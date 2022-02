Samsung Galaxy A52s: il medio gamma più potente si aggiorna

Samsung continua a rilasciare gli aggiornamenti software con le patch di sicurezza di febbraio per i propri device che, dopo l’arrivo sulla serie Samsung Galaxy S22 – di fatto si tratta del primo aggiornamento software per la nuova gamma di smartphone di fascia alta -, in queste ore sta interessando anche il migliore medio gamma del colosso sudcoreano: Samsung Galaxy A52s. In base alle prime informazioni pubblicate in rete, sappiamo che il device sta ricevendo il firmware A528BXXS1BVB1 con le numerose correzioni di sicurezza evidenziate dal colosso hi-tech nel consueto bollettino di sicurezza.

Al momento della pubblicazione della news, le patch di febbraio sono disponibili in Turchia e Arabia del Sud, ma è molto probabile che nelle prossime ore arrivi anche in Europa e quindi nel nostro Paese.

Samsung Galaxy A52s si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti di sicurezza > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA. Samsung Galaxy A52s è senza ombra di dubbio uno dei migliori medio gamma mai realizzati dall’azienda: non solo monta un hardware estremamente ottimizzato e un software che si muove con incredibile fluidità, ma è anche spesso venduto in offerta che lo rende ancora più interessante.

Tutti i dispositivi Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese

La lista aggiornata di tutti i device del colosso hi-tech che hanno ricevuto le patch di sicurezza di questo mese: