold 5G ricevono le patch di sicurezza di febbraio

Samsung Galaxy Fold sta ricevendo il firmware F900FXXS6GVA1 in Italia, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Kazakistan, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Repubblica Ceca, Olanda e Ucraina; il modello Samsung Galaxy Fold 5G, invece, sta ricevendo il firmware F907BXXS6GVA1 in Austria, Germania, Svizzera e Inghilterra.

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell'update fin da subito tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA.

La lista completa dei device con le patch di febbraio

Ecco la lista completa e aggiornata di tutti i device Samsung finora aggiornati con le ultime patch di sicurezza:

